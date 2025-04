樂風集團「築 ◆ 動文創」再度贊助公共藝術項目場地 TWO BEDFORD PLACE旁綻放《城市窄縫中的一朵花》

香港 - 2025年4月30日 - 近年香港積極增加許多藝術公共空間,以提升本地藝術文化氣息。本港地產發展商樂風集團(「樂風」或「集團」)一直致力支持文化藝術創作,為社區注入新活力。繼去年為香港藝術中心主辦,市區更新基金資助的公共藝術及社區藝術項目「轉角:」當中的《社區博物館系列 – Move on to TKT》展覽贊助場地,最近再度透過集團旗下的「築 ◆ 動文創」企劃,為公共藝術裝置《城市窄縫中的一朵花》提供場地贊助,並助力解決因地權界限獨特性所帶來的困難,讓這一朵巨型花朵得以在集團旗下西九龍新式工廈TWO BEDFORD PLACE旁的共用樓梯外牆盛放。



是次《城市窄縫中的一朵花》由建築藝術團隊SOFT SPACE創作,採用充氣藝術(Inflatable Artwork)形式,以一朵巨型花朵靈活地填充TWO BEDFORD PLACE旁的半座樓梯間,展現城市重塑中所孕育的活力與韌性。事實上,早於1920至1930年代,必發道曾為一整列單一發展項目,而上述裝置的背後為舊建築常見的「共用樓梯」,即可透過該樓梯通往兩旁大廈的單位,名副其實「一梯兩用」。然而,隨著該區發展,旁側大廈業權均經歷轉手致業權分散,因地役權/通道權的關係,新發展商不能獨自貿然把共用樓梯拆卸,而展現了市區重建時新舊交替的獨特產物,同時亦成為了是次創作的靈感來源。



為了令花朵能夠在石逢間盛開,香港藝術中心及SOFT SPACE早在一年前便與樂風接洽,一同探討當中的可行性,以及商討不同情況下的方案,解決重重難關,成功讓公眾能夠在未來數月感受獨特城市夾縫中盛放的藝術。



是次樂風除了希望透過「築 ◆ 動文創」企劃支持本地當代藝術和文化發展,團隊更希望能讓公眾了解到樓梯背後的原因及當中遇到的困難﹐同時反思市區重建與現時制度上所存在的窄縫,重新審視改進的可能性及這些樓梯在未來使用上的希望與潛能。集團創辦人及主席周佩賢表示:「《城市窄縫中的一朵花》不僅是一件藝術裝置,更是一種對都市空間轉化的探索,整個創作及排難過程為是次作品注入豐富養分,同時亦成為了作品的重要部份,希望在石縫間開花的難能可貴,能讓人們重新關注並珍惜城市中的每一個角落。」



樂風一直致力透過「築 ◆ 動文創」企劃與本地藝術單位合作,包括去年為公共藝術及社區藝術項目「轉角:」當中的《社區博物館系列 – Move on to TKT》展覽提供場地贊助,並讓展覽於集團旗下西九龍甲級商廈ONE BEDFORD PLACE圓滿舉行。此外,集團多年來積極於不同舊樓重建項目收集及保存各式各樣的珍貴舊物品,與舊區重建的建築設計結合,將舊物品融入現代化的嶄新設計當中。集團過往亦曾舉辦「舊香港*融舊 - 藝術概念館」,並獲得多間中外媒體報導及各地遊客到場參觀,當中包括展出白鐵信箱、「大牛龜」、舊式招牌等珍藏的舊物件,同時聯乘數名本地藝術家,以不同方式展現新、舊香港時光。



按此下載更多高清照片。