機管局向商界介紹機場城市發展藍圖新品牌「SKYTOPIA」



香港首個融合藝術創作、鑑賞及貿易於一身的一站式藝術廊總匯；

全港首個專門為藝術品而設的藝術倉儲設施；

全港最大型、提供逾 500 個遊艇泊位的機場海灣碼頭；

全港最大規模的水上康樂消閑區；

匯聚來自全球新鮮食品的空運鮮活市集;

亞洲國際博覽館第二期發展，當中包括全港最大型、提供二萬個座位的室內多用途表演場地；

糅合室內、外運動遊戲概念，並將冒險、探索、運動與娛樂融為一體的運動主題遊樂區；

海岸度假村及豪華酒店；

1.5 公里長的海灣長廊及露天廣場；

環保及智能運輸系統，包括自動化停車場和無人駕駛車輛等。 SKYTOPIA」將匯聚商業活動、流行文化、藝術交易及娛樂消閑於一身。轄下多個項目既能充分發揮香港獨有優勢、更可善用鄰近香港國際機場的土地與海灣資源，重點包括：

「SKYTOPIA」蘊含是項發展的重要特性與願景，顧名思義，英文字「

SKY」（即天空）及「IA」 （即國際機場）體現天空與機場密不可分的關係，通達世界，無遠弗屆；而「TOP」則承諾為訪客帶來頂級體驗，凸顯領先世界的地標特色，是旅客夢寐以求的天空之城。

香港 - 2025年1月22日 - 香港機場管理局今天舉辦大型活動向商界介紹機場城市發展藍圖新品牌「SKYTOPIA」。活動設有不同主題展覽區域，介紹多個重點項目，展現「SKYTOPIA」的發展潛力及投資機遇，吸引了逾 300 位來自香港、內地及國際商貿代表出席。機管局主席林天福在活動上指出：「我們展望香港國際機場將不只是旅客登機或進入香港的門戶。我們的願景是把『SKYTOPIA』建設成世界頂級地標，吸引來自香港、繁盛的大灣區，以至亞洲主要市場和世界各地的訪客。機管局的角色是興建主要基建，為一眾專家及投資者提供平台，讓他們能悉心提供服務與產品。我們衷心感謝香港特區政府在政策上給予大力支持，並樂見商界的正面反應。我們冀盼與投資者合作，促使『SKYTOPIA』成為驅動香港以至其他地方經濟增長的重要引擎。」