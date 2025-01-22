機管局向商界介紹機場城市發展藍圖新品牌「SKYTOPIA」

香港 - 2025年1月22日 - 香港機場管理局今天舉辦大型活動向商界介紹機場城市發展藍圖新品牌「SKYTOPIA」。
活動設有不同主題展覽區域，介紹多個重點項目，展現「SKYTOPIA」的發展潛力及投資機遇，吸引了逾 300 位來自香港、內地及國際商貿代表出席。
「SKYTOPIA」將匯聚商業活動、流行文化、藝術交易及娛樂消閑於一身。轄下多個項目既能充分發揮香港獨有優勢、更可善用鄰近香港國際機場的土地與海灣資源，重點包括：
「SKYTOPIA」蘊含是項發展的重要特性與願景，顧名思義，英文字「SKY」（即天空）及「IA」 （即國際機場）體現天空與機場密不可分的關係，通達世界，無遠弗屆；而「TOP」則承諾為訪客帶來頂級體驗，凸顯領先世界的地標特色，是旅客夢寐以求的天空之城。
活動設有不同主題展覽區域，介紹多個重點項目，展現「SKYTOPIA」的發展潛力及投資機遇，吸引了逾 300 位來自香港、內地及國際商貿代表出席。
「SKYTOPIA」將匯聚商業活動、流行文化、藝術交易及娛樂消閑於一身。轄下多個項目既能充分發揮香港獨有優勢、更可善用鄰近香港國際機場的土地與海灣資源，重點包括：
- 香港首個融合藝術創作、鑑賞及貿易於一身的一站式藝術廊總匯；
- 全港首個專門為藝術品而設的藝術倉儲設施；
- 全港最大型、提供逾 500 個遊艇泊位的機場海灣碼頭；
- 全港最大規模的水上康樂消閑區；
- 匯聚來自全球新鮮食品的空運鮮活市集;
- 亞洲國際博覽館第二期發展，當中包括全港最大型、提供二萬個座位的室內多用途表演場地；
- 糅合室內、外運動遊戲概念，並將冒險、探索、運動與娛樂融為一體的運動主題遊樂區；
- 海岸度假村及豪華酒店；
- 1.5 公里長的海灣長廊及露天廣場；
- 環保及智能運輸系統，包括自動化停車場和無人駕駛車輛等。
「SKYTOPIA」蘊含是項發展的重要特性與願景，顧名思義，英文字「SKY」（即天空）及「IA」 （即國際機場）體現天空與機場密不可分的關係，通達世界，無遠弗屆；而「TOP」則承諾為訪客帶來頂級體驗，凸顯領先世界的地標特色，是旅客夢寐以求的天空之城。