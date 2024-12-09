歐盟有機食品香港啟動活動成功舉辦 引領展現可持可持續農業與加工發展理念

香港 - 2024年12月9日 - 隨著香港消費者日益注重健康和可持續的生活方式，擁有嚴格生產標準及卓越品質的歐盟有機食品，正逐漸成為香港市場的熱門選擇。為進一步推廣歐盟有機食品及其背後的可持續農業理念，由歐盟支持的三年計劃 「歐洲有機：Nurturing Nature, Nourishing You」 於 2024 年 11 月 4 日，在 K11 MUSEA Nature Discovery Park舉辦一場貿易工作坊，吸引了香港食品行業的專業人士參與。活動期間，與會者深入了解到歐盟有機食品的高品質標準與各種多樣化的產品線。



Naturland 執行長 Steffen Reese 闡述歐盟的有機產品標準及消費者意識

策略與國際事務負責人 Marco Schlüter 深入講解有機理念的核心價值

歐盟標準的綠色承諾：為何選擇歐盟有機食品？



歐盟有機食品不僅在品質上超越傳統農產品，其嚴格的生產和認證標準更為核心優勢。秉持可持續發展的理念，歐盟有機農業杜絕使用化學農藥和合成肥料，而以天然的方式維護土壤健康和生物多樣性。這種綠色的生產方式不僅有助於因應氣候變化，也為野生動物營造出健康理想的生態環境。



藉由避免使用合成肥料並維護土壤健康的實際作法，歐盟有機農業在減碳方面貢獻卓著。選擇歐盟有機食品，不僅能讓消費者享受安全的健康品質，更能支持全球氣候保護與可持續發展。



環境與品質的雙重保障：歐盟有機食品的嚴格認證



歐盟有機食品的認證涵蓋各個領域，包括農作物生產、園藝、畜牧業和水產養殖。所有獲得認證的歐盟有機食品都必須嚴格遵守歐盟的有機農業規範，確保在生產、加工和貿易的每個階段均符合有機標準。歐盟有機農業禁止使用基因改造成分和化學農藥，並透過天然的方式控制蟲害。這些嚴格的規範確保歐盟有機食品不僅安全可靠，並對環境保護和生物多樣性留下深遠的正面影響。



歐盟有機標誌和 Naturland 認證：透明的信任體系



歐盟有機標誌，也稱為「歐洲葉子」標誌，象徵著歐盟對自然和可持續發展的承諾。貼有該標誌的產品必須含有 95% 以上的有機農業成分，並完全遵守歐盟的有機生產標準。每項產品必須接受獨立第三方機構的年度檢查，確保其生產、加工和銷售過程的透明度。這套認證系統為消費者提供了產品來源的可靠保障。



現場嘉賓在活動中品嚐歐盟有機食品

本次活動的主辦方是Naturland，是一個國際級的有機農民協會，也是全球有機農業的堅定倡導者。Naturland 的認證標準與歐盟有機農業法規一致，但 Naturland 也同時針對有機生產和加工制定了一系列額外標準。除了遵守歐盟有機產品的要求外，Naturland 認證的農場還必須遵守 Naturland 的社會標準，以確保安全的工作條件和公平工資。此外，Naturland還特別要求保護珍貴的生態系統，制定水資源管理指導方針，並提升動物的福利標準，確保所有牲畜都能在無壓力的環境下成長。



三年計劃：連接歐盟和香港市場的綠色橋樑



在該活動的啟動儀式上，香港有機食品的業者齊聚一堂，對於歐盟有機食品及飲料的獨特魅力交換意見。該活動不僅進一步深化了歐盟有機食品與飲料的核心理念，亦傳遞有機產品背後的環保價值。



Naturland 執行長 Steffen Reese 在活動中與香港食品業代表就歐盟有機食品進行交流

隨著香港市場對有機食品和飲料的需求持續增長，歐盟將透過「歐洲有機：Nurturing Nature, Nourishing You」的活動，繼續向香港消費者推廣高品質的歐盟有機食品。在未來三年，歐盟將不斷加強與香港市場的合作，利用線上和線下平台與當地合作夥伴攜手，讓更多消費者選擇綠色、健康、可持續的有機食品，享受來自歐洲的天然滋養。



黃煥忠教授展示了香港有機食品市場的獨特之處

本次活動啟動儀式的成功舉辦，不僅展現了歐盟有機食品在可持續發展的卓越優勢，也為歐盟有機食品在香港的形象提升邁出了重要一步，為綠色農業的長期合作奠定基礎，並開啟了全新篇章。





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