歐盟進口管制系統 2 (ICS2) 將擴展至鐵路及公路運輸，涵蓋所有運輸方式

香港 - 2025年2月12日 - 為進一步提升歐盟進口貨物的安全性及保障，歐盟進口管制系統 2 (ICS2) 將擴展至所有運輸方式，包括鐵路及公路運輸，並與現有的航空、海運及內陸水道運輸要求保持一致。ICS2 要求所有貨物在抵達歐盟前必須提交準確且完整的入境摘要申報 (ENS)，以便海關當局更有效地評估入境貨物的風險，加強歐盟防範及打擊關稅違規行為的能力，最終確保貿易環境更安全、更可靠。



自 2025 年 4 月 1 日起，鐵路及公路承運商在貨物抵達前必須提交完整的入境摘要申報 (ENS)，提供有關進入或過境歐盟的貨物資料。此規定亦適用於使用該等運輸方式的郵政及快遞承運商、物流供應商及其他相關業者。此外，在某些情況下，於歐盟境內設立的最終收貨人亦需於 ICS2 中提交 ENS 數據。如經濟營運商未能於上述日期前做好準備，應於 2025 年 3 月 1 日或之前聯絡其已註冊並獲得 EORI 編號的歐盟成員國（國家海關總署）之國家服務台，申請過渡期。過渡期的實施需透過正式申請獲批。



為符合 ICS2 的規定，相關企業必須確保從客戶收集準確完整的數據、更新其 IT 系統及操作流程，並為員工提供適當培訓。此外，在連接 ICS2 前，經濟營運商需成功完成自我符合性測試，以驗證其與海關當局交換資訊的能力。如交易方未能按時符合 ICS2 要求，其貨物可能會被扣留於歐盟邊境，且海關或不予放行。



ICS2 系統詳細資訊



ICS2系統乃在歐盟委員會、成員國海關當局及企業的緊密合作下開發。 自 2025 年 9 月 1 日起，ICS1 將逐步停用，並由 ICS2 完全取代。ICS2 採用全新業務流程，符合《歐盟海關法典》的規定。



經濟營運商可參加由歐盟委員會舉辦的每月網上研討會（英文），以了解 ICS2 的操作及技術詳情，並提出相關問題。如欲獲取更多資訊，請點擊此處。



更多資訊



有關 ICS2 的詳細資訊，請瀏覽歐盟委員會官方網頁（https://ec.europa.eu/ICS2），該網站提供所有運輸方式的具體要求及 ICS2 的準備步驟。此外，所有必要的技術文件亦可於 CIRCABC 平台上查閱。









