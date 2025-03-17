氣霸爐具研發新技術，強勢推出智能與節能設計

香港 - 2025年3月17日 - 氣霸爐具深耕香港市場二十多年，致力提供高品質的爐具產品。品牌旗下產品涵蓋煮食爐、熱水爐、電磁爐及抽油煙機，所有產品均通過嚴格測試，有關型號獲得機電工程署GU標誌及強制性能源標籤、香港安全標誌及綠色標誌，確保安全可靠。氣霸持續投入研發新技術，推出智能化及節能功能，以滿足市場不斷變化的需求。



氣霸爐具：品質、安全與貼心服務並重

多元產品選擇，智能化升級

為滿足不同家庭需求，氣霸目前提供約50款產品，涵蓋四大類別，並持續研發提升產品性能。所有氣體爐具均獲得機電工程署GU標誌認證，配備智能火力調節、自動熄火保護及節能設計。品牌積極開發環保節能產品，減少燃氣與電力消耗，幫助用戶節省能源開支，響應環保理念。



貼心服務，提升用戶體驗

除了產品創新，完善的售後服務亦是氣霸的核心競爭力。品牌設有專業客服熱線，確保消費者獲得即時支援，無論是產品查詢、安裝安排或技術支援，均能迅速回應，以提供最佳用戶體驗。氣霸始終秉持以人為本的理念，靈活應對顧客需求，確保消費者享受無憂的使用體驗。



專業安裝與維修，確保安全

氣體爐具涉及燃氣安全，安裝及維修必須由合資格的持牌技工處理。氣霸的技工均具備專業資格，熟悉各類型爐具的操作及維護，確保設備符合所有安全標準。氣霸定期為產品進行額外安全檢測，確保市場上提供的產品都符合標準，提供安全、可靠、性價比高的產品是氣霸的核心理念。



品質與服務並重，打造信譽品牌

憑藉對品質的堅持與對顧客需求的關懷，氣霸成功建立穩固品牌形象，成為本地市場上備受信賴的爐具品牌。未來，品牌將繼續投入研發，並引入更多智能化技術，並進一步優化售後服務，提供更個人化支援，確保消費者享受安全、便捷與貼心的爐具體驗。



氣霸爐具最新資訊，消費者可於官網了解更多產品詳情。



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