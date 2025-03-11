泰國商務部國際貿易促進廳主辦「2025香港泰國之夜」，將泰國娛樂產業推向國際舞台

香港 - 2025年3月11日 - 泰國商務部國際貿易促進廳 (DITP) 持續推動泰國娛樂產業，以配合政府軟實力及經濟增長政策。作為推動計劃之一，泰國將透過舉辦商務交流活動「泰國之夜：電影躍動2025」來鞏固地區性電影樞紐地位。此外，DITP更率領37間泰國娛樂公司參加2025香港國際影視展（FILMART），這是亞洲地區極具影響力的電影及電視業界盛事之一。





2025泰國之夜將於2025年3月18日（星期二）在中華人民共和國香港JW萬豪酒店舉行，活動將由尊貴的烏汶叻公主殿下擔任名譽主席，表揚泰國娛樂產業在過去一年取得的卓越成就。



自2011年首辦以來，泰國之夜一直於主要國際電影節上舉辦商務交流活動，展示泰國娛樂產業的實力，包括美國電影市場（美國）、康城影展（法國）及香港FILMART（香港）等盛會。此活動匯聚來自泰國、香港及世界各地的電影及電視製作人，以及國際娛樂界專家。泰國之夜將呈獻一系列特色活動，包括泰國娛樂公司的優秀作品推介、促進泰國與國際業界領袖合作的商務交流環節，以及展示經Thai SELECT認證的地道泰國美食及飲品，以彰顯泰國於亞洲及國際市場的潛力。



近年泰國電影業取得顯著發展，泰國的製片人、優美的拍攝場景、世界級的製作能力以及政府的大力支持，均獲得國際認可。2025泰國之夜將成為進一步提升泰國娛樂產業國際地位及推動其可持續發展的重要平台。



欲參與2025香港泰國之夜及FILMART 2025，請瀏覽：www.ditp.go.th 或 www.facebook.com/thailandfilms。



