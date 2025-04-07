香港 - 2025年4月7日 - 泰王國商務部國際貿易促進廳（DITP）於「香港國際影視展（FILMART 2025）」期間，假座香港JW萬豪酒店隆重舉行「Hong Kong Thai Night 2025」商業交流晚宴，並榮獲烏汶叻公主殿下親臨主禮。是次活動旨在推動泰國影視及娛樂產業邁向國際舞台，加強國際商業合作與拓展海外市場。 泰國商務部舉辦「Thai Night 2025」活動 推廣泰國影視娛樂產業邁向國際舞台 2025年「Thai Night」以「Thailand: Where Films Come Alive」為主題，全面展示泰國於人才、拍攝場地、製作服務及後期製作方面的卓越實力。活動邀請來自全球的投資者、製片人、導演、買家及媒體代表出席，同時亦吸引多位泰國影視界名人蒞臨參與。 活動亮點包括：

37間泰國頂尖娛樂企業展示最新作品及業務簡介；

泰國影視業年度回顧及發展前景，由泰國影視推動委員會主席 M.L. Chalermchatri Yukol 發表專題演講；

特色文化表演，如揉合泰拳與泰北傳統「指甲舞」的創意舞蹈；

熱門泰劇原聲演唱，包括《Make a Wish（天使任務）》、《Ai no Kisetsu（愛之季節）》、《B.Friend Series（不願遺忘的心）》、《เพียงชลาลัย（柔情如水）》及《เดือนพราง（月影）》；

精選「Thai SELECT」認證泰國地道美食及飲品，展示泰國飲食文化的魅力與軟實力。

中國中央電視台（CCTV）

串流平台 VIU

香港知名媒體《The Standard》及《Variety》

新加坡 NBCUniversal

韓國 A+E Network 及 SBS

印尼 RTV

英國影視雜誌《Screen International》

本次活動吸引超過20個國家、合共517位來賓參與，其中包括453位影視業者及64位媒體記者。參與機構包括：泰國著名演員 Mike Pirath 及 Sky Wongravee 亦有出席，吸引現場高度關注。「Thai Night」作為DITP推廣泰國影視文化至國際的重要策略平台，不但於FILMART舉行，亦曾於法國康城影展（Cannes Film Festival）、美國洛杉磯美國電影市場（AFM）等國際盛會登場，持續鞏固泰國於全球影視圈的地位，推動國家軟實力（Soft Power）發展。如欲查詢更多有關泰國影視產業及活動詳情，請瀏覽：www.ditp.go.th 或致電貿易熱線 1169。