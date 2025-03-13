洲際航太攜手阿拉伯資訊通訊組織啟動6000顆衛星星座計劃

——以手機直連衛星為核心的混合星座，賦能「一帶一路」數位未來香港 2025年3月13日 - 近日，洲際航太科技在「百星展覽」活動上宣布，與阿拉伯資訊通訊組織（Arab Information and Communication Organization，AICO）正式簽署策略合作協議，共同建置涵蓋非洲及中東地區的6000顆低軌衛星星座計畫。該星座以「通訊+遙感+導航增強」三位一體為核心架構，將首次實現手機直連衛星的大規模商用服務，旨在彌合「一帶一路」沿線國家的數位鴻溝，共同建構空天地一體化資訊網路。此舉標誌著全球低軌衛星網路競爭格局邁入新階段，也是洲際航太深度參與國際航太產業鏈、推動技術自主化、人工智慧賦能與全球化佈局的關鍵里程碑。
全球低軌衛星網路競爭白熱化：星鏈主導下的機會與挑戰
目前，全球低軌衛星網路已形成「一超多強」的競爭格局。美國SpaceX的「星鏈」（Starlink）憑藉4.2萬顆衛星的龐大規劃、高頻次發射能力及已部署的8000餘顆在軌衛星，佔據了全球約80%的低軌頻軌資源，用戶數突破460萬，服務覆蓋歐美、澳大利亞及部分發展中國家。其核心優勢在於低成本製造與可重複使用火箭技術，並透過軍事合作（如俄烏戰爭）鞏固戰略地位。
然而，星鏈的全球擴張亦揭露多重問題：
1. 頻軌資源壟斷加劇：國際電信聯盟（ITU）「先登先佔」原則下，低軌Ku/Ka頻段已被星鏈、OneWeb等西方企業瓜分殆盡，新興國家面臨「無頻可用」的困境；
2. 服務成本高企：星鏈終端設備費用超500美元，月費99美元，遠超過非洲、中東等發展中地區的負擔能力；
3. 地緣政治風險：星鏈在俄烏衝突中的軍事化應用引發爭議，多國擔憂其資料主權與網路安全。
在此背景下，洲際航太與阿拉伯資訊通訊組織共同興建的6000顆衛星星座，以差異化定位切入市場：
1. 涵蓋空白區域：在「一帶一路」的大背景下，隨著非洲及中東地區的對外貿易額逐 年增長，越來越多的航空飛機和輪船對衛星通訊、導航的需求日益劇增。洲際航 天聚焦非洲及中東「星鏈滲透率低、數位基建薄弱、人口區域性密集」 的「一帶一路」核心區；
2. 功能整合創新：融合通訊、即時遙感與導航增強，滿足氣象觀測、人工智慧農業 監測管理、災害預警、海洋資源開發以及「手機直連衛星」的 6G 網路通訊等多元 化需求；
3. 成本優勢顯著：透過自主衛星設計、先進的衛星組裝、整合與測試，技術降低「手 機直連衛星」終端與通訊服務價格，目標將手機直連衛星資費控制在星鏈的 1/3 以下。
非洲中東聯合星座的迫切性與戰略價值
非洲與中東地區是全球數位落差最顯著的板塊之一。根據國際電信聯盟統計，非洲網路普及率不到40%，中東部分地區因地理環境複雜（如沙漠、山區）難以鋪設地面網路。同時，該區域頻軌資源爭奪日益激烈：阿聯酋「希望號」火星探測計畫、沙烏地太空願景2030等國家級計畫加速推進，但本土衛星網路仍依賴歐美企業，存在技術自主性與資料安全隱憂。
因此，洲際航太與阿拉伯資訊通訊組織的合作，正是破解這一困局的關鍵抓手：
1. 搶佔稀少頻軌資源：洲際航太星座計畫優先申報Q/V頻段（30-50GHz），利用中國在Q/V頻段的技術累積與國際協調優勢，規避Ku/Ka頻段的紅海競爭；
2. 應變區域發展需求：非洲及中東國家正推動經濟多元化（如沙烏地阿拉伯「NEOM智慧城市」），非洲亟需農業數位化與災害管理能力提升，混合星座可提供即時遙感資料（解析度達1公尺級）與高精度導航增強服務（誤差<0.5公尺），賦能智慧城市、精準農業與緊急應變；
3. 深化「一帶一路」合作：透過聯合營運、技術轉移與在地化製造（如洲際泰國、洲際西班牙衛星中心），推動航太標準與技術輸出，建構「共商共建共享」的太空經濟生態。
技術自主化與成本優勢：洲際航太的核心競爭力
面對星鏈的成本壓制，洲際航太透過「垂直整合+批量製造」實現顛覆性突破：
1. 自主設計涵蓋80%衛星零件：採用模組化平台與3D列印技術，將相控陣天線、星上處理單元等核心零件成本降低80%，單星製造成本也將降低80%，整體成本逼近星鏈V2 Mini水準；
2. 創新手機直連技術：搭載自研軟體定義無線電（SDR）載重，支援4G/5G協定相容，用戶無需專用終端即可透過一般智慧型手機接取衛星網絡，終端相容性較星鏈顯著提升；
3. 智慧製造與可重複使用發射：自主衛星設計及組裝、整合及測試技術，以及依託中國航太科技八院可重複使用的火箭技術（如長徵系列改良），目標將發射成本較國內現有成本下降50%。
此外，星座設計凸顯「中國智慧」：
-混合軌道分層：550km軌道衛星提供高頻寬通信，340km甚低軌道衛星實現亞秒遙感響應；
- 星間雷射鏈路：採用自主知識產權的高速光通訊模組，單鏈路速率達10Gbps以上，減少對地面信關站的依賴；
- AI驅動的星上處理：透過邊緣運算即時篩選遙感數據，將有效資訊回傳比例從30%提升至90%，降低頻寬佔用。
兆大市場藍圖：從基礎連結到生態賦能
6000顆星座的營運將撬動超300億美元的年市場規模，具體落地場景包括：
1. 普惠通訊：為非洲與中東近10億低收入群體提供可負擔的智慧型手機網路通訊寬頻服務，資費低每月3美元，與當地政府和公共機構同步開展教育、醫療等數位公共服務；
2. 產業數位化： -
能源領域：即時監控中東油氣管線、中東油氣資源勘探、非洲礦產資源勘探，降低 現有油氣管線運維成本 30%； -
農業領域：利用 AI+遙感衛星為非洲小農提供作物生長智慧管理與病蟲害預警，提 升產量 20%；
3. 緊急與安全：建構「12 分鐘應變」災害監測網絡，結合導航增強為海上救援提供公分級 定位；
未來，洲際航太將進一步開放星座 API 接口，開源洲際 AI 衛星大數據分析模型，吸引全 球開發者共建衛星 AI 應用生態，並與地面 5G/6G 網路深度融合，實現"空天地無縫切換"，引領低軌衛星通訊技術革命。