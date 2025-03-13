洲際航太攜手阿拉伯資訊通訊組織啟動6000顆衛星星座計劃

——以手機直連衛星為核心的混合星座，賦能「一帶一路」數位未來

香港 2025年3月13日 - 近日，洲際航太科技在「百星展覽」活動上宣布，與阿拉伯資訊通訊組織（Arab Information and Communication Organization，AICO）正式簽署策略合作協議，共同建置涵蓋非洲及中東地區的6000顆低軌衛星星座計畫。該星座以「通訊+遙感+導航增強」三位一體為核心架構，將首次實現手機直連衛星的大規模商用服務，旨在彌合「一帶一路」沿線國家的數位鴻溝，共同建構空天地一體化資訊網路。此舉標誌著全球低軌衛星網路競爭格局邁入新階段，也是洲際航太深度參與國際航太產業鏈、推動技術自主化、人工智慧賦能與全球化佈局的關鍵里程碑。全球低軌衛星網路競爭白熱化：星鏈主導下的機會與挑戰目前，全球低軌衛星網路已形成「一超多強」的競爭格局。美國SpaceX的「星鏈」（Starlink）憑藉4.2萬顆衛星的龐大規劃、高頻次發射能力及已部署的8000餘顆在軌衛星，佔據了全球約80%的低軌頻軌資源，用戶數突破460萬，服務覆蓋歐美、澳大利亞及部分發展中國家。其核心優勢在於低成本製造與可重複使用火箭技術，並透過軍事合作（如俄烏戰爭）鞏固戰略地位。然而，星鏈的全球擴張亦揭露多重問題：1. 頻軌資源壟斷加劇：國際電信聯盟（ITU）「先登先佔」原則下，低軌Ku/Ka頻段已被星鏈、OneWeb等西方企業瓜分殆盡，新興國家面臨「無頻可用」的困境；2. 服務成本高企：星鏈終端設備費用超500美元，月費99美元，遠超過非洲、中東等發展中地區的負擔能力；3. 地緣政治風險：星鏈在俄烏衝突中的軍事化應用引發爭議，多國擔憂其資料主權與網路安全。在此背景下，洲際航太與阿拉伯資訊通訊組織共同興建的6000顆衛星星座，以差異化定位切入市場：1. 涵蓋空白區域：在「一帶一路」的大背景下，隨著非洲及中東地區的對外貿易額逐 年增長，越來越多的航空飛機和輪船對衛星通訊、導航的需求日益劇增。洲際航 天聚焦非洲及中東「星鏈滲透率低、數位基建薄弱、人口區域性密集」 的「一帶一路」核心區；2. 功能整合創新：融合通訊、即時遙感與導航增強，滿足氣象觀測、人工智慧農業 監測管理、災害預警、海洋資源開發以及「手機直連衛星」的 6G 網路通訊等多元 化需求；3. 成本優勢顯著：透過自主衛星設計、先進的衛星組裝、整合與測試，技術降低「手 機直連衛星」終端與通訊服務價格，目標將手機直連衛星資費控制在星鏈的 1/3 以下。非洲中東聯合星座的迫切性與戰略價值非洲與中東地區是全球數位落差最顯著的板塊之一。根據國際電信聯盟統計，非洲網路普及率不到40%，中東部分地區因地理環境複雜（如沙漠、山區）難以鋪設地面網路。同時，該區域頻軌資源爭奪日益激烈：阿聯酋「希望號」火星探測計畫、沙烏地太空願景2030等國家級計畫加速推進，但本土衛星網路仍依賴歐美企業，存在技術自主性與資料安全隱憂。因此，洲際航太與阿拉伯資訊通訊組織的合作，正是破解這一困局的關鍵抓手：1. 搶佔稀少頻軌資源：洲際航太星座計畫優先申報Q/V頻段（30-50GHz），利用中國在Q/V頻段的技術累積與國際協調優勢，規避Ku/Ka頻段的紅海競爭；2. 應變區域發展需求：非洲及中東國家正推動經濟多元化（如沙烏地阿拉伯「NEOM智慧城市」），非洲亟需農業數位化與災害管理能力提升，混合星座可提供即時遙感資料（解析度達1公尺級）與高精度導航增強服務（誤差<0.5公尺），賦能智慧城市、精準農業與緊急應變；3. 深化「一帶一路」合作：透過聯合營運、技術轉移與在地化製造（如洲際泰國、洲際西班牙衛星中心），推動航太標準與技術輸出，建構「共商共建共享」的太空經濟生態。技術自主化與成本優勢：洲際航太的核心競爭力面對星鏈的成本壓制，洲際航太透過「垂直整合+批量製造」實現顛覆性突破：1. 自主設計涵蓋80%衛星零件：採用模組化平台與3D列印技術，將相控陣天線、星上處理單元等核心零件成本降低80%，單星製造成本也將降低80%，整體成本逼近星鏈V2 Mini水準；2. 創新手機直連技術：搭載自研軟體定義無線電（SDR）載重，支援4G/5G協定相容，用戶無需專用終端即可透過一般智慧型手機接取衛星網絡，終端相容性較星鏈顯著提升；3. 智慧製造與可重複使用發射：自主衛星設計及組裝、整合及測試技術，以及依託中國航太科技八院可重複使用的火箭技術（如長徵系列改良），目標將發射成本較國內現有成本下降50%。此外，星座設計凸顯「中國智慧」：-混合軌道分層：550km軌道衛星提供高頻寬通信，340km甚低軌道衛星實現亞秒遙感響應；- 星間雷射鏈路：採用自主知識產權的高速光通訊模組，單鏈路速率達10Gbps以上，減少對地面信關站的依賴；- AI驅動的星上處理：透過邊緣運算即時篩選遙感數據，將有效資訊回傳比例從30%提升至90%，降低頻寬佔用。兆大市場藍圖：從基礎連結到生態賦能6000顆星座的營運將撬動超300億美元的年市場規模，具體落地場景包括：1. 普惠通訊：為非洲與中東近10億低收入群體提供可負擔的智慧型手機網路通訊寬頻服務，資費低每月3美元，與當地政府和公共機構同步開展教育、醫療等數位公共服務；2. 產業數位化： -能源領域：即時監控中東油氣管線、中東油氣資源勘探、非洲礦產資源勘探，降低 現有油氣管線運維成本 30%； -農業領域：利用 AI+遙感衛星為非洲小農提供作物生長智慧管理與病蟲害預警，提 升產量 20%；3. 緊急與安全：建構「12 分鐘應變」災害監測網絡，結合導航增強為海上救援提供公分級 定位；未來，洲際航太將進一步開放星座 API 接口，開源洲際 AI 衛星大數據分析模型，吸引全 球開發者共建衛星 AI 應用生態，並與地面 5G/6G 網路深度融合，實現"空天地無縫切換"，引領低軌衛星通訊技術革命。