海鮮業持份者呼籲港府推動公平競爭環境，促進可持續發展

香港 - 2025年3月6日 - 多個公民社會組織今天聯合呼籲，香港政府應採取行動，着手填補本港海鮮進口法規的嚴重漏洞。他們續指，香港現時的監管框架是1940年代的產物，未能保障本港進口海鮮的安全性、可持續性和可追溯性，對公眾健康、海洋生態系統和消費者信心均構成風險。



照片來源：Paul Hilton / Earth Tree Images

ADM Capital Foundation行政總裁Sophie le Clue指：「近數十年來，不同學者和非政府機構發表的研究結果均持續揭示相同的系統性問題，因此我們呼籲港府採取行動，以應對這些至今尚未解決的問題。」



根據2024年12月發表的 最新研究 ，對於確保追溯源頭所需的數據，香港當局只要求收集其中12%，這與其他國家的情況甚為不同。事實上，香港不少貿易夥伴（中國內地、日本、南韓、印尼、歐盟和美國）正致力制定及實施促進可追溯性的措施——這些措施既可惠及欲推行負責任和可持續採購手法的供應商和買家，又可保障消費者的健康。



海鮮進口商178 Degrees創辦人Benjamin So認為：「香港必須加強進口管制，並與國際標準和最佳做法接軌，才能保持競爭力。雖然，多年來業內一些領頭企業一直有推廣可持續海鮮，並投入資源確保其海鮮是以負責任和可持續的方式採購，但是許多業內人士均忽視有關問題——沒有政府的介入與支持，便無法在海鮮業建立公平的競爭環境，業界也沒有作出改變的誘因。」



在鼓勵業界改變做法及促進海鮮可持續性方面，香港環保海鮮聯盟(Hong Kong Sustainable Seafood Coalition)和世界自然基金會香港分會環保海鮮企業會員計劃(Sustainable Seafood Business Membership Programme)均是主要推動者。



香港環保海鮮聯盟秘書Mandy Wong解釋指：「業界領袖成立HKSSC是為了推動香港和澳門海鮮業採取可持續的做法。對於落實負責任的採購方式，並推動環保海鮮成為主流，HKSSC企業會員均不遺餘力。然而，若政府不透過政策和立法來阻止不道德做法及鼓勵負責任採購行為，我們的成果會變得十分有限。」



世界自然基金會香港分會海洋保育主管彭莉恩(Lydia Pang)也指出了相關問題，她解釋說：「縱然越來越多企業積極響應提升海鮮業可持續性，但如果不充分要求追溯來源，我們仍然有可能食用到非法捕撈、對健康有害的海鮮，同時可能加速了全球魚類資源枯竭。」



按海鮮價值和數量計算，香港是全球最大海鮮進口地之一，亦是亞洲海鮮貿易的主要樞紐，當中大量進口海鮮再轉口至中國大陸和其他鄰近地區市場。香港人煙稠密、經濟發達，同時港人愛好新鮮海鮮，因此海鮮食用量異常地高。這使得香港成為全球海鮮供應鏈中的關鍵部分。



本港也是食用活珊瑚魚、魚翅和花膠等高需求奢侈產品的樞紐，但這些進口產品的來源未得到充分追溯。香港大學一項研究再次肯定早前研究的發現：食用活珊瑚魚貿易存在龐大數據缺口，價值超過20億美元。香港大學教授 Celia Schunter指：「這些數據缺口導致許多問題——因過度捕撈及生態系統受破壞而造成的環境影響、經濟損失和非法捕撈，亦會引起道德問題，例如剝削勞工、健康風險和各種監管挑戰。」



各公民社會組織代表已聯合就相關憂慮去信香港政府，並呼籲港府優先檢討香港現有的海鮮貿易立法和政策發展，建議包括可追溯性、健康與安全、港口措施和持份者協作。

