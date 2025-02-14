溥儀眼鏡與蔡司視光正式成為「全球戰略合作夥伴」

於中環旗艦殿堂「PUYI VISION CARE LAB」 提供高端專業驗配體驗

香港 - 2025年2月14日 - 溥儀眼鏡欣然宣佈，正式與蔡司視光成為「全球戰略合作夥伴」，將繼續於溥儀眼鏡中環旗艦殿堂的「PUYI VISION CARE LAB 」，以溥儀眼鏡專業視光師團隊和服務，結合全套蔡司光學儀器和尖端技術，提供個人化訂製視光解決方案。從精準的驗配服務到頂尖的鏡片訂製，讓顧客能體驗到溥儀眼鏡與蔡司視光共同提供尊貴貼心的驗配服務。在光學領域上，溥儀眼鏡與蔡司視光過去合作無間，一同超越了傳統商業合作的界限，更成為創新技術與卓越服務無縫結合的典範。於2013年在中環旗艦店開設首間 「PUYI ZEISS Optical Lab」，配備全套尖端的蔡司視光儀器和技術，以及全面的視光護理解決方案，隨後更將其成功模式拓展至所有位於香港、澳門、中國内地、台灣和新加坡的溥儀眼鏡門店，以滿足多樣化的視光護理需求。2020年，ZEISS SmartLife PRO鏡片系列的成功推出，在溥儀眼鏡旗下店內亦得到了顯著的銷售增長。「全球戰略合作夥伴」意味着溥儀眼鏡與蔡司視光將多年「以客為本」的精神化為產品科研的重要一環，配合以消費者為中心的大趨勢，與蔡司共同研發最適切的光學產品。因此蔡司視光業務發展重心將會投入在亞太地區，集合旗下最優秀的科研團隊，進一步打造成為其全球總部創科樞紐，不單大大提升研發周期，以滿足龐大、具潛力的全球市場，更意味亞洲市場對蔡司視光日益重要。溥儀眼鏡創辦人及行政總裁邱子傑先生表示非常高興溥儀眼鏡與蔡司視光成為「全球戰略合作夥伴」。溥儀眼鏡一向致力提供創新與卓越的零售服務，配合蔡司視光的先進技術與專業知識，提升客戶的視光體驗。他又指，作為各自領域的領航者，溥儀眼鏡與蔡司視光的緊密合作將使產品推陳出新，以迎合顧客不斷變化的需求，讓溥儀眼鏡與蔡司視光在視光護理領域實現全面的體驗提升，為顧客提供更卓越的服務和產品。蔡司集團執行董事會成員兼消費光學事業部首席執行官 SVEN HERMANN先生表示，溥儀眼鏡作為蔡司視光在中國和新加坡的核心合作夥伴，以其卓越的服務體驗在全球光學零售領域樹立了新的標準。他又表示十分榮幸地將這段合作提升至『全球戰略合作夥伴』，又獨家推出個人化訂製視光解決方案，如ZEISS SmartLife PRO Individual 3.0 和ZEISS i.Scription等，讓顧客感受無與倫比的光學體驗。Sven更透露ZEISS LuminArt系列將於2025年推出市場，這將會是全新突破，將在視光護理領域實現全面的體驗提升。全新「PUYI VISION CARE LAB」坐落於中環核心商區的溥儀眼鏡中環旗艦殿堂THE MARQUE，提供如水療般獨特設計的舒適空間，結合溥儀眼鏡專業視光師團隊的服務與全套蔡司光學儀器和尖端技術，為顧客提供深入全面的眼睛健康及視力檢查。獨家引入的精密驗光儀器i.Profiler® Plus，能精準掃瞄雙眼數據，整合成眼睛的度數資料，再配合蔡司數碼中心定位儀VisuFit 1000，捕捉鏡框和面部特徵的數據。通過這些細緻的面部測量和鏡框適配分析，訂製的鏡片能夠完美契合鏡框，為顧客提供個人化和舒適的視覺體驗。此外店內配備了蔡司醫療級的儀器和技術，由個人視力分析、眼睛精準量度到視力表現分析都令顧客能更全面、更深入地關注與洞悉眼睛健康。隨著顧客對個人化鏡片的需求與日俱增，期望鏡片能根據個人的視力需求和生活方式進行訂製，這種趨勢推動溥儀眼鏡與蔡司視光不斷努力，提供精準的個人化驗配服務和高品質的終身視光護理解決方案，以滿足顧客對個人化訂製鏡片的迫切需求。有見及此，溥儀眼鏡率先獨家推出了ZEISS SmartLife PRO Individual 3.0，該鏡片著重智能化，以卓越的個人化設計滿足現代人多元化的視覺需求。運用精準驗配儀器及專業驗光服務得到顧客雙眼的個人化數據，精確捕捉每個人的視覺特性和生活習慣，打造切合個人視覺需求的訂製鏡片。此外溥儀眼鏡亦獨家引進ZEISS i.Scription鏡片技術，這項先進的視覺測量技術不僅提升了鏡片的精確度，還為每位顧客提供了量身訂製的視光解決方案。而ZEISS i.Scription技術能夠捕捉更多的視覺數據，精準評估顧客的視力需求，並根據雙眼度數和面部輪廓，訂製出最適合的鏡片。這項技術利用精密儀器對眼睛進行全面的測量，確保鏡片在白天的陽光下和夜晚的燈光下都能提供更清晰、更鮮明的視覺效果。溥儀眼鏡與蔡司視光於過去十年見證了從初步合作到全球合作夥伴關係的締結，這合作的契機源於「兩個品牌，一個願景」的堅定信念， 促使溥儀眼鏡與蔡司視光不斷將零售的專業知識與領先科技融為一體，未來將持續為市場研發最適切的光學產品，聯手為眼鏡產業開拓新領域。