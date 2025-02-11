滿足用戶體驗要求成業務數碼轉型變升級增盈關鍵 HCL Total Experience 以全新角度一站式優化客戶、員工及合作夥伴體驗

香港 - 2025年2月11日 - 在國際大環境迅速變遷，香港經濟轉型步入關鍵期之際，政府繼續積極推動各行各業落實數碼化營運，促進業務升級轉型。例如本港的保險監管機構正營造有利於創新的環境，讓業界能夠以新的數碼商業模式增強客戶體驗。剛過去的大除夕，港府亦擴大數碼港「數碼轉型支援先導計劃」的涵蓋範圍，由零售及餐飲業延伸至旅遊及個人服務界。不過，致力協助機構推行數碼轉型的HCLSoftware指出，正在推進相關項目的企業，往往聚焦於個別成效指標而忽略了各持份者，包括企業的客戶、員工，乃至合作夥伴的實質體驗，結果令新推出的數碼服務或產品表現未如預期。





不一致體驗導致功虧一簣



由於傳統的業務營運模式已不能完全適應宏觀環境變化，迫使零售、物流、旅遊、地產及金融等各大行業引入數碼科技主動適應內外部轉變，從而創新商業模式，重塑競爭優勢。然而，這些企業的客戶、員工和合作夥伴一般不會同時參與數碼轉型項目的開發過程。企業想要引入新的數碼服務和產品，往往就只能依賴零散的專業編碼工作與各式各樣的開發工具，惟最終僅能產生各自為政的功能及設計。這些分離的系統和孤立的流程通常會導致用戶因體驗不一致而感到沮喪，結果反而造成客戶的流失，員工和合作夥伴的抗拒。



HCLSoftware大中華區總經理Terry Leung強調：「個性化以及可擴展的體驗，對於涉及企業數碼化項目的客戶、員工和合作夥伴而言，甚是至關重要。HCL Total Experience正正為企業提供了一個全新的視角，透過優化用戶體驗來推動業務增長，實現營運效率的飛躍。」



一站式平台貫徹持份者體驗



剛獲IT PRO Magazine頒發「IT PRO Corporate Choice 2024——最佳數位創新方案」的HCL Total Experience (TX) 以全方位體驗為理念，考慮到企業與客戶、員工和合作夥伴之間的每個接觸點，確保每次互動都是智慧、互聯、沉浸式和個性化的。總括而言：



對客戶：締造量身訂製且互聯無縫的數碼環境。



對員工：整合日常工作流程數碼環境，提高企業協作效能。



對合作夥伴：提供高效即時的數據分析，隨時洞悉合作夥伴的需求。



這個結合了人工智能、物聯網、邊緣運算和網絡安全的一站式方案能與企業現有 IT 環境兼容並蓄，在任何設備中大規模提供個性化用戶體驗、處理客戶關係和管理多重體驗，同時兼顧安全性及私隱保障。



加速創新節省成本



它在雲端原生HCL Total Experience Platform上以人工智能整合企業的不同數據，減少跨部門的數據孤島，進而獲得即時洞察、優化營運、提高生產力，並在整個品牌旅程中創造貫徹的卓越體驗，達致更佳的數碼化成效，讓企業瞬息萬變的經營環境中保持競爭力。其重點效益包括：



創新民主化：員工可運用無程式碼 (No-code) 或低編碼 (Low-code) 構建體驗，進而加快新服務、新產品上市速度。



一次構建，多樣服務：在各種使用案例中利用可重複使用的元件進行擴展和調整，避免 IT 冗餘並降低成本。



創造更佳效果：打造個性化體驗，並在所有接觸點創優增值，從而推動使用率上升。



在當今的數碼經濟時代，一個品牌所能提供的體驗就是數碼轉型成效的證明，亦都是業務成敗的關鍵。因此，企業應選用效能卓越的解決方案確保體驗能滿足各持份者要求，進而達致數碼轉型的最終目標——升級增盈。

