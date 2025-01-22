澳洲會計師公會促請香港政府於財政預算案實行開源節流

香港 - 2025年1月22日 - 根據澳洲會計師公會預計，香港在 2024-25 財政年度將面臨 961億港元的財政赤字，而財政儲備則為 6,385 億港元。今日，公會向香港特別行政區政府提交了一系列針對2025-26年度財政預算案的建議，解決當前的赤字同時促進香港繁榮發展。



（從左至右）澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席暨中小企委員會主席陳銘嚴先生、澳洲會計師公會大中華區2025年分會會長暨稅務委員會副主席王文暉女士、澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚先生、澳洲會計師公會大中華區稅務委員會成員趙健富先生

探討更多開源節流方案

澳洲會計師公會強調政府需要探討創新的策略以增加收入和優化公共開支。其中一項建議是擴展用者自付模式至更廣泛的公共服務，前題是確保費用在市民可負擔的水平。



澳洲會計師公會2025年大中華區分會會長王文暉女士表示：「我們的建議旨在幫助政府應對財政挑戰、吸引更多投資並加強香港的全球競爭力。香港成功的基石之一是其低稅率和簡單的稅制，這必須得到保留。因此，我們鼓勵政府優先從非稅收來源增加收入，例如適度提高某些政府服務的費用。」



王女士強調，與香港不同，其他先進經濟體通過各種徵費收費獲取可觀的收入。她舉例，香港從簽證申請收費中獲得的收入僅為澳洲的約1%，而香港的護照費用也比許多司法管轄區低得多。她說：「雖然我們並不建議政府將費用提高到與其他先進經濟體相約的水平，但目前有適度調整的空間，以更好地反映其成本。」



為此，澳洲會計師公會建議採用標準的收回成本政策，前提是確保費用在可負擔水平，並且有限度增加。為了提升效率，收回成本並非直接計算出一個較高的實際成本，而是根據高效率的服務去計算。



其他增加收入的建議包括提高罰款和處罰，例如違規停車罰款，並將煙草稅從每包香煙成本的65%提高到世界衛生組織建議的75%。我們還建議開拓其他針對性的新稅種，例如對提供電子服務平台徵收電子服務稅，對大量排放溫室氣體的企業徵收碳排放稅。



吸引外資和企業

為了吸引更多基金和家族辦公室來香港並鼓勵他們在本地投資，我們建議進一步完善統一基金免稅制度和單一家族辦公室的税務寬減。



澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚先生建議：「為了提振房地產市場，香港應將5,000萬港元以上的本地住宅及非住宅項目，納入統一基金免稅制度和單一家族辦公室税務寬減的免稅資產，並將其限制在總資產管理額度的30%以內。另一項促進房地產市場的措施是，為首次置業者提供50%的臨時印花稅減免。這不僅有助於香港年輕人購買他們的第一套房子，還能惠及更廣泛的經濟和社會。」



劉先生還建議：「香港政府可以啟動與中央政府的磋商，爭取設立『家辦通』資金渠道，以便讓內地高淨值人士通過在香港設立的家族辦公室進行跨境投資。該計畫實施的第一步可以在大灣區進行試點，然後再將其擴展到內地其他地區。」



在基礎設施方面，劉先生強調利用限資金完成大項目的重要性。他表示：「為了保持香港的競爭力，我們建議政府考慮在公共基礎設施項目上，借助公私營協作計劃，減少政府的成本和風險。」



支持中小企並吸引人才

中小企業近年來面臨諸多挑戰。澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴先生建議：「中小企業面對不同的困難，政府的支持對它們的成功發展攸關重要。我們建議將半稅率起徵點由200萬港元提高至300萬港元，並增加2024/25年度最終利得稅的100%退稅額，上限為10,000港元。」



就解決人才短缺問題並促進高齡人士就業，陳先生建議為僱用年長員工的雇主提供優惠措施。他表示：「我們建議為聘用 60 歲及以上僱員的公司提供薪酬支出的額外稅務扣減，或對僱用符合條件的年長員工的雇主提供直接的工資補貼。」



為了支持政府打造「留學香港」品牌，我們建議政府鼓勵發展商將工業大廈改建成學生宿舍，並將非本地畢業生留港/ 回港就業簽證（IANG）簽證期限延長至四年，容許畢業生繼續出國深造。



提高市民生活質量並鼓勵生育

對於要平衡政府的財政收支及同時保障市民，澳洲會計師公會大中華區稅務委員會趙健富先生表示：「市民或需合理地調整對來年財政年度的「派糖」期望，但我們仍然建議政府維持2024/25年度最終薪俸稅的100%稅務回扣，上限為10,000港元，並且薪俸稅免稅額應至少與通脹同步增加。」



趙先生指香港可以借鑒其他國家鼓勵生育的措施。「香港人口老齡化和低出生率對本地構成重大長遠期影響。政府應考慮採取措施去減輕市民撫養子女的經濟負擔，例如引入育兒開支免稅額，最高上限為60,000港元，並提高每名子女的免稅額至150,000港元，以及提供兒童照顧和幼兒教育補助。」趙先生補充道。



澳洲會計師公會的預算建議包含涵蓋促進可持續經濟增長的措施，同時應對香港當前面臨的經濟挑戰。





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