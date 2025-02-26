澳洲會計師公會就 2025-26年度預算案即時評論

香港 - 2025年2月26日 - 新一份財政預算案公佈，2024-25財政年度錄得872億港元赤字，今年3月財政儲備預計降至約6,474億港元，預計2026-27年度恢復盈餘。就此，香港特區政府通過一系列開源節流的財政整合計劃，平衡經常性開支縮減與投資未來發展的需求。澳洲會計師公會大中華區分會稅務委員會委員就相關措施對經濟民生的影響，發表即時評論。



招商引資 吸引資金來港



公會歡迎政府公佈相關措施，推動資產及財富管理業的發展，吸引更多家族辦公室和基金來港設立和營運。澳洲會計師公會大中華區分會2025年大中華區分會會長及稅務委員會副主席王文暉女士表示，留意到政府正在積極研究和咨詢相關持份者，期待早日實施，以及建議考慮為有關税務優惠提供追溯效力(retrospective effect)，並擴大稅務寬減投資的範圍，將古董和藝術品納入其中。另外，她建議考慮進一步完善統一基金免稅制度和單一家族辦公室的税務寬減，將香港房地產投資（包括非住宅和住宅物業）納入免稅資產，每套物業的投資要求最少為 5千萬港元，並限制香港房地產的投資總額在總資產管理額度（ AUM ）的 30% 以內。



發債支持大型基建發展 維持本港長遠競爭力



預算案公佈，預計 2025 – 26 至 2029 – 30年度的五年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約1,500億港元至1,950億港元，其中約56%用於為到期的短期債務再融資。公會認同發債的規模和水平，澳洲會計師公會大中華區分會2025年大中華區分會稅務委員會聯席主席劉明揚先生稱，數據顯示截至今年1月底，中期財政預測債務佔本地生產比率維持12-16.5%水平，在全球發達經濟體中，負債並不算高。對比其他成熟經濟體發債佔GDP的水平，例如歐洲國家約60%，美國高於100%，新加坡更達到171%，香港屬於可以接受的偏低範圍。而有學者表示發債水平佔20-30%仍屬認可接納。而且，削減經常性開支的同時，通過發行較長期的債券，支持大型工程項目建設，有利維持長遠發展競爭力，並有助帶動債券市場的蓬勃發展，鞏固國際金融中心地位。



「用者自付，收回成本」原則 開源節流



公會認同通過「資源效率優化計劃」，從過去削減政府經常性開支每年1%，提升至設定三個財政年度累計削減至 7%。澳洲會計師公會大中華區稅務委員會委員關治平先生建議成立獨立的小組，包括利用人工智能分析，進行跨部門的財政開支審視可縮減或優化的領域，同時平衡長遠發展競爭力，鞏固香港的核心優勢，保障長期投資不會受影響。



針對政府建議提高簽證申請收費，以及檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費、交通違例事項定額罰款，兩項措施預計會為政府每年增加共26億港元的收入，公會也認同有關措施。過往香港有關的收費和罰款水平偏低，目前建議只是把有關收費和罰款調整至合理水平，體現「用者自付、收回成本」的原則，同時對民生造成較低的影響，與公會早前提出的倡議一致。



支持綠色經濟 提升可持續發展動力



政府在2025-26財政預算案中對綠色能源的投資，配合《香港可持續披露路線圖》的持續推進，為香港綠色轉型注入強大動力。預算案強調綠色金融與科技結合，推動產業集群發展，不僅帶來商機，更為融資需求鋪路。而《路線圖》要求大型公眾責任實體最遲於2028年全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則），這讓香港有望成為首批與國際標準接軌的地區，彰顯其領導地位。去年公布的「可持續金融行動計劃」亦訂下銀行業淨零排放目標，顯示政府在ESG（環境、社會及管治）領域的決心。



澳洲會計師公會大中華區稅務委員會委員李藹賢女士認為，這一系列舉措正為未來引入碳排放稅奠定基礎。綠色投資提升企業減碳能力，ESG披露則強化碳排放數據的透明度與規範化，為稅務政策提供數據支撐。國際上，碳稅已成趨勢。香港若要保持競爭力並回應氣候挑戰，碳排放稅可能是值得考慮的發展路徑。這將進一步推動企業轉型，促進綠色經濟增長，同時為政府提供潛在的稅收來源。



進一步支持中小企



澳洲會計師公會大中華區分會稅務委員會聯席主席暨中小企委員會主席陳銘嚴先生認為，預算案公佈支持中小企發展電子商貿，是符合數碼浪潮的大趨勢，以及延長還息不還本有助舒緩中小企現金流壓力。他建議政府可考慮通過調整利得稅兩級制，將中小企半稅率起徵點由200萬港元提高至300萬港元。



稅務支持行業 提升競爭力



對於知識產權產業，政府將檢討就購入使用權所支付的整筆特許費用和向相聯者購入知識產權或其他使用權的相關開支提供稅務扣除。澳洲會計師公會大中華區稅務委員會委員包嘉茵女士認同該建議，此政策令跨國企業可更靈活安排其商業上的授權和產權轉移，與香港去年剛立法的「專利盒」稅務優惠相呼應，進一步吸引更多知識產權發展和相關研發活動落戶香港，期望公佈具體實施細節及生效時間。



對於高增值海運服務，她歡迎政府探討優化為營運租約下的船舶出租商提供船舶購置開支的稅務扣除，以及為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠，認為此舉讓香港於國際高增值船運和大宗商品貿易等行業的領導地位更突出，期望能早日提交草案並立法實施，並建議考慮為有關税務優惠提供追溯效力(retrospective effect)。



離境稅



澳洲會計師公會大中華區稅務委員會委員林俊銘先生留意到財政預算案建議增加飛機乘客離境稅，由120港元增加至200港元，增幅逾60%，但理解基於政府現時的財政狀況，預計有助增加每年約16億港元的收入，而且增加的金額80港元對於機票費用佔比相對輕微，因此認為此措施已平衡各方考慮。



另外亦留意到陸路離境方面，政府將研究向離境私家車徵收邊境建設費。他希望政府進行有關研究時，應考慮如何平衡包括香港與其他大灣區城市融合趨勢、人才流動、民生消費等不同因素，通過公共諮詢與市民和持份者保持溝通，在實施前讓市民更清楚了解，凝聚共識。



改善市民生活水平



預算案公佈薪俸稅 100% 豁免，退稅上限為 1,500 元。澳洲會計師公會大中華區分會稅務委員會成員趙健富先生對退稅措施表示歡迎，不過政府已有八年未檢討個人基本免稅額，考慮到現時社會經濟及通漲，公會建議提高至150,000港元，以減輕打工仔的經濟負擔。



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