澳洲會計師公會調查：香港企業對2025年信心提升尋求擴展

香港 - 2024年12月5日 - 澳洲會計師公會的最新調查顯示，2025年香港的經濟前景和商業信心將進一步改善。超過一半的受訪者人士預測他們公司的收入將在2025年增長，公司在擴展計劃上變得更為積極，招聘意向更達至2020年以來的最高水平。



（從左至右）澳洲會計師公會2024年大中華區分會理事呂志宏先生、澳洲會計師公會2024年大中華區分會會長葉耘開先生、澳洲會計師公會2024年大中華區分會副會長王文暉女士、澳洲會計師公會2024年大中華區分會副會長張立君先生

受訪的高級管理人員和會計專業人士對香港經濟持相對樂觀的態度，其中63%的受訪者預計明年本地經濟增長。香港的稅制（31%）被評為2025年提升香港的經濟和營商環境的最大正面因素，而消費模式轉變（26%）和中美關係緊張（26%）則被視為兩大挑戰。56%的受訪者認為香港具有高國際競爭力。



澳洲會計師公會2024年大中華區分會會長葉耘開先生表示：「調查結果顯示，香港的經濟和商業信心預計在來年穩步改善。中央政府和香港政府最近推出的刺激措施持續提升市場氣氛。降息週期的展開亦振興企業的信心。這些積極因素應該會在2025年推動經濟回升，並進一步加強香港的國際競爭力。



「然而，外部的不確定因素仍持續令部分行業受壓，例如旅遊零售等。受訪者預計在2025年將面臨消費模式轉變和需求疲弱等的挑戰。為應對這些轉變，公司必須不斷創新產品和服務與交易模式。此外，他們還需要經常與顧客和潛在顧客溝通，從而更了解香港及其他地區的消費趨勢。」





預計明年香港IPO的前景樂觀。其中63%的受訪者預計2025年香港IPO總集資額將會上升。「今年第三季度開始因吸引到一些大型企業來港上市，顯示本港IPO市場的復甦跡象。政策和監管方面的改革亦同時有助刺激資本活動，提振投資者信心。」葉先生解釋說。



2025年的收入預測和業務擴展計劃亦同時受惠於經濟好轉。51%的受訪者預期他們企業的收入明年將會增加，以5%至20%的預計收入增長為主。



為應對不斷改善的營商環境，受訪者預期測他們的公司將投資先進技術（38%）、銷售和市場推廣活動（37%）以及開拓香港以外的市場（36%）。調查中有相當高比例的受訪者表示，他們的企業計劃未來三年擴展至國內外地區，其中中國內地（40%）仍是首選。



儘管成本管理仍然是許多公司的首要戰略重點，但已由2024年的39%下降到2025年的27%。同時，預計將有更多公司專注於拓展新市場或增加海外業務（27%）以及創新和科技及數字化（26%）。



葉先生表示：「企業的策略變得更為主動積極，從之前以成本管理和提高業務效率等保守性防禦策略，轉向市場拓展和創新等積極的擴張策略。」



企業預期將會增聘人手並增加薪酬以挽留人才，以支持企業預期的收入增加及擴展。57%的受訪者預計他們的公司將增加企業僱員人數，是自 2020 年以來最高的新招聘意向, 當中以大型企業為主。而預計薪酬亦將提升，62%的受訪者預計在2025年會加薪。



儘管經濟走勢向好，但受訪者對2025年樓市價格走向的預測持不同意見，當中預計樓價格上升和下跌的人數接近，不過整體預計樓價上升的受訪者比過去兩年多。



葉先生解釋：「由於利率下調和政府放寬樓宇政策，例如放寬物業按揭貸款成數上限，房地產市場正在復甦，而需求亦逐漸增長。然而，中小企等行業因本地需求疲弱，復甦相對較慢，導致租賃市場停滯不前。」



調查顯示，幾乎所有香港公司都已經實行環境、社會及管治 (ESG)措施，只有3%的公司表示他們沒有採取任何ESG行動。另有35%的受訪者預計他們的公司明年將增加與ESG相關的舉措和活動。受訪者們認為ESG所需的法規與成本對企業有最大影響。



澳洲會計師公會於今年 10至11 月開展本次調查，共訪問 568 位香港的高級管理人員及來自不同行業的會計和金融專業人士，收集他們對 2025 年香港經濟和商業前景的看法。





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