澳洲會計師公會: 香港中小企業渴望創新 然面臨更困難融資環境

香港 - 2025年4月10日 - 澳洲會計師公會最新發表的《亞太區小型企業調查2024-25》顯示，香港中小型企業預計今年的業務增長前景放緩，但招聘意欲仍然強勁。為了對抗不明朗因素和日趨激烈的競爭，許多企業著重於創新，並增加對人工智能 (AI) 的投資。



（左）葉耘開先生澳洲會計師公會2025年大中華區分會理事（右）梁迪峰先生澳洲會計師公會2025年大中華區分會中小企委員會副主席

該項年度調查收集了亞太地區 11 個市場 (包括新加坡、中國內地和澳洲) 4,236 家小型企業的意見，以瞭解他們的業務表現和前景。調查包括 306 名來自香港的受訪者，其中 65% 的受訪企業表示 2024 年業務有所增長，較 2023 年的 57% 顯著上升，亦是自 2017 年以來最強勁的表現。



然而，57% 的受訪企業預期 2025 年業務將有所增長，較去年 69%受訪者的增長預期顯著下降。對本港整體經濟的信心也反映了這一趨勢，68%的受訪者預期今年本地經濟將有所增長，低於2024年的73%。





澳洲會計師公會大中華區分會理事葉耘開先生表示： 「2024年對大多數香港中小企業來說是較為樂觀的，這主要得益於經濟改善和政府各種支援措施。然而，今年許多中小企業或將面對多重挑戰，包括經濟壓力、融資條件收緊及市場競爭加劇。因此，商業氣氛變得更為審慎。



「部分行業仍在適應消費行為的變化，如網上購物和境外消費的增加。中小企要實現可持續發展，必須採取更積極的態度迎接這些趨勢。」



為保持競爭力，香港中小企熱衷於創新和拓展海外市場。在 2025 年，有94% 的受訪企業打算創新產品或服務，連續第二年超越所有其他亞太地區的受訪企業。此外，79% 的受訪企業預期今年來自海外銷售的收入將有所增長，為受訪市場中最高。



「令人鼓舞的是，許多香港中小企都希望通過海外銷售等其他途徑拓展業務。他們應積極利用政府的支援計劃，如貿發局將推出的「電子商務快車」和中小企業市場推廣基金，以加快業務轉型。與此同時，由於地緣政治風險增加，中小企需要對關稅等政策轉變所帶來的風險和機遇保持警覺。」



值得留意的是，融資環境變得更困難。2024 年，超過 80% 的香港小型企業需要外部融資。然而，37% 的企業認為難以取得資金，較 2023 年的 8% 為高。此外，償債困難的小型企業從 2023 年的 9% 上升至 2024 年的 22%。融資和償債能力問題今年可能會持續存在。40% 的企業預計今年難以獲得外部資金，而 26% 的企業預計他們可能難以償還債務。



「雖然銀行仍是獲得外部資金的主要來源，但由於貸款要求收緊，許多中小企業在去年開始動用個人資源，較 2023 年激增五倍。因此，公會歡迎金管局及銀行業最新公佈協助中小企融資方面的措施。我們建議香港政府和金融機構考慮向受影響的中小企，延長「還息不還本」十二個月，以助其應對資金流動性需要。」



「為保持增長，中小企業應持續創新以提升競爭力、密切監察現金流、專注高增長商機、多元化收入來源，以及就節省成本的措施尋求專業意見。」葉先生表示：「這些策略有助企業應付經濟不明朗的情況，並加強長遠競爭力。」



中小企業的就業趨勢依然強勁。去年，42% 的企業表示員工人數有所增加，而 51% 的企業預計今年將聘請新員工。



這項調查也突顯出香港小型企業對科技的使用有強烈的意願。在 2024 年，80% 的企業會進行線上銷售，83% 的企業有提供數碼支付方式，95% 的企業會利用社交媒體。值得留意的是，41% 的企業表示在各項科技投資方面中，最主要投資於人工智能。另有 26% 的受訪者曾通過人工智能工具尋求商業建議。



澳洲會計師公會大中華區分會中小企委員會副主席梁迪峰先生表示： 「香港中小企業正面臨勞工短缺和人才競爭的問題，特別是很多企業老闆都有計劃增加人手。這可能促使他們大量投資於先進技術，如通過人工智能和對話平台，與潛在客戶互動以及提高效率和節省成本。」



「有趣的是，人工智能工具已成為許多香港中小企熱門的諮詢工具。就商業運營諮詢人工智能有利有弊。利用 AI 等先進技術，顯示本港企業樂於嘗試新方法的積極態度和開放心態，但同時也增加了網絡風險。此外，中小企業不應完全依賴人工智能，應向可靠的專業人士尋求建議，尤其是融資和稅務等技術問題。」



「去年，72% 的中小企業因網絡攻擊而遭受財務或營運損失，在所有市場中排名最高。這突顯解決網絡安全缺口的迫切性。為保障中小企免受不斷升級的網絡威脅，政府應加強支援計劃，為網絡安全投資提供更多支援包括資金、實用的網絡風險管理培訓，以及加強資訊共享平台。」









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