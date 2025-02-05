為競技而生 感受終極遊戲體驗 飛利浦Evnia系列推出全新4K UHD mini-LED電競顯示器27M2N6800ML

香港 - 2025年2月5日 - 飛利浦宣佈為旗下EVNIA系列推出最新4K UHD mini-LED電競顯示器27M2N6800ML，配備27吋UltraClear 4K UHD超高清（3840 x 2160）解像度的畫面，並採用全新Fast VA面板，兼具高幀率的流暢影像和高對比度的鮮豔色彩。憑藉165Hz刷新率和低至1ms的超高速灰階響應時間，能夠呈現真正10位元, 10.7億色彩及DCI-P3 97% 廣色域的專業色域標準，徹底解決以往必須在影像品質和反應時間中抉擇的困境。配備電競專用Smart Crosshair智能準心及Stark ShadowBoost陰影強化功能，助你在追求敏銳反應和極限操作的競技類遊戲中先聲奪人。內置Mini LED背光技術，透過1152個分區背光調整及Quantum Dot量子點技術, 提供出色的局部調光, 實現更精準的光影表現。這款電競顯示器優異效能獲VESA DisplayHDR 1000認證，擁有絕佳的色彩和亮度表現能力，能夠鉅細無遺呈現各種動態視覺效果。



飛利浦Evnia系列推出全新4K UHD mini-LED電競顯示器27M2N6800ML

為競技而生 究極視覺體驗解放遊戲潛能

憑藉超卓性能，飛利浦這款全新的顯示器能夠實現電競玩家夢寐以求的2大優勢——精準的畫面細節及極速的反應時間。27M2N6800ML採用專門為緊湊刺激的遊戲而設的27吋Fast VA面板，有著UltraClear 4K UHD（3840 x 2160）的超高解像度，同時達到165Hz刷新率和低至1ms的超高速灰階反應時間，無論是具電影感的RPG遊戲，還是動感十足的3A動作遊戲，都能提供近乎完美的視覺效果和極致流暢的遊戲體驗。



另外，顯示器內置專為電競玩家而設的智能功能如Smart Crosshair 及Stark ShadowBoost。Smart Crosshair智能準心能夠依據遊戲背景自動調整瞄準線色彩，幫助FPS遊戲玩家更快適應不同的遊戲場景。而Stark ShadowBoost功能則可以增強黑暗場景的色彩飽和度、微調視野，有助於更快發現陰暗角落潛伏的敵人，在爭分奪秒的遊戲中奪得先機。配合低延遲輸入模式，有效降低玩家操作到螢幕顯示結果之間的訊號延遲，在競技類遊戲中掌握致勝關鍵。



搭載Mini LED技術 影院級沉浸式視覺盛宴

Mini LED背光技術及Quantum Dot量子點技術毫無疑問是27M2N6800ML的兩大技術優勢，其搭載獨立運作的1152個背光分區，能夠精準控制光線與陰影，提供絕佳的色彩準確度和對比度，配合Quantum Dot量子點技術，透過奈米級微型發光二極體生成色域更廣、峰值亮度更高的畫面，帶來極具震撼感的視覺效果。內置的多種HDR模式針對用家不同需要而進行最佳化，為各類型的遊戲帶來如幻似真的沉浸感。此外，27M2N6800ML是一款能夠實現真正10位元色彩的顯示器，擁有比傳統8位元顯示器更高的色彩準確度，讓畫面的色彩變化得以實現更自然的過渡，高達DCI-P3 97%的專業色域標準，能夠以飽滿的色彩塑造栩栩如生的畫面。



憑藉優秀的畫面表現能力，這款顯示器更獲得VESA DisplayHDR 1000認證，還可輸出高達1200 尼特 峰值亮度, 能夠以出色的表現能力呈現畫面中明亮及陰暗部份，無論是遊戲中的陰影細節，或是電影中炫目逼真的視覺效果都能夠鉅細無遺地呈現，展現與其他「HDR兼容」顯示器截然不同的視覺效果。



專為玩家而設的全面性能

飛利浦EVNIA系列一向重視玩家需求，並持續完善旗下產品，這款27M2N6800ML電競顯示器配備LowBlue 模式，能夠有效降低有害的短波長藍光；而內置的不閃爍技術則可以藉由強化電壓降低畫面閃爍頻率，以緩解眼睛疲勞，呵護玩家健康。另外，顯示器還擁有MultiView功能，讓你在同一個螢幕同時接收兩個來源，備配兩組USB HUB接口 可用 , 減少雜亂的電線和切換螢幕的時間，搭配全方面可調整升降和90度旋轉,傾斜的支架，全方面提升用戶體驗。



產品規格

