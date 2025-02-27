無錫恒隆廣場希爾頓格芮精選酒店正式定名為「無錫錫喆寓」 預計2025年第四季度開業

增添傳統文化魅力 ，再塑城市地標新典範

錫喆寓的名稱體現了酒店的地理位置，以及希爾頓格芮精選酒店的品牌哲學， 融合傳承與創新



錫喆寓將無錫深厚的文化底蘊與現代設計風格相融合，共設有105間典雅客房。酒店主體為一座七層大樓，與毗鄰的三層歷史建築瑰寶——張效程故居互相輝映。這座擁有近百年歷史的老宅建於1933年，被列為無錫市文物遺跡控制保護單位。恒隆秉持致力保護文化遺產的堅定承諾，以修復後的歷史建築作為酒店核心特色，精心保存其原始風貌與文化價值，致力於為賓客營造別具一格的生活方式體驗。





錫喆寓的獨特魅力還得益於無錫恒隆廣場得天獨厚的地理位置——無錫中央商務區的核心地段。項目一期於2013年開業，涵蓋匯聚超過200個零售品牌的世界級購物中心，其中約半數品牌為首次進駐無錫市場，以及兩座辦公樓和自營的多功能辦公空間「恒聚」。項目二期將於2025年起分階段落成，包括高端服務式寓所——無錫「恒隆府」及備受矚目的錫喆寓，將進一步豐富無錫恒隆廣場的業態佈局，大力推動商業協同發展。





錫喆寓的七層新建大樓與毗鄰的三層歷史建築張效程故居共提供105間典雅客房， 兩座建築新舊交融，相映成趣



恒隆地產高級董事—辦公樓、酒店、住宅及服務式公寓業務隋頌偉先生表示：「錫喆寓充分體現了恒隆致力於提升無錫恒隆廣場的影響力、豐富社區多樣性的堅定承諾，這與恒隆對項目及無錫城市發展的長期願景高度契合。作為無錫恒隆廣場早期規劃中的核心組成部分，二期項目勢將成為梁溪區城市更新的重要驅動力。完美融合無錫歷史韻味與現代活力的錫喆寓，將成為不容錯過的旅遊目的地，在吸引長三角地區跨城客群的同時，持續強化恒隆的市場領先地位。」

希爾頓格芮精選酒店遍布全球，為賓客精挑細選，力求在全球令人嚮往的目的地打造獨具個性的入住體驗。每家希爾頓格芮精選酒店都有別具特色的建築和設計、世界級的美食佳飲，以及精心打造的體驗，生動地詮釋着每家酒店的獨特內涵。





錫喆寓的大堂融合了優雅與現代設計，盡顯獨特魅力

編者註釋——無錫恒隆廣場主要業態組合：



開幕/預計落成年份及總樓面面積 業態組合 一期項目 二期項目 零售 2013年



約122,000平方米 – 辦公樓 2014年（一座）及

2019年（二座）



共約138,000平方米 – 無錫錫喆寓， 希爾頓格芮精選酒店 –

預計2025年第四季開幕

7,165平方米，包括105間客房、

兩間餐廳、大堂酒廊、專屬的活動空間、室內游泳池及健身中心 無錫「恒隆府」 – 預計2025年起落成

兩棟大樓提供共573個住宅單位

約100,000平方米

（註：所有圖片均為效果圖片，僅作展示用途） （註：所有圖片均為效果圖片，僅作展示用途）

香港、上海及無錫 - 2025年2月27日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）今天宣布，位於無錫恒隆廣場的全新時尚生活方式酒店正式定名為「無錫錫喆寓，希爾頓格芮精選酒店」（「錫喆寓」）。這名稱巧妙結合酒店地理位置，同時呼應希爾頓格芮精選酒店品牌的傳承與新舊交融的哲學理念。「喆」字獨特的對稱結構，亦展現了酒店由兩座獨立建築組成，象徵着它們之間的和諧與平衡。作為無錫恒隆廣場二期的重要組成部分，錫喆寓預計於2025年第四季度開業，屆時將進一步豐富綜合體的零售、辦公樓及服務式寓所等業態組合，持續為賓客提供全方位的卓越體驗，鞏固無錫恒隆廣場作為消費者、商務人士及遊客首選目的地的領先地位。