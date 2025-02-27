無錫恒隆廣場希爾頓格芮精選酒店正式定名為「無錫錫喆寓」 預計2025年第四季度開業

增添傳統文化魅力 ，再塑城市地標新典範香港、上海及無錫 - 2025年2月27日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）今天宣布，位於無錫恒隆廣場的全新時尚生活方式酒店正式定名為「無錫錫喆寓，希爾頓格芮精選酒店」（「錫喆寓」）。這名稱巧妙結合酒店地理位置，同時呼應希爾頓格芮精選酒店品牌的傳承與新舊交融的哲學理念。「喆」字獨特的對稱結構，亦展現了酒店由兩座獨立建築組成，象徵着它們之間的和諧與平衡。作為無錫恒隆廣場二期的重要組成部分，錫喆寓預計於2025年第四季度開業，屆時將進一步豐富綜合體的零售、辦公樓及服務式寓所等業態組合，持續為賓客提供全方位的卓越體驗，鞏固無錫恒隆廣場作為消費者、商務人士及遊客首選目的地的領先地位。
錫喆寓將無錫深厚的文化底蘊與現代設計風格相融合，共設有105間典雅客房。酒店主體為一座七層大樓，與毗鄰的三層歷史建築瑰寶——張效程故居互相輝映。這座擁有近百年歷史的老宅建於1933年，被列為無錫市文物遺跡控制保護單位。恒隆秉持致力保護文化遺產的堅定承諾，以修復後的歷史建築作為酒店核心特色，精心保存其原始風貌與文化價值，致力於為賓客營造別具一格的生活方式體驗。
錫喆寓的獨特魅力還得益於無錫恒隆廣場得天獨厚的地理位置——無錫中央商務區的核心地段。項目一期於2013年開業，涵蓋匯聚超過200個零售品牌的世界級購物中心，其中約半數品牌為首次進駐無錫市場，以及兩座辦公樓和自營的多功能辦公空間「恒聚」。項目二期將於2025年起分階段落成，包括高端服務式寓所——無錫「恒隆府」及備受矚目的錫喆寓，將進一步豐富無錫恒隆廣場的業態佈局，大力推動商業協同發展。
恒隆地產高級董事—辦公樓、酒店、住宅及服務式公寓業務隋頌偉先生表示：「錫喆寓充分體現了恒隆致力於提升無錫恒隆廣場的影響力、豐富社區多樣性的堅定承諾，這與恒隆對項目及無錫城市發展的長期願景高度契合。作為無錫恒隆廣場早期規劃中的核心組成部分，二期項目勢將成為梁溪區城市更新的重要驅動力。完美融合無錫歷史韻味與現代活力的錫喆寓，將成為不容錯過的旅遊目的地，在吸引長三角地區跨城客群的同時，持續強化恒隆的市場領先地位。」
希爾頓格芮精選酒店遍布全球，為賓客精挑細選，力求在全球令人嚮往的目的地打造獨具個性的入住體驗。每家希爾頓格芮精選酒店都有別具特色的建築和設計、世界級的美食佳飲，以及精心打造的體驗，生動地詮釋着每家酒店的獨特內涵。
編者註釋——無錫恒隆廣場主要業態組合：
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開幕/預計落成年份及總樓面面積
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業態組合
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一期項目
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二期項目
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零售
| 2013年
約122,000平方米
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辦公樓
| 2014年（一座）及
2019年（二座）
共約138,000平方米
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無錫錫喆寓，
希爾頓格芮精選酒店
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預計2025年第四季開幕
7,165平方米，包括105間客房、
兩間餐廳、大堂酒廊、專屬的活動空間、室內游泳池及健身中心
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無錫「恒隆府」
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預計2025年起落成
兩棟大樓提供共573個住宅單位
約100,000平方米
（註：所有圖片均為效果圖片，僅作展示用途）
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港，恒隆地產發展及管理多元化的國際級物業組合，覆蓋香港及九個內地城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州。公司在內地的物業組合均以恒隆廣場「66」品牌命名、定位高端，成功在內地奠定作為「城市脉動」的領導地位。恒隆地產引領行業，推出優化的可持續發展方案， 並透過聯繫顧客和社群，實現可持續增長，屢獲各界認可。
恒隆地產 —「只選好的 只做對的」。
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