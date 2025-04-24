非凡禮遇及體驗 盡在DFS迪斐世香港 - 2025年4月24日 - 今個五月黃金周，全球領先的奢侈品旅遊零售商迪斐世，以匠心打造的悅己禮遇，昇華你的購物旅程。從香氛美學館的恬靜時刻、teamLab Future Park的親子探索，到為摯愛搜羅精美禮品, 以及選購彰顯個人風格的獨特珍品，迪斐世全球網絡的每一個體驗都將為你帶來啟發和驚喜。4月25日至5月6日期間，誠邀你親臨迪斐世盡享獨家獎賞、限時優惠及驚喜體驗。
香港及澳門：臻享感官新境界
迪斐世香港和澳門為你帶來不同的感官體驗，創造難忘回憶。
- 「一觸即發」大挑戰：盡情購物，樂享致勝時刻！單筆消費淨額滿HK$888 或MOP 888，即可參加「一觸即發」大挑戰。把數字屏幕精準定格於「8888」，有機會贏取999.9黃金元寶或價值超過HK$1,000,000或MOP 2,500,000的豐富獎品*！
- 玩轉美妝：體驗奢華美妝與玩樂的完美結合。凡於迪斐世澳門四季名店選購獨家Lancôme Absolue系列套裝，即可獲贈Lancôme 與大富翁聯乘的限量版遊戲套裝一份。透過奢華的感官享受全新的趣味體驗，感受不同維度的美。
- 探索你的一站式香氛美學館：踏上精彩紛呈的感官之旅，探索超過900款精選香水產品。由疊香體驗到發現專屬香調，讓我們譜寫屬於你的香氛篇章。
- 煥發自信光彩： 迪斐世專業的美妝顧問將呈獻免費化妝示範，打造煥然一新的妝容。讓你綻放最閃耀的美！活動將於4月25日至5月5日，下午3時、4時及5時在迪斐世澳門四季名店、新濠天地店或澳門銀河店（美妝世界）舉行，及於4月20日和5月4日下午3時30分，在迪斐世香港廣東道店舉行+。即日起至5月5日，於迪斐世香港廣東道店、尖東店或銅鑼灣店（美妝世界）選購美妝產品，可享低至35折黃金美妝優惠！凡購物滿HK$1,888，即可獲贈美妝盲盒（價值HK$900）*。
- 細味本地美饌：以港式地道風味為你的黃金之旅畫上完美句點。在迪斐世香港廣東道店內的敏華冰廳細嚐香脆法蘭西多士、新鮮出爐的蛋撻和絲滑奶茶，或到NOC品嚐一杯完美沖泡的咖啡。停下腳步，盡享美味愜意的一天。
適逢迪斐世沖繩那霸市店二十週年誌慶，我們誠邀你一同感受沖繩的獨特魅力。以一系列專屬活動與精選臻品，共同見證廿載精彩難忘的旅程。
- 品味歡慶時刻：走進由迪斐世沖繩那霸市店和THE MARKET攜手打造的獨家市集，體驗本土風味與工藝之美的完美交融。一邊品嚐地道沖繩美饌，一邊選購傳統手工製品，細味這座島嶼豐富的文化底蘊。
- Le Labo登場：率先走入全新開幕的Le Labo快閃店，感受匠心調製與觸動靈魂的工藝的完美結合。凡購物即可獲贈迪斐世沖繩獨家限定精美禮品，走進精緻香氛的專屬世界。
- 親子探索時光：在teamLab Future Park沖繩，讓沉浸式互動數碼藝術為你締造奇幻回憶。從炫目燈光到歡樂笑聲，為大小朋友帶來不容錯過的有趣時刻。
- 暖心歡慶禮遇：讓我們為你的行程增添樂趣！5月1至5日期間，凡選購童裝滿JPY 50,000，即可挑戰奪寶娃娃機，贏取精美禮品。此外，選購兩件不同品類的產品更可參加福引幸運大抽獎，有機會贏取更多精彩獎賞*！
充分利用你在紐約甘迺迪國際機場、洛杉磯國際機場和三藩市國際機場的候機時間，到迪斐世店悅享專屬時刻。無論是想回程前最後衝刺購物，或是按照一早精心計劃好的選購清單挑選心儀商品，迪斐世都將為你打造量身定制的旅遊購物之旅。
- 精明購物，輕鬆啟程：讓我們便捷的預購服務為你的旅程節省時間。你可在起飛前先到迪斐世的線上商城選購心水產品，然後直接在機場取貨。不但可享免稅價格，還擁有更多登機前的悠閒時光。
- 紐約尊貴品味：在紐約甘迺迪國際機場4號航站樓，探索Maker's Mark Wood Finishing City Series紐約限定版威士忌。除了可以品嚐Gold Rush雞尾酒，購物更可獲贈紐約限定禮品，令你的紐約之旅更添完美。
- 旅途摯愛：不要錯過這些旅行伴侶——如US$29起的臻選香水優惠及當地限定手信。無論是經典人氣香水，還是充滿回憶的小紀念品，迪斐世為您悉心準備各式好物，為你締造難忘回憶。
黃金週期間，在迪斐世購物即享更多優惠。我們與各大支付平台攜手合作，為你在迪斐世全球的購物目的地帶來獨家禮遇，讓你的旅遊購物體驗更添喜悅。
| 適用對象
| 優惠詳情
| 支付寶用戶
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| 美國運通卡持有人
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| 萬事達卡持有人
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*受有關條款及細則約束。獎品因店而異，數量有限，送完即止。詳情請瀏覽DFS.com。
+支付促銷活動和店內活動時間表因店而異，詳情請向店內職員查詢。
DFS迪斐世：我們是奢華世界的專屬嚮導
迪斐世集團是世界知名的奢侈品旅遊零售商。1960年，迪斐世集團成立於中國香港，如今依然在全球旅遊零售行業佔據領先地位，為顧客甄選來自世界著名品牌的精品。店舖遍佈主要機場及市區，迪斐世集團作為一家私營公司，由全球最大的奢侈品集團公司酩悅*軒尼詩-路易*威登集團(LVMH集團)和迪斐世創始人及股東Robert Miller共同擁有。迪斐世集團總部設於中國香港，專注為顧客創造非同凡響的全渠道購物體驗。
詳情請登錄迪斐世官網查詢： www.dfs.com。