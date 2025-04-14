物流及供應鏈多元技術研發中心 於第50屆日內瓦國際發明展勇奪3銀1銅 及於2025年愛迪生獎™獲1金1銀佳績

香港 - 2025年4月14日 - 物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）繼於2025年愛迪生獎™獲頒1項金獎及1項銀獎後再下一城，剛於第50屆日內瓦國際發明展勇奪3項銀獎及1項銅獎，印證LSCM的科研實力與專長。今年獲獎的研發項目涵蓋智慧交通、樂齡科技、建築科技及機械人技術等不同範疇，有助促進本港的智慧城市建設。LSCM一直因應不同業界及社區的需要研發創新技術，致力推動本港以至大灣區的創新科技發展。



LSCM 行政總裁黃廣揚先生，MH，FCILT表示：「LSCM研發的創新技術於本年度的日內瓦國際發明展及愛迪生獎中獲頒多個獎項無疑是對研發團隊高度的認可及肯定。我們將繼續與各界緊密合作，研發更多創新技術，並推動相關技術於不同行業及社區中的應用，為本港的智慧城市及經濟發展注入新動力。」



LSCM 於第50屆日內瓦國際發明展中獲獎的技術



銀獎：應用於建築業的AIoT生態環境保護系統





在建築施工過程中，對於環境的污染及破壞是難以避免的。為了減輕對環境的影響，LSCM研發了這套AIoT系統來檢測生態環境的變化。透過監測空氣質素、鳥類和小動物的活動及水的顏色變化，可及早發現異常情況並提醒相關人員及時採取補救措施。



銀獎：傳統中醫遠程診療之輔助技術





這項專為協助傳統中醫進行遠程診療的嶄新技術，是透過無線網絡連接的脈象傳感和再生設備，讓中醫師可以遠距離地指導患者使用壓電傳感器及輔助技術，以錄取其脈象數據，當中包括具有7級強度的動脈觀看設備和具有10級強度的動態力控制。然後數碼脈象信息會傳輸到中醫師的電腦，並經非線性算法再生成為機械振動。其真實脈搏與再生脈搏的相關系數約為0.8，驗證了其功效。



銀獎：提升交通流量的智能區域交通控制系統





以往，許多交通控制系統都依靠攝影機來偵測交通流量以調整綠燈時間。然而，這項技術利用各種不同的感應器，包括光達雷達、熱能攝影機、雷達和攝影機，以監控長、中和短距離的交通流量，這樣便能夠同步調校不同十字路口的交通燈訊號，從而提升交通流量。於早前的測試中顯示，使用這系統可令總行車時間縮短約 10%。



銅獎：可拆卸式自動隨行機械人





可拆卸式自動隨行機械人採用激光雷達技術，並結合微控制器，使其能夠跟隨操作人員行走，同時運送笨重的物品。機械人具備自動防撞技術，有效避免在運作過程中與他人發生碰撞。其可拆卸載體設計不但增強機械人的應用性和功能性，還能降低成本。此外，機械人配有驅動輪升降結構，使其可於狹窄的空間內輕鬆操作。



LSCM 於2025年愛迪生獎™中獲獎的技術



金獎 - Robo-9：為視障人士而設的傳感器融合技術





為便利視障人士出行，LSCM研發了具成本效益的機械人視覺和傳感技術，以Robot-9模仿導盲犬提供避障和導航等重要功能。



Robo-9配備導航和定位功能，可為使用者提供行走路線指引。另外，它利用即時定位與地圖構建（SLAM）技術，透過傳感器獲得周邊環境訊息，協助使用者隨意行走，或到達指定目的地。



銀獎 - XRCC - 延展實境創作套件





XRCC 是一款跨平台 XR 創作軟件，配備直觀式拖放介面、豐富的資源庫，以及先進的視覺化編程系統，讓使用者輕鬆地創建虛擬或混合實境的場景，提供動態及互動的XR體驗。



XRCC能與不同的硬件／軟件系統、平台APIs 及人工智能整合，並具備支援多人協作及跨平台的功能，可廣泛應用於專業培訓、情景模擬或體驗式學習等不同場景。



物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）於第50屆日內瓦國際發明展勇奪3銀及1銅，共4項殊榮。

物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）於2025年愛迪生獎™勇奪1金1銀佳績。

