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市場快訊
2024-12-20 19:30:00

珍酒李渡榮獲香港上市公司商會頒發2024年度香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎

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香港 - 2024年12月20日 - 港股白酒第一股——珍酒李渡集團有限公司（「珍酒李渡」，「集團」或「公司」，股份代號：06979.HK）欣然宣佈，集團榮獲香港上市公司商會頒發的2024年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」。這一殊榮不僅是對珍酒李渡在ESG（環境、社會及管治）實踐方面的高度認可，更是對其堅持可持續發展和負責任營商戰略的充分肯定。頒獎禮已於12月12日成功舉行，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂先生及香港證監會主席黃天祐博士任主禮嘉賓。

珍酒李渡集團執行董事及國際事務總監吳光曙先生（中）
珍酒李渡集團執行董事及國際事務總監吳光曙先生（中）

在當前全球資本市場日益重視ESG的背景下，珍酒李渡深知可持續發展對於投資者和金融市場的重要性。珍酒李渡的ESG策略涵蓋水資源管理、氣候變化風險控制、包裝循環利用和員工及社會關懷等各個方面，集團專注於建立透明的公司治理結構，促進董事會多元化，增強與股東之間的溝通。隨著ESG成為評估企業長期價值和風險管理的重要指標，珍酒李渡的各項ESG舉措使公司在金融領域中更具競爭力，不僅提升了公司的治理水平，也為投資者提供了更具吸引力的投資機會。

珍酒李渡集團執行董事及國際事務總監吳光曙先生表示：「我們相信強大的ESG實踐不但能夠提高成本效益，且能吸引更多重視可持續投資的國際資本。這不僅有助於提升公司的國際形象，還能為未來的業務增長及資本營運奠定堅實的基礎。我們呼籲更多企業積極奉行負責任的生產和可持續營商，共同應對全球氣候變化造成的多重挑戰。通過集結資源，攜手推動全球可持續發展事業。」

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關於珍酒李渡集團有限公司

珍酒創建於1975年，建基於中國醬香型白酒核心產區——貴州遵義。1988年獲第五屆全國名酒評比會評選為國家質量獎優質獎。同年，經外交部禮賓司、經貿部交際司和人民大會堂管理局認可，為兩大國宴醬酒。同時亦為貴州三大最具代表性之白酒品牌。

珍酒李渡作為中國領先的白酒集團，致力於提供多種香型的中、高端白酒產品，包括醬香型、兼香型和濃香型。2023年，據弗若斯特沙利文的資料顯示，按收入計，公司是中國第三大民營白酒公司，亦是港股年度融資額最大之IPO。公司於中國主要經營四個白酒品牌，包括全國性品牌珍酒、李渡，以及兩個地區性品牌湘窖及開口笑。集團矢志傳承中華民族古老的傳統白酒釀造技術，並再度創新，為老技藝注入新活力，打造出不少標誌性產品。公司致力於開發品類豐富、芳香醇厚的白酒產品，以滿足消費者的多樣喜好，把握更廣泛的市場機遇，弘揚中國傳統白酒文化。

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