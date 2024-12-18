珍酒李渡「珍酒世界行——南極追光者」圓滿落幕

推動ESG創意實踐 共創可持續未來

香港 - 2024年12月18日 -港股白酒第一股——（「珍酒李渡」，「集團」或「公司」，股份代號：06979.HK）欣然宣佈，旗下貴州珍酒於11月27日至12月7日間成功舉辦活動，旨在提升社會各界對環境保護的關注及認識，並強調企業在可持續發展過程中應當承擔的角色與責任。活動期間，搭載200余名「珍粉」的「貴州珍酒號」巨型郵輪從阿根廷烏斯懷亞出發，歷經十多天總計1585海里的航行，最終抵達神秘的南極半島，讓參與者親身體驗這片「地球最後的淨土」之壯麗無垠。南極被《國家地理》雜誌評選為「一生必游的50個目的地之一」，擁有獨特的生態環境和無與倫比的自然景觀。此次活動讓珍粉們得以與南極的冰川和企鵝近距離接觸，更深入了解南極的生態系統和科學考察歷史，亦將「全球變暖」議題引入大眾視野，呼籲全社會增加關注，作出實際的減碳減排舉措。本次南極追光者活動是繼4月「」後的第二場系列活動。在珠峰行動中，珍酒團隊歷時9天抵達海拔5364米的珠峰大本營，並進行了為期3天的垃圾清理，展現了珍酒人對保護自然生態環境的責任與擔當；他們致力於提升環境意識，通過實際行動鼓勵更多人參與生態保護，共同維護我們的地球環境。表示：「這次充滿挑戰的航程體現了公司的ESG理念，旨在鼓勵更多企業和個人由『自然之美』的視角出發，深刻認識全球氣候變化對生態及我們居住的地球和生活的巨大影響。我們相信，企業的成功不僅僅體現在經濟效益上，更在於其激勵和鼓舞他人去追求可持續發展的影響力。我們希望能夠激發更多個人和企業對ESG實踐的熱情，集結力量，共同守護我們的家園。」貴州珍酒作為酒類行業的可持續發展先行者，積極響應國家雙碳目標，持續改革ESG實踐舉措，將水資源管理、氣候變化風險管控及循環包裝納入企業戰略。公司在ESG方面取得顯著成效，連續兩年入選「Wind中國上市公司ESG最佳實踐100強」，是唯一上榜的白酒企業。此次活動不僅展示了珍酒李渡的品牌精神，也為參與者提供了一次深刻而難忘的經歷。未來，珍酒將繼續努力，推進可持續發展實踐，並呼籲更多企業和個人加入ESG行動，共同創造美好的營商和生活環境。