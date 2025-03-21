珍酒李渡2024財年業績表現高質量穩步發展 經營性現金流激增116.3%



2024年度



(截至2024年12月31 日止全年)



(人民幣 千元)

2023年度



(截至2023年12月31 日止全年)



(人民幣 千元)

變動

收入

7,066,784

7,030,467

0.5%

毛利

4,143,040

4,079,948

1.5%

毛利率

58.6%

58.0%

0.6個百分點

經營活動所得/(所用)現金淨額

781,003

361,226

116.3%

經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)

1,676,275

1,622,602

3.3%

經調整淨利率(非國際財務報告準則計量)

23.7%

23.1%

0.6個百分點



年內，集團經營活動現金淨額顯著提升，增長趨勢持續穩定，充分體現了財務健康及長期耐力。2022年，公司淨經營現金流為負值，隨著業務結構的不斷優化與市場策略的成功實施，2023年淨經營現金流攀升至約人民幣3.6億元，2024年進一步大幅增長至約人民幣7.8億元。這一躍升是公司財務結構逐步優化與穩健運營的成果體現，不僅彰顯出經營韌性與財務自信，亦充分反映了市場對公司產品和經營模式的高度信賴。

作為集團業務的主要增長引擎，醬香型旗艦品牌—— 珍酒 已連續兩年（即2023年及2024年）維持中國第四大醬香型白酒品牌的地位[1]，其次高端及以上價格帶之產品影響力和市場定位再獲鞏固。自2024年第二季度起，白酒消費市場需求持續低迷。為積極應對傳統白酒經銷渠道的激烈競爭，珍酒品牌堅持推行其「雙渠道增長戰略」，即鞏固傳統舊有經銷渠道的同時努力開拓高社交強度及高應酬飲酒頻率之新興渠道客戶。年內，即便面臨行業周期性調整及市場壓力等雙重挑戰，珍酒品牌高檔酒事業部之銷售收入依然實現高雙位數增長，得益於此，珍酒整體錄得收入約4,479.7百萬元人民幣，佔集團整體收入之約63.4%。

已連續兩年（即2023年及2024年）維持中國第四大醬香型白酒品牌的地位[1]，其次高端及以上價格帶之產品影響力和市場定位再獲鞏固。自2024年第二季度起，白酒消費市場需求持續低迷。為積極應對傳統白酒經銷渠道的激烈競爭，珍酒品牌堅持推行其「雙渠道增長戰略」，即鞏固傳統舊有經銷渠道的同時努力開拓高社交強度及高應酬飲酒頻率之新興渠道客戶。年內，即便面臨行業周期性調整及市場壓力等雙重挑戰，珍酒品牌高檔酒事業部之銷售收入依然實現高雙位數增長，得益於此，珍酒整體錄得收入約4,479.7百萬元人民幣，佔集團整體收入之約63.4%。 董事會建議派付截至2024年12月31日止年度之末期股息每股0.21港元（2023年：每股普通股0.18港元），合共711.61百萬港元，較2023財年大幅提升16.7%。



[1] 據弗若斯特沙利文的資料顯示，按2023年及2024年收入計，珍酒為中國第四大醬香型白酒品牌。



香港 - 2025年3月21日 - 中國白酒行業領先代表，港股白酒第一股——（「珍酒李渡」或「公司」；股份代號：06979.HK，連同其附屬公司統稱「集團」）欣然宣佈截至2024年12月31 日止年度（「2024財政年度」，「2024財年」或「年內」）之全年業績。2024年，白酒行業消費自第二季度起呈現出持續下滑趨勢，市場需求不振。集團迅速評估風險，主動採取應對措施控貨穩價，保持健康的渠道庫存，平衡增長動力。通過專注於品牌、基酒、渠道和團隊等四大核心要素，固本培元，持續創新並積極調整各項策略，應對行業周期性調整，探索並把握潛在的增長機遇。旗艦品牌珍酒充分借助品牌力快速上升之有利時機，制定出一系列清晰的開源擴張計劃，積極探索商務場景之外更為廣泛的白酒消費場景，促進並尋求跨界聯名合作，力求創造更多元的消費場景和增長動能。此外，集團著力開發企業級客戶資源，拓展商務需求訂單。通過全面實施珍酒的「雙渠道增長戰略」，擴大了新興銷售渠道和高端客戶群，進一步完善經銷商網絡建設，有效提升了整體市場競爭力。年內，珍酒標誌性高端品鑒會及回廠遊持續升級，強化了封壇酒銷售體系，不斷優化成本與營銷資源的分配結構，主動削減電商端部分單價較低的中低端產品。2024財年內，集團毛利錄得約人民幣4,143.0百萬元（2023財年：人民幣4,079.9百萬元），毛利率58.6%，連續四年提升。集團主要通過全國經銷商網絡及直銷團隊銷售白酒產品。2024年，集團以數字化工具強化經銷渠道監控，創新調整次高端及高端產品的渠道政策，優化了渠道秩序與價格穩定性。同時，通過將資源傾斜分配予優質經銷商，進一步深化了與經銷商夥伴間的共贏關係。得益於此，2024財年內，經銷商銷售收入同比增長2.1%至約人民幣6,355.7百萬元（2023財年：人民幣6,227.3百萬元），佔集團總收入之89.9%。展望2025年，儘管行業仍面臨挑戰，集團將堅守高質量與可持續發展核心戰略，聚焦品牌塑造、產品品質提升與渠道創新，進一步拓展宴席等多元消費場景，開發具有白酒購買潛力的細分銷售渠道。同時，推動雙渠道增長模式和經銷渠道架構優化，升級高端品鑒會及回廠遊等體驗式營銷，並結合短視頻及地標廣告等多樣化宣傳形式，提升品牌觸達力。此外，持續投入資源發展次高端核心單品，以滿足不同層次的消費需求，鞏固市場地位。集團四大品牌已逐步形成三層增長引擎，戰略定位清晰明確。旗艦品牌珍酒主要經營次高端及以上價格範圍帶之醬香型白酒，是為主要增長引擎，在全國範圍內表現強勁，緊抓醬香型白酒市場潛力；李渡作為第二增長引擎，專注於次高端及以上之兼香型白酒，已實現高速增長，現正通過提升品牌知名度及拓展全國性銷售網絡進一步促進發展；湘窖與開口笑則為湖南市場的區域領先品牌，對公司的長期穩定增長頗具貢獻。集團產品涵蓋不同價格帶之醬香、兼香及濃香三種香型，聚焦次高端及以上白酒市場，能夠最大化滿足不同地區消費者多樣化的喜好。三層增長引擎相輔相成，共同推動公司可持續高質量發展。珍酒李渡集團正積極拓展品牌全球影響力，邁出國際化布局的堅實步伐。2024年4月，集團於港澳成功舉辦「珍酒李渡上市一周年暨2024國寶李渡國際發展趨勢」研討會，與50家頂尖合作夥伴共同探索李渡品牌的全球潛力。5月，李渡宋宴在日本京都驚艷亮相，作為其全球首秀，這場宋代美學盛宴標誌著李渡正式走向國際舞台，也為促進中日白酒行業交流搭建了重要平台。這一系列舉措為集團的全球發展奠定了有力基礎，彰顯其逐步落實國際化願景的決心與信心。表示：「身為一家富有溫度和社會責任感的民企，釀造高品質白酒是珍酒李渡集團的『本職』，而專注為消費者供應好酒，為合作夥伴和一眾同事創造美好生活，則是我們的『要務』。在企業發展過程中積極回饋社會，促進地區經濟繁榮是我們始終貫徹的經營理念。自2009年至今，集團提供的就業崗位增長40倍，繳稅金額增長340倍。2025年對集團而言具有里程碑意義，我們將迎來珍酒成立50周年的光輝時刻，也將正式確立向世界一流釀酒企業邁進的願景。我們將陸續推出更多精心設計的關聯產品，加強品牌力打造，提升影響力的同時全方位優化企業生產、管理、銷售等各個環節。消費者的期待、股東及合作夥伴的信任、社會的託付，都是我們前行的動力。我們將不斷創新進取，為白酒行業注入更多活力，為股東創造更大價值，譜寫新的發展篇章。」