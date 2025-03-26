環境、社會及企業管治成就大獎 2024/2025 正式接受報名

表彰以科技驅動可持續發展與創新香港 - 2024年3月26日 - 環境社會及企業管治基準學會（Institute of ESG & Benchmark，簡稱 IESGB）宣布，第五屆「環境、社會及企業管治成就大獎 2024/2025」（下稱「成就大獎」）即日起接受報名。延續往屆表彰可持續發展領域先驅者的傳統，今年的大獎將聚焦於憑藉創新解決方案、秉持負責任的領導者，並表彰以堅定的承諾去創建更可持續未來，從而推動變革性改變的機構和個人。早鳥優惠的報名截止日期為 2025 年 5 月 7 日。
今屆成就大獎圍繞「可持續發展先驅者，科技助力永續轉型 」的主題展開，強調了創新和數字化進步在塑造環境、社會及企業管治（ESG）方面在未來的關鍵作用。鑒於近期在人工智能領域的大量投資，包括香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）獲得2 億港元捐贈，這明顯呈現出對技術和人工智能計劃投入資金不斷增加的趨勢。隨著香港及其他地區的企業面臨氣候變化、社會不平等和企業治理等挑戰，創新科技正逐漸成為可持續增長的關鍵驅動力。企業領導者們正利用人工智能（AI）和數字解決方案來加強 ESG 報告工作、優化資源效率，並推廣負責任的商業實踐。成就大獎將作為一個平台，供行業專家討論科學技術在推動可持續實踐方面的變革性潛力，同時也將探討人工智能的倫理影響。
IESGB聯合創始人龐寶林先生強調了成就大獎的重要意義，他表示：「科技不僅是一種工具，更是推動變革的催化劑。今年的主題旨在強調創新解決方案如何應對緊迫的環境和社會挑戰。IESGB 已準備好表彰那些利用創新科技為可持續未來鋪路的先驅者，我們也堅信領導力與創新可以並駕齊驅。」
本屆大獎將表彰在不同類別中取得的卓越成就，這些成就充分體現了 ESG 領導力的多樣性。從環境管理、社會責任到公司治理以及創新項目，各個類別都凸顯了推動可持續發展的全方位努力。此外，我們很高興地宣布，今屆評審團成員有所擴充，其中包括來自學術界、公司治理、環境戰略以及可持續發展諮詢等不同專業領域的專家。這個多元化的團隊將根據影響力、創新性以及對 ESG 原則的遵循程度對申請進行評審。獲獎者將在盛大的頒獎典禮午宴上接受表彰，該午宴暫定於 2025 年 9 月舉行。
「去年，我們看到了許多成績非凡的申請者，他們展示了對 ESG 原則的堅定承諾以及創新的實踐。進入今年的大獎評選，我們預期將收到更多鼓舞人心的申請。」評審團主席彭頌邦先生表達了他對今年大獎的期待，「我們殷切地希望能了解各公司和非政府組織（NGO）如何利用創新科技加強其 ESG 工作，並期待表彰那些引領我們邁向更可持續、更公平未來的先見者。」
獎項類別
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類別
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子類別
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1）環境、社會、企業管治基準大獎
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1.1) 傑出環境責任表現
1.2) 傑出社會責任表現
1.3) 傑出ESG企業管治表現
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2）傑出環境、社會、企業管治大獎
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2.1) 上市公司
2.2) 非上市公司
2.3) 非政府機構/非牟利機構
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3）傑出環境、社會、企業管治產品大獎
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3.1) 傑出環境、社會、企業產品
3.2) 傑出環境、社會、企業服務營運商
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4）傑出基金經理選擇獎
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4.1) 僅適用於第 1 類和第 2.1 類（上市公司）的申請者
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5）傑出可持續發展願景獎
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5.1) 公司/機構
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6）傑出環境、社會、企業管治創新項目大獎
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6.1) 公司/機構
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7）傑出環境、社會、企業管治人才發展大獎
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7.1) 公司/機構
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8）環境、社會、企業管治精英大獎
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8.1) 個人
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9）榮譽大獎 (僅限邀請 )
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9.1) 公司/機構
9.2) 個人
9.3) 傑出持續派息
大獎時間表（暫定）
| 日期
| 大獎流程
| 3月26日
| 大獎啟動並開始接受申請
| 3月26日
| 線上簡報會
| 早鳥優惠： 5月7日
標準報名：6月27日
| 申請截止日期
| 7月7-23日
| 評審期
| 7月
| 向評審團進行匯報
* 需進行匯報的申請者經確認後進行
| 8月初
| 入圍名單公布
| 9月
| 頒獎典禮午宴
評審團名單（按姓氏字母順序排列）
| 姓名
| 職銜
| 主席
| 彭頌邦先生
| 艾華迪集團 首席合夥人
| 副主席
| 丘培煥女士
| 香港特許金融分析師學會 前會長
| 成員
| 陳穆娜女士
| 周大福人壽 首席人力資源總監
| 陳少芝女士
| 基金業界資深人士兼新城財經台客席主持
| 鄭惠嫻女士
| 福田實業（集團）有限公司 副總經理 / 公司秘書
| 趙小燕女士
| 羚邦集團有限公司(2230.HK) 集團主席﹑行政總裁兼創辦人
| 趙志剛律師
| 香港獨立非執行董事協會 會長
| 周志賢工程師
| 香港生產力促進局 碳及環境卓越管理綠色生活與創新部主管
| 容蔡美碧教授
| 黃金時代基金會 創辦人暨主席
| 蔡海偉先生
| 香港社會服務聯會 行政總裁
| 鍾絳虹女士
| Vistra卓佳 董事總經理兼IPO及過戶處總監
| 范坤明先生
| 方圓企業服務集團(香港)有限公司 可持續發展、氣候變化及ESG服務主管
| 方蘊萱女士
| 羅兵咸永道 可持續發展鑒證主管合夥人
| 郭美珩女士
| 沛然環保顧問有限公司 主席及執行董事
| 林卓峰工程師
| 香港綠色策略聯盟 籌備委員會
| 李惟宏先生
| 香港金融服務界功能界別 立法會議員
| 梁廣灝工程師
| 香港生產力促進局 副主席
| 李睿女士
| Impax 資產管理公司亞太區可持續投資及環境、社會和治理總監
| 吳宏偉教授
| 香港科技大學 (廣州) 副校長
| 蘇碧琪博士
| 香港都會大學 高級講師
| 鄧聲興博士
| 香港股票分析師協會 主席
| 黃健明博士
| 香港浸會大學 高級講師
| 黃明偉先生
| 香港上市公司商會 總幹事
| 余秀珠女士
| 香港單親協會 創辦人兼總幹事
如欲了解「環境、社會及企業管治成就大獎 2024/2025」更多詳情，請瀏覽www.iesgbawards.org
關於IESGB
環境社會及企業管治基準學會（The Institute of ESG & Benchmark，IESGB）是一家於2020年在香港成立的非牟利機構，致力於在香港及其他地區推進環境、社會及管治（ESG）實踐。IESGB 致力於促進 ESG 教育，培育「認可專業ESG策略師」（CESGP®），並促進商業和非商業部門之間的合作。透過各項舉措，IESGB 旨在塑造一個更強大、更具可持續性的 ESG 生態系統，推動有意義的改變與長期的影響。