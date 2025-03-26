環境、社會及企業管治成就大獎 2024/2025 正式接受報名

關於IESGB

環境社會及企業管治基準學會（The Institute of ESG & Benchmark，IESGB）是一家於2020年在香港成立的非牟利機構，致力於在香港及其他地區推進環境、社會及管治（ESG）實踐。IESGB 致力於促進 ESG 教育，培育「認可專業ESG策略師」（CESGP®），並促進商業和非商業部門之間的合作。透過各項舉措，IESGB 旨在塑造一個更強大、更具可持續性的 ESG 生態系統，推動有意義的改變與長期的影響。

