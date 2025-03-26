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市場快訊
2025-03-26 16:00:00

環境、社會及企業管治成就大獎 2024/2025 正式接受報名

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表彰以科技驅動可持續發展與創新

香港 - 2024年3月26日 - 環境社會及企業管治基準學會（Institute of ESG & Benchmark，簡稱 IESGB）宣布，第五屆「環境、社會及企業管治成就大獎 2024/2025」（下稱「成就大獎」）即日起接受報名。延續往屆表彰可持續發展領域先驅者的傳統，今年的大獎將聚焦於憑藉創新解決方案、秉持負責任的領導者，並表彰以堅定的承諾去創建更可持續未來，從而推動變革性改變的機構和個人。早鳥優惠的報名截止日期為 2025 年 5 月 7 日。

今屆成就大獎圍繞「可持續發展先驅者，科技助力永續轉型 」的主題展開，強調了創新和數字化進步在塑造環境、社會及企業管治（ESG）方面在未來的關鍵作用。鑒於近期在人工智能領域的大量投資，包括香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）獲得2 億港元捐贈，這明顯呈現出對技術和人工智能計劃投入資金不斷增加的趨勢。隨著香港及其他地區的企業面臨氣候變化、社會不平等和企業治理等挑戰，創新科技正逐漸成為可持續增長的關鍵驅動力。企業領導者們正利用人工智能（AI）和數字解決方案來加強 ESG 報告工作、優化資源效率，並推廣負責任的商業實踐。成就大獎將作為一個平台，供行業專家討論科學技術在推動可持續實踐方面的變革性潛力，同時也將探討人工智能的倫理影響。

IESGB聯合創始人龐寶林先生強調了成就大獎的重要意義，他表示：「科技不僅是一種工具，更是推動變革的催化劑。今年的主題旨在強調創新解決方案如何應對緊迫的環境和社會挑戰。IESGB 已準備好表彰那些利用創新科技為可持續未來鋪路的先驅者，我們也堅信領導力與創新可以並駕齊驅。」

本屆大獎將表彰在不同類別中取得的卓越成就，這些成就充分體現了 ESG 領導力的多樣性。從環境管理、社會責任到公司治理以及創新項目，各個類別都凸顯了推動可持續發展的全方位努力。此外，我們很高興地宣布，今屆評審團成員有所擴充，其中包括來自學術界、公司治理、環境戰略以及可持續發展諮詢等不同專業領域的專家。這個多元化的團隊將根據影響力、創新性以及對 ESG 原則的遵循程度對申請進行評審。獲獎者將在盛大的頒獎典禮午宴上接受表彰，該午宴暫定於 2025 年 9 月舉行。

「去年，我們看到了許多成績非凡的申請者，他們展示了對 ESG 原則的堅定承諾以及創新的實踐。進入今年的大獎評選，我們預期將收到更多鼓舞人心的申請。」評審團主席彭頌邦先生表達了他對今年大獎的期待，「我們殷切地希望能了解各公司和非政府組織（NGO）如何利用創新科技加強其 ESG 工作，並期待表彰那些引領我們邁向更可持續、更公平未來的先見者。」

獎項類別

類別
子類別
1）環境、社會、企業管治基準大獎

1.1) 傑出環境責任表現
1.2) 傑出社會責任表現
1.3) 傑出ESG企業管治表現

2）傑出環境、社會、企業管治大獎



2.1) 上市公司
2.2) 非上市公司
2.3) 非政府機構/非牟利機構

3）傑出環境、社會、企業管治產品大獎

3.1) 傑出環境、社會、企業產品
3.2) 傑出環境、社會、企業服務營運商

4）傑出基金經理選擇獎

4.1) 僅適用於第 1 類和第 2.1 類（上市公司）的申請者

5）傑出可持續發展願景獎

5.1) 公司/機構

6）傑出環境、社會、企業管治創新項目大獎

6.1) 公司/機構

7）傑出環境、社會、企業管治人才發展大獎

7.1) 公司/機構

8）環境、社會、企業管治精英大獎

8.1) 個人

9）榮譽大獎 (僅限邀請 )

9.1) 公司/機構
9.2) 個人
9.3) 傑出持續派息


大獎時間表（暫定）

日期
大獎流程
3月26日
大獎啟動並開始接受申請
3月26日
線上簡報會
早鳥優惠： 5月7日
標準報名：6月27日
申請截止日期
7月7-23日
評審期
7月
向評審團進行匯報
* 需進行匯報的申請者經確認後進行
8月初
入圍名單公布
9月
頒獎典禮午宴

評審團名單（按姓氏字母順序排列）

姓名
職銜
主席
彭頌邦先生
艾華迪集團 首席合夥人
副主席
丘培煥女士
香港特許金融分析師學會 前會長
成員
陳穆娜女士
周大福人壽 首席人力資源總監
陳少芝女士
基金業界資深人士兼新城財經台客席主持
鄭惠嫻女士
福田實業（集團）有限公司 副總經理 / 公司秘書
趙小燕女士
羚邦集團有限公司(2230.HK) 集團主席﹑行政總裁兼創辦人
趙志剛律師
香港獨立非執行董事協會 會長
周志賢工程師
香港生產力促進局 碳及環境卓越管理綠色生活與創新部主管
容蔡美碧教授
黃金時代基金會 創辦人暨主席
蔡海偉先生
香港社會服務聯會 行政總裁
鍾絳虹女士
Vistra卓佳 董事總經理兼IPO及過戶處總監
范坤明先生
方圓企業服務集團(香港)有限公司 可持續發展、氣候變化及ESG服務主管
方蘊萱女士
羅兵咸永道 可持續發展鑒證主管合夥人
郭美珩女士
沛然環保顧問有限公司 主席及執行董事
林卓峰工程師
香港綠色策略聯盟 籌備委員會
李惟宏先生
香港金融服務界功能界別 立法會議員
梁廣灝工程師
香港生產力促進局 副主席
李睿女士
Impax 資產管理公司亞太區可持續投資及環境、社會和治理總監
吳宏偉教授
香港科技大學 (廣州) 副校長
蘇碧琪博士
香港都會大學 高級講師
鄧聲興博士
香港股票分析師協會 主席
黃健明博士
香港浸會大學 高級講師
黃明偉先生
香港上市公司商會 總幹事
余秀珠女士
香港單親協會 創辦人兼總幹事

如欲了解「環境、社會及企業管治成就大獎 2024/2025」更多詳情，請瀏覽www.iesgbawards.org

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關於IESGB

環境社會及企業管治基準學會（The Institute of ESG & Benchmark，IESGB）是一家於2020年在香港成立的非牟利機構，致力於在香港及其他地區推進環境、社會及管治（ESG）實踐。IESGB 致力於促進 ESG 教育，培育「認可專業ESG策略師」（CESGP®），並促進商業和非商業部門之間的合作。透過各項舉措，IESGB 旨在塑造一個更強大、更具可持續性的 ESG 生態系統，推動有意義的改變與長期的影響。

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