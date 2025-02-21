環球頂尖加密貨幣盛會Consensus香港大會2025強勢登場

全城超過350個商業活動，變身大型盛會

Consensus Hong Kong 2025

區塊鏈、數碼資產及

Web3行業翹楚聚首一堂

聯名活動超過

350項 豐富會程創造龐大商業價值

從商業活動昇華至大型盛會

(圖片來源：香港賽馬會) 與會者參加在跑馬地馬場舉行的「Consensus盃快活星期三」，體驗香港緊張刺激的賽馬。參加者可優先進入黃金觀賽區觀看賽事、欣賞現場表演和國際級DJ演出，並置身熱鬧的啤酒園。

Consensus香港大會亦包括二月份首次在港舉辦的“Token of Love香港音樂節”。活動位於AXA Wonderland，匯聚了全球藝術家和百大DJ，將音樂愛好者、潮人和領先的Web3品牌聯合起來。



香港 - 2025年2月21日 - 被譽為「區塊鏈界超級碗」和「Web3世界盃」、全球最具影響力的加密貨幣活動—Consensus大會拓展至北美以外地區，選址香港舉行。活動於 2 月 18 至 20 日期間在香港會議展覽中心強勢登場，創下來自逾100個國家及地區近10,000人的出席紀錄。表示：「Consensus大會於香港亮相取得空前成功，標誌着香港是會展活動拓展全球的理想目的地之一。香港不僅是國際會展之都，更成為全球金融、資訊科技與文化擔當超級連繫人的角色。是次大型加密貨幣盛事突顯香港正引領區內業界發展，活動亦為香港帶來高收益的旅遊消費和商業活動，為經濟注入動力。」香港的主要金融政策制定者、加密貨幣思想領袖和投資者與來自內地和全球各地的區塊鏈、數碼資產及Web3業界專家齊聚大會，共同探討行業未來，積極奠定發展方向。與會的演講嘉賓包括交易量最大的加密貨幣交易所幣安的行政總裁鄧偉政；比特幣和區塊鏈技術業界先驅Blockstream的首席執行官及聯合創辦人Adam Back；區塊鏈及電競界翹楚安擬集團的聯合創辦人及執行主席蕭逸；Web3科技公司及加密貨幣交易業界巨擘OKX的總裁Hong Fang等等。表示：「Consensus已經舉辦超過10年，是全球歷史最悠久且最全面的數位資產活動之一。香港作為亞洲的金融科技中心，亦是全球加密貨幣和Web3技術的中心，擁有有利的政策和大量的人才，促使區塊鏈、數字資產和Web3得以蓬勃發展。我們非常高興地看到超過75%的與會者來自香港以外，這無疑展現了真正的國際盛會。可以肯定的是，香港是Consensus大會擴展至北美以外地區的不二之選。」Consensus香港大會2025期間舉辦了超過350項聯名活動，為全球加密貨幣業界人士提供交流專業知識的機會，更鼓勵與會者之間建立合作關係，盡情享受這場加密貨幣派對。補充：「首屆Consensus香港大會的規模超出了我們的預期，參加人數近10,000人。令我們真正驚訝的是社群和行業參與其中的熱情，而我們最終舉辦了超過350場聯名活動，這強有力地證明了香港作為全球領先金融科技中心的地位，在這裡擁有充滿活力的生態系統、創業精神和創新文化，這些都是其他地方所無法複製的。我也很感激旅發局的大力支持，使香港成為這個活動的目的地。」Consensus香港大會主辦方致力將這項頂尖商業活動打造成一場大型盛事。活動率先在中環的著名地標The Henderson的超豪華天台宴會廳Cloud 39舉行一埸名為「Rooftop Revelry」的開幕禮，為一眾賓客的交流營造高雅氛圍。此外，大會又承襲活動傳統舉辦音樂節和Crypto Fight Night，為賓客呈現香港獨有的賽馬與蘭桂坊夜間派對。最後大會的閉幕派對於蘭桂坊舉行，設無限暢飲、現場音樂表演和交流環節。表示：「香港擁有悠久的金融、銀行業歷史以及全球最深厚的資本市場；但它同時也是一個充滿活力和多元化的城市，擁有最佳的餐廳、絕佳的會議場地和獨特的體驗。這座城市是商務與休閑娛樂相結合的最佳典範。香港是一個世界級的城市，人們可以在此將商務活動轉化為大型盛會。」