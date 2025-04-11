生產力局成立「出海服務中心」 聯合三大國家技術創新中心 已擁三大初期成功出海案例

助力企業拓展全球市場 鞏固香港國際科創樞紐地位

企業出海發展論壇聚焦全球化創新機遇

香港 - 2025年4月11日 - 香港生產力促進局（生產力局）正式成立「The Cradle 出海服務中心」（「出海服務中心」），並將聯合中關村京港澳青年創新創業中心、長三角國家技術創新中心及粵港澳大灣區國家技術創新中心，助力企業拓展全球市場。同日舉辦「企業出海發展論壇」，匯聚超過500位政、產、學、研、投各界領袖，共同探討企業國際化策略與市場機遇。「出海服務中心」設置於生產力大樓，為本港及內地科創企業提供一站式專業支援，涵蓋國際技術標準對接、產品本地化與國際化技術支援、知識產權管理及保護、海外法規等核心領域，助力更多本港及內地企業成功出海。今年兩會的政府工作報告中，首次明確香港要「深化國際交往合作」。香港擁有「一國兩制」和「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，可助力企業在本地試點新產品和營運模式，為進入海外市場做好準備，是本港及內地企業出海的理想平台。生產力局結合技術專長與國際網絡，可支援企業與符合國際標準的市場對接，提升企業全球競爭力。新成立的「出海服務中心」將展示三大科創公司的初期成功出海案例，包括馭勢科技（北京）有限公司、北京他山科技有限公司、以及北京雲迹科技股份有限公司。「出海服務中心」致力於充分利用生產力局在國際標準測試、應用研發、場景落地和智能製造等方面的豐富經驗，並發揮香港在知識產權、供應鏈管理、貿易融資及ESG等方面的優勢，協助企業在智能製造、綠色轉型及數碼化方面升級。生產力局將與各夥伴共同為企業探索海外新機遇，打造全方位的出海支援網絡。「企業出海發展論壇」暨「出海服務中心」成立典禮由創新科技及工業局局長孫東教授和香港生產力促進局主席陳祖恒議員主禮。致開幕辭時表示：「近年來國家大力推動科技發展，一批又一批的創新科技企業相繼湧現，企業在云云競爭中尋求新突破和新商機，『出海』成為很多國內企業的重要發展策略。香港作為國際金融和貿易樞紐，正加快建設國際創科中心，並具備『內聯外通』的獨特優勢，成為企業出海的理想平台。『出海服務中心』有助促進創科資源互補互通，加快科技與產業創新的融合發展，並協助企業從香港走向國際，進一步強化香港作為國際創科中心的地位。」致歡迎辭時表示：「生產力局一直致力推動新型工業化，協助企業升級轉型。我們積極配合國家創新驅動發展戰略，與覆蓋數以萬計企業的京津冀、長三角及粵港澳大灣區三大創新主體聯手，協助科創企業拓展國際市場資源與渠道。過去十年，生產力局已在大灣區完成逾1,400個智能化項目，並推動『9+3+1發展計劃』設立服務基地與研發中心，支援中小企高質量出海。在『全球南方』經濟體迅速崛起下，我們期望通過『出海服務中心』聯同各界合作，共同創建及壯大香港及内地企業出海的生態圈。」表示：「生產力局出海服務中心的成立意義重大，該平台將為北京科技企業拓展更廣闊的國際空間，提供更全面的支撐服務，協助先進科技成果邁向世界。我們期待與生產力局繼續攜手，搭建更多國際交流橋樑，培育優質項目，協助北京企業在世界舞台綻放光彩，共創輝煌未來。」表示：「長三角國創中心始終致力於建構開放融合的創新生態，協助企業國際化發展，目前已培育了一批具有國際競爭力的研發載體和科技企業。未來我們將與生產力局持續深化合作，發揮香港區域優勢，並以『出海服務中心』幫助長三角企業突破出海瓶頸。進一步發揮長三角產業和創新優勢，攜手打造『長三角培育+香港服務+全球市場』的出海新範式，推動更多企業高質量『走出去』」表示：「出海服務中心依托生產力局的國際化平台優勢，可以提供企業從技術驗證到海外落地的全鏈條支撐，將成為企業出海的重要橋樑。大灣區國創中心將積極深化與各大創新樞紐的協作，協助內地企業突破國際市場的技術壁壘與挑戰，加速新質生產力成果的高質量發展與全球化應用。」在同日舉辦的「企業出海發展論壇」上，圍繞全球市場趨勢、技術創新以及政策資本對接這三大議題，與業界著名講者進行深入交流與探討。議題圍繞企業全球布局的創新戰略和挑戰進行討論，探討如何結合技術合作、善用專業服務、法規支援，部署可持續的國際化發展路徑，為企業拓展新興市場注入新動能，部署全球化發展戰略。