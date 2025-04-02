生產力局於2025年德國漢諾威工業博覽會取得矚目成就 輝煌科技應用備受國際肯定　助企業「出海」開拓更多機遇

香港 - 2025年4月2日 - 香港生產力促進局（生產力局）首度參展 2025 年德國漢諾威工業博覽會（漢諾威工業博覽會），展出一系列香港科技應用，備受國際企業及投資者青睞，成功展示香港科技應用的輝煌成果，為香港及內地企業「出海」打下強心針。



作為代表香港唯一參展的公營機構，生產力局於2025年德國漢諾威工業博覽會首次設立展館，成功展示香港科技應用的輝煌成果，並與國際業界深入交流。

香港科技應用獲垂青 聯通國際商機



作為代表香港唯一參展的公營機構，生產力局在漢諾威工業博覽會上展示多項包括人工智能科技的場景，贏得國際廣泛讚譽。作為海內外科技應用交流合作的推動者，生產力局在漢諾威工業博覽會上與超過200間來自德國、歐洲與全球的企業及研發機構會面對接，介紹如何透過人工智能、機械人以及智能微工廠等科技應用將業務升級，提升生產效率及產業價值鏈，展示香港科技應用的輝煌成果，提升香港科技在國際上的知名度，進一步強化香港國際創新科技中心的競爭力。



生產力局更舉辦了多場前沿科技專題講座，每場座無虛席。眾多業界人士與生產力局的團隊交流人工智能、新能源等領域的發展經驗和方向，來自世界各地的與會者對香港科研的成就有更深入的瞭解。



生產力局主席陳祖恒議員表示：「生產力局積極與國際接軌，助力香港及內地企業『出海』，成就有目共睹。在漢諾威工業博覽會，我們向全球展示多項前沿香港科技應用技術，並與國際業界深入交流，彰顯香港在創新科技領域的獨特優勢，並成功開創合作商機。當前，人工智能作為推動產業發展的核心技術，已成為全球趨勢，我們將進一步加強與國際夥伴的協作，匯聚全球智慧，助力香港經濟持續繁榮。」



人工智能趨勢 開拓工業無限可能



在漢諾威工業博覽會上，生產力局通過展品及專題講座探索人工智能的廣泛應用如何能革新製造流程，並提升效率的力量。人工智能發展一日千里，國家亦大力支持「人工智能+」的發展，以科技驅動產業創新。生產力局早於人工智能領域上深耕細作，其建立的香港工業人工智能及機械人研發中心（FLAIR）透過人工智能及機械人科技研發平台 AIR@InnoHK，整合先進的演算法、數據分析和運算能力，推出「天工開物：工業人工智能應用平台」。該人工智能數據管理平台集數據管理、模型訓練、推理與模型雲端部署於一身，有效協助不同行業的中小企開發人工智能技術，更彰顯香港在人工智能領域的創新實力，展示人工智能賦能工業的可能性。



助力業界積極「出海」



作為全球規模最大的工業盛會，今年漢諾威工業博覽會匯聚4,000間來自數碼產業及能源領域等企業參展，展示未來生產與能源供應等解決方案。期間，生產力局聯同香港總商會組織了歐洲科技考察團，讓本地企業更深入掌握全球前沿科技發展趨勢，拓闊國際視野；並攜手香港金屬製造業協會，向多個重要市場成功推廣香港金屬製品的技術優勢和卓越成就。



與此同時，生產力局將聯同國家級科研機構於本月在香港推出一站式服務平台支援企業「出海」，結合豐富的科研經驗以及與世界級夥伴的緊密關係，協助企業克服國際市場上的各種挑戰，以更充分利用香港優勢，實現全球化布局，提升競爭力。



有關生產力局參與2025年德國漢諾威工業博覽會的詳情，請瀏覽網頁

https://www.hannovermesse.de/exhibitor/hong-kong-productivity-council/N1566109





