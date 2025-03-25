生產力局遠赴2025年德國漢諾威工業博覽會 聯通國際業界精英　首次參展呈現香港新質生產力卓越科研成果

香港 - 2025年3月25日 - 香港生產力促進局（生產力局）將於3月31日至4月4日首度參展全球規模最大的工業博覽會之一 — 2025年德國漢諾威工業博覽會（漢諾威工業博覽會），向全球各地的業界精英、企業以及投資者展示香港科技應用的輝煌成果，提升香港科技在國際上的知名度，進一步強化香港國際創新科技中心的形象。



今年，漢諾威工業博覽會以「科技塑造未來」（Shaping the Future with Technology）為主題，匯聚世界各地的參展商、行業專家前來交流，共同展示最新工業技術、促進產業合作。生產力局將於此業界盛會首次參展，呈現多項豐碩科研成果，向國際舞台呈現香港在創新科技領域的實力與潛力，推動本地產業「出海」，連接全球市場。



生產力局主席陳祖恒議員表示：「生產力局一直致力研發頂尖技術，涵蓋工業物聯網、人工智能、未來製造、綠色科技等領域，並將其轉化為創新方案，助力企業提升效率、強化競爭力，引領企業『出海』。這與國家推動『新質生產力』的戰略高度一致。過去三年，生產力局在科研領域屢創佳績，合共獲得270個獎項，當中包括多項國際殊榮，而這次漢諾威工業博覽會亦正是香港科技應用『出海』的又一實例。我們將繼續協助香港及内地企業透過開拓國際市場，推動未來產業發展，為經濟實現長期高質量增長貢獻力量。」



引領多項科技應用輝煌成果登上國際舞台



生產力局持續引領業界，推動粵港澳大灣區實現新型工業化，積極發展新質生產力，與國家發展大局緊密接軌，成果非凡。在漢諾威工業博覽會上，生產力局將展出以下科技應用：

