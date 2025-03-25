生產力局遠赴2025年德國漢諾威工業博覽會 聯通國際業界精英　首次參展呈現香港新質生產力卓越科研成果

香港 - 2025年3月25日 - 香港生產力促進局（生產力局）將於3月31日至4月4日首度參展全球規模最大的工業博覽會之一 — 2025年德國漢諾威工業博覽會（漢諾威工業博覽會），向全球各地的業界精英、企業以及投資者展示香港科技應用的輝煌成果，提升香港科技在國際上的知名度，進一步強化香港國際創新科技中心的形象。
今年，漢諾威工業博覽會以「科技塑造未來」（Shaping the Future with Technology）為主題，匯聚世界各地的參展商、行業專家前來交流，共同展示最新工業技術、促進產業合作。生產力局將於此業界盛會首次參展，呈現多項豐碩科研成果，向國際舞台呈現香港在創新科技領域的實力與潛力，推動本地產業「出海」，連接全球市場。
生產力局主席陳祖恒議員表示：「生產力局一直致力研發頂尖技術，涵蓋工業物聯網、人工智能、未來製造、綠色科技等領域，並將其轉化為創新方案，助力企業提升效率、強化競爭力，引領企業『出海』。這與國家推動『新質生產力』的戰略高度一致。過去三年，生產力局在科研領域屢創佳績，合共獲得270個獎項，當中包括多項國際殊榮，而這次漢諾威工業博覽會亦正是香港科技應用『出海』的又一實例。我們將繼續協助香港及内地企業透過開拓國際市場，推動未來產業發展，為經濟實現長期高質量增長貢獻力量。」
引領多項科技應用輝煌成果登上國際舞台
生產力局持續引領業界，推動粵港澳大灣區實現新型工業化，積極發展新質生產力，與國家發展大局緊密接軌，成果非凡。在漢諾威工業博覽會上，生產力局將展出以下科技應用：
- 智能微工廠：生產力局緊貼客製化、小批量和綠色化的市場趨勢協助中小企發展新型製造模式。香港工業人工智能及機械人研發中心（FLAIR）旗下的「銳思智視科技 (WISIO Tech)」視覺檢測平台和「艾森比 (AssemblyWise)」產品創作平台將作為焦點展品亮相。現場亦將配備虛擬實境裝置，讓與會者與虛擬生產線互動。
- 綠色科技：生產力局致力於引領綠色創新與前沿技術的發展，涵蓋未來製造、新材料及新能源等領域。此次展會將展示榮獲第49屆日內瓦國際發明展評審團嘉許金獎的全自動電動車充電機械人，以及一系列為先進製造技術而設計的多款新穎材料，讓與會者能夠親手觸摸並體驗。
- 自主AI與機械人：展示生產力局在自動化、數字化及人工智能領域的領先實力，重點展品包括入圍2024年百大科技研發獎的地空協同隧道自動檢測系統、「用於地鐵潛在危險檢測的3D雲增強AI視覺檢測」項目、3D掃描機械人等。
生產力局更將攜手香港總商會和香港金屬製造業協會，通過不同業界交流活動展示香港科技應用的卓越成就。當中，生產力局將聯同香港總商會組織歐洲考察團，以探索創新技術的新領域，並與來自德國等地的企業領袖交流，開拓合作關係。
生產力局誠邀政、產、學、研各界人士蒞臨位於德国漢諾威展覽中心14號展館J52號展位，深入了解更多生產力局的科研成果，並參與生產力局一系列科技研討會以及交流環節，為更多企業締造「出海」機遇。
有關生產力局參與2025年德國漢諾威工業博覽會的詳情，請瀏覽網頁
https://www.hannovermesse.de/exhibitor/hong-kong-productivity-council/N1566109
關於香港生產力促進局
香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的先進技術和創新服務，驅動香港企業提升卓越生產力。生產力局作為全國最具規模，以市場為導向、領先科技與綜合製造服務的國際新型研發機構，以創新科技推動香港及大灣區新型工業化，成就新質生產力發展，全面促進香港成為國際創新科技中心及智慧城市；並提供全方位的創新方案，以提升企業生產力和業務效率、減省營運成本，令企業在本地和海外市場中保持競爭優勢。生產力局積極與本地工商界及世界級研發機構合作，開發應用技術方案，為產業創優增值。透過產品創新和技術轉移，成功讓研發成果商品化，製造商機。多年來，生產力局的世界級研發成果獲得廣泛肯定，屢獲本地及海外獎項殊榮。
生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，並提供各類未來技能發展課程，讓企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，以加強人才培訓，提升香港競爭力。如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁： www.hkpc.org。