生產力局「地空協同隧道自動檢測系統」首奪2025愛迪生獎金獎

全球首創無人機方案實現毫米級精度創香港智慧工地新標竿香港 - 2025年4月7日 - 香港生產力促進局（生產力局）、土木工程拓展署、安誠－邁進聯營顧問公司在T2主幹路及茶果嶺隧道工程項目中合作研發的「地空協同隧道自動檢測系統」，揉合人工智能（AI）、多機械人系統及沒有全球定位系統(GPS)環境下的精準定位技術，令香港隧道檢測工作進一步智能化、自動化、數碼化。生產力局欣然宣佈，該系統榮獲全球創科領域權威獎項「愛迪生獎」（Edison Awards）頒發金獎，是生產力局連續第三年有科研項目獲獎，更是首次獲得金獎殊榮，力證香港科研成果持續獲國際肯定。
生產力局主席陳祖恒議員表示：「生產力局再度獲頒愛迪生獎是對香港政產學研協作模式的重大肯定。這套本土研發的系統突破性地結合地空協作、AI邊緣計算及毫米級定位技術，成功克服沒有GPS環境下的定位難題。系統已成功應用於香港重點基建項目，取代傳統的高空檢測工作，不僅帶來更安全的隧道檢測，提升檢測效率，更為全球基建數碼化樹立典範。作為香港新型工業化的推動者，生產力局將持續以科研落地為核心，配合政府政策將香港打造成國際創科樞紐。」生產力局過往的技術應用項目，例如「攀影蜘蛛」等曾獲國際研發大獎，而今次獲得「愛迪生獎」的「地空協同隧道自動檢測系統」，更再次印證香港擁有深厚的創科技術並將成果實地應用的能力。
利用AI提升檢測效率 減少高空作業
「地空協同隧道自動檢測系統」融合三大尖端科技，包括多機械人地空協作、邊緣計算AI模組、以及使用基準標記及光學雷達實現在沒有GPS的區域內獲取精確定位，令傳統耗時的隧道檢測工作能快捷完成。系統運作時，無人機和無人車進行地空共同協作，360度全面覆蓋隧道內部結構，使用超高清相機自動拍攝彩色及紅外線熱圖像，並即時將圖像傳送到無人車的AI模組進行缺損檢測分析。系統可精準檢測毫米級的缺損，比傳統檢測方法快23倍，更節省50%檢測成本。
即使隧道範圍內没有GPS，系統仍然能夠通過檢測隧道內的同時定位與地圖構建(SLAM)加基準標記或全自動測量全站儀，計算出無人機和無人車實際所處座標，迅速進行隧道自動檢測工作，準確度最高可達到毫米級。系統亦會自動提供完全數碼化的檢測報告，減省人手處理資料。工程人員能夠在安全環境監控系統運作，大大減少高空工作之餘，亦令隧道檢測工作更安全高效。
AI和機械人實際應用 引領本港低空經濟躍進
生產力局早前獲政府委任成為「發展低空經濟工作組」技術夥伴，並在2021年啟用香港工業無人機中心，提供各項低空經濟相關服務之餘，更培訓了近700個無人機「飛手」，隨時候命推進低空經濟。而今次獲獎的檢測系統一大特點為地空協同，即是除了由無人機執行特定任務之外，更連接著為其提供支援的無人車，不論電池甚至部分載荷均可以由無人車在地面負擔，大大提高無人機的靈活性、續航力以及安全性，為未來低空無人機技術在各行各業應用提供了有力的例證，有望助力本港低空經濟加快躍進。
有關「愛迪生獎」
「愛迪生獎」於1987年首次舉辦，是全球最負盛名的科技獎項之一，旨在表彰具原創性、創意、先進技術的卓越科研成果和產品。獎項由非牟利組織Edison Universe組織評選，致力於推廣創新思維。過往得獎企業及研發機構包括基因泰克（Genentech）、通用電氣（General Electric）、通用汽車（General Motors）、GoPro公司（GoPro）、國際商業機器公司（IBM）、輝達（NVIDIA）等。如欲了解有關2025年「愛迪生獎」的資訊，請瀏覽：https://edisonawards.com/（只有英文版本）
關於香港生產力促進局
香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的先進技術和創新服務，驅動香港企業提升卓越生產力。生產力局作為全國最具規模，以市場為導向、領先科技與綜合製造服務的國際新型研發機構，以創新科技推動香港及大灣區新型工業化，成就新質生產力發展，全面促進香港成為國際創新科技中心及智慧城市；並提供全方位的創新方案，以提升企業生產力和業務效率、減省營運成本，令企業在本地和海外市場中保持競爭優勢。生產力局積極與本地工商界及世界級研發機構合作，開發應用技術方案，為產業創優增值。透過產品創新和技術轉移，成功讓研發成果商品化，製造商機。多年來，生產力局的世界級研發成果獲得廣泛肯定，屢獲本地及海外獎項殊榮。
生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，並提供各類未來技能發展課程，讓企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，以加強人才培訓，提升香港競爭力。
如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：www.hkpc.org。