生產力局「地空協同隧道自動檢測系統」首奪2025愛迪生獎金獎

生產力局、土木工程拓展署、安誠－邁進聯營顧問公司在T2主幹路及茶果嶺隧道工程項目中合作研發「地空協同隧道自動檢測系統」，揉合AI、無人機、無人車及没有GPS環境下的精準定位技術，令香港隧道檢測工作進一步智能化、自動化、數碼化。該系統榮獲全球創科領域權威獎項「愛迪生獎」（Edison Awards）頒發金獎，是生產力局連續第三年有科研項目獲獎，並首次獲得金獎殊榮。