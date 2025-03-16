生產力局「香港未來航天科技人才培訓計劃 2024/2025」圓滿落幕

啟發學生航天夢想 為國家航天事業注入新力量

專家剖析航天發展趨勢與職業機遇

多元化學習體驗 培養未來航天人才

配合國家航天發展計劃

共同推動香港航天發展





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生產力局首席市場總監兼新世代企業及技能發展總經理 馮嘉寶女士於典禮上致辭。







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立法會議員（選舉委員會） 周文港議員 ，JP 在典禮上致辭表示：「未來我們很想培育本地學生，不單靠輸入人才，我希望本地學生也能接上。對於同學和家長們，不只有會計師或律師才能出頭，工程師也很出色。」







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大合照 周文港議員，JP 、創新科技署副署長 哈夢飛先生 、馮嘉寶女士 及所有嘉賓大合照







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「香港未來航天科技人才培訓計劃 2024/2025」在過去三個月舉辦了多個培訓課程、實地考察以及工作坊。







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李寶椿航普科技及文化教育中心有限公司總裁李瑞康先生就「香港及大灣區航天科技發展」發表主題演講。







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香港(國際)航天慈善基金會執行委員會主席葉鉅雲先生則針對「探索航天產業職業機遇：趨勢與挑戰」分享見解。



香港 - 2025年3月16日 — 香港生產力促進局 (生產力局) 3月15日於生產力大樓舉辦（典禮），，見證來自26間中學的近100名學生順利完成為期三個月的全方位航天科技培訓與實踐，並頒發證書，以表揚他們的努力與成就。由創新科技署一般支援計劃 - 創新及科技基金資助的 「香港未來航天科技人才培訓計劃」旨在配合國家航天發展，激發中學生對航天科技的熱情，並培育未來航天科技人才。致辭時表示：「在開展新技術、新產量、新場景的大規模應用示範上，航天科技並不簡單如寫文本和論文，我們希望真正做到應用和量產，包括大規模生產及商業化。今屆特區政府的領導下，於新型工業化投放了大量工作，未來我們很想培育本地學生，不單靠輸入人才，我希望本地學生也能接上。對於同學和家長們，不只有會計師或律師才能出頭，工程師也很出色。大家為香港達到國際科創中心的目標一起努力。」典禮當日舉行了兩場主題演講，分別由李寶椿航普科技及文化教育中心有限公司總裁李瑞康先生主講的「香港及大灣區航天科技發展」，深入剖析香港及大灣區在航天科技領域的發展現況與前景；以及由香港(國際)航天慈善基金會執行委員會主席葉鉅雲先生主講的「探索航天產業職業機遇：趨勢與挑戰」，探討航天產業的職業機遇、未來趨勢及挑戰，讓學生對投身航天領域有更清晰的認識。此外 ，學生亦在典禮上分享了實地考察的寶貴經驗，並展示親手設計及建造的太空基地模型，展現創意與努力的結晶。獲得，他們表示：「在製作太空基地模型的過程中，我們運用了之前在課堂上學習到關於不同基地外形的設計在建設模型中，在設計模型的時候，經過小組討論後，最終決定同時採用分布式和地穴式的設計，並決定模擬月球的環境來作演示。為了更好地還原及貼合月球現實環境和地面，同時也賦予模型更多的層次感，我們選用了灰色黏土製造凹凸不平的地面，以模擬月球上的山脈、崎嶇不平的地面和隕石坑。隨後，我們通過地形分佈決定太空基地中各種設施的位置，例如在較空曠的地方放置太陽能板。在完成基地主體後，我們便繼續對基地模型進行修繕，添加各種細節，例如供電系統的電纜、溫室中的監測器各個設施的數據庫等，以更好的表達我們的設計。」整個培訓計劃透過，讓學生深入學習航天科技知識，並培養解難能力及團隊合作精神。課程涵蓋編碼技能、太空水循環、太陽能發電、輻射與雷達技術、太空農業及空間站建設等重要課題，結合理論與實踐，加深學生對航天領域的理解。此外，，了解國家航天發展的最新技術應用；並在為期兩天的太空基地動手工作坊中，設計並搭建空間站模型。表示：「考察活動讓我深入了解航天科技的實際應用，當中印象最深刻的是參觀深圳市綠航星際太空科技研究院，研究院的先進設備和專家講解讓我大開眼界，激發了我對航天科技的濃厚興趣。」於典禮上表示：「我們很高興見證同學順利完成這項別具意義的培訓計劃。國家高度重視航天科技發展，香港亦必須培育具航天科技知識的未來人才，配合國家的發展大局。因此，生產力局轄下的生產力學院大力推動這項培訓計劃，為同學們提供一系列航天科技培訓課程、工作坊及實地考察活動，旨在讓他們親身接觸及學習應用航天技術與知識，親手設計及建造屬於自己的太空基地模型，模型作品更令我大開眼界。」生產力學院將繼續舉辦不同的航天工作坊及活動，全力配合國家的航天發展計劃，期望能為學生、教育界及公眾提供更多接觸航天科技的機會，啟發創新思維，並為有志投身航天產業的年輕人提供實踐平台。下載高清相片圖片一：「香港未來航天科技人才培訓計劃 2024/2025」圓滿結束。(所有嘉賓及學生合影)