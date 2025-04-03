甡物科技獲千萬人民幣追加戰略投資 簽訂三方合作備忘錄及訂單 推動綠色科技進軍海外

香港 - 2025年4月3日 - 綠色創新企業甡物科技今日宣佈，已成功完成逾人民幣1,000萬元的追加戰略融資。本輪融資由隸屬於香港上市公司奧邦建築集團有限公司（股票代碼：1615.HK）的奧邦環球機遇有限合夥基金及戈壁創投領投，並已於去年底完成交割。



甡物科技、奧邦建築集團有限公司及戈壁創投簽訂三方合作備忘錄，主力拓展海外市場。

提供綠色再生材料方案 加快進軍海外



同時，甡物科技、奧邦建築集團及戈壁創投簽訂三方合作備忘錄（MOU），主力拓展海外市場，聚焦於旗艦項目「茶甡 CHAZENCE」的環保材料研發與市場推廣，甡物科技還獲得了來自奧邦建築集團約人民幣3,000萬元的意向訂單，共同推動環保科技的創新發展。



根據三方戰略合作備忘錄，甡物科技將為奧邦建築在大型工程項目中提供材料供應和技術支援，共同推動環保材料在國際市場上建築與工程行業的落地應用；戈壁創投將提供戰略指導和出海資源。通過三方合作，甡物科技將更有效地拓展國際業務版圖，全面提升市場競爭優勢。



過去一年，甡物科技先後成功加入香港科學園的加速計畫、US BOOSTER計畫及一系列的重點市場如新加坡的海外展覽，積極拓展全球市場。本輪融資為甡物科技帶來了更多資源，加速了進軍亞洲及美國等海外市場的步伐，並在海外建立辦公室及團隊，為各產業提供綠色再生材料解決方案。



甡物科技致力於解決全球廢棄物及碳排放問題，通過創新生物基材料技術，並結合東方文化和前沿設計理念，將廢棄物轉化為可商業量產的環保綠色材料。此次戰略合作為拓展海外業務注入動力，特別是在建築與工程應用領域，不僅回應全球可持續發展目標（SDGs）及國家「 十四五」規劃，更引領市場邁向更環保、更健康、更符合可持續發展的未來。



（左起）奧邦環球機遇有限合夥基金的領投方奧邦集團財務總監繆經緯先生、奧邦集團執行董事鄭益偉先生、奧邦集團行政總裁及執行董事劉秋瑜女士、香港科技園區域策略夥伴及業務發展主任王子杰女士、戈壁創投董事總經理李冠樂先生、甡物控股聯合創辦人及營運總監李浩強先生、甡物控股首席策略總監陳超雄先生及奧邦集團投資經理黃冠麒先生參與2025 澳門國際環保合作發展論壇及展覽。

綠色賦能各行各業 持續推動技術創新



甡物科技旗下的「茶甡 CHAZENCE」核心產品「茶甡板」及「茶塑」，由可自然降解的物質製成，如茶渣、竹子、桔梗、中草藥等，能夠替代傳統塑膠、紙張、木材等材料，廣泛應用於各種產品。此次合作將加快甡物科技在綠色再生技術、纖維處理技術、生物基複合材料技術和廢棄物資料管理系統的研發，致力於通過農業廢棄物再利用，為消費者和企業提供更環保的產品選擇。



目前，甡物科技全力構建的「 甡態圈系統 ZENCE ECOSYSTEM」 已為多個行業提供了多樣化的可持續解決方案，甡態圈系統整合了綠色碳資料系統、生物技術以及具針對性的行業解決方案，打造了一個廢棄物再利用平臺，為企業提供技術、產品和服務，包括碳足跡、碳交易和企業顧問等。



客戶包括酒店業如澳門美高梅、澳門銀河娛樂集團及安達仕酒店及澳門四季酒店，電子產品業如TCL及CASIO，食品飲料業如喜茶、奈雪、霸王茶姬及星巴克，建築業如澳門科學館的建設及航太等各行業。甡物科技已計畫擴大應用至美妝與汽車產業，為不同領域帶來更多創新綠色解決方案，協助各界減少廢棄物與碳排放，引領大灣區及全球邁向可持續發展的未來。



此外，甡物科技近期在綠色再生科技研發方面取得了重大突破，包括顯著提升生物基複合材料的透明度、耐用性和可塑性，以及成功開發出全新的環保生產工藝，進一步降低了生產成本並提高了量產效率。這些成果已被廣泛應用於消費品、科技產品、建築與酒店等行業，鞏固了甡物科技在綠色科技領域的領導地位。





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