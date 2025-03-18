畢馬威和香港信託人公會聯合發表的報告顯示香港信託行業處於增長的有利位置 新法規有助提升可信度及投資者信心

近期的監管變化提升了企業受託人的可信度，但也增加了複雜性和成本。

新的「積金易」平台將重塑香港的退休金制度，為退休金受託人帶來變革浪潮。

[1] 證監會《2023年資產及財富管理活動調查》



[2] 強制性公積金



[3]《職業退休計劃條例》



香港 - 2025年3月18日 - 香港信託人公會和畢馬威的最新意見調查指出，信託行業從業員若能克服對合規成本上升和人才短缺帶來的挑戰，香港信託行業將展現出強勁增長。此增長源於更廣泛地接觸中國內地客戶、亞洲私人財富行業的發展以及業界可信度提升。信託業在保障退休金計劃以及企業、慈善組織、私人和公共信託持有的資產方面發揮至關重要的作用。為了評估該行業的發展狀況，香港信託人公會和畢馬威邀請了政府官員、監管機構以及近30名信託業高層管理人員進行了訪談，同時對香港信託人公會會員機構進行了網上調查。從2021年至2023年，香港信託市場規模增長了10%。 截至2023年底，信託持有的資產達到51,880億港元（6,670億美元），相比2021年雙方發佈上一份報告時為47,190億港元（6,060億美元）。在考慮未來幾年最重要的增長動力時，24%的受訪者認為與中國內地和大灣區接軌的相關措施，例如「跨境理財通」是關鍵。此外，18%的受訪者選擇了香港特別行政區政府為吸引資本和家族辦公室的「資本投資者入境計劃」（CIES），亦有18%的受訪者選擇了與「資本投資者入境計劃」類似的措施，用於發展家族辦公室和慈善事業。報告指出，近期的監管發展不斷增強公眾信心，並提高對投資者的保障，其中包括證監會新增設規管公眾基金存管人的第13類受規管活動（RA 13），以及香港金融管理局發布《監管政策手冊》TB-1單元。64%的受訪者表示，現有監管制度有利營商，而2021年有關的比例爲51%。然而，儘管新法規有助改善營商環境，但在實施過程中也面臨挑戰。近三分之二的受訪者（64%）反映，過去12個月內其合規成本至少增加了5%至15%，部分原因是由於監管複雜性不斷增加。吸引人才也被視爲行業面臨的一個重大挑戰，「法律與合規」以及「信託管理」是目前人才短缺最嚴重的領域。香港的信託和受託服務行業在香港成功發展成爲主要國際金融中心的過程中發揮着關鍵作用，涵蓋銀行、獨立信託公司、保險公司、私人銀行以及法律、稅務和會計服務供應商等界別的專業人士。信託業對於保護絕大多數香港人的財富至關重要，其中包括87%的勞動人口通過強積金和職業退休計劃持有資產。在報告發布會上，香港信託人公會主席劉嘉時表示：「受託人在香港金融體系中繼續發揮重要作用，特別是在強積金制度中，他們的重要性尤為明顯，這對於保障香港人的退休資產至關重要。2025年正值強積金成立25周年的里程碑，我們發布第四份信託行業報告恰逢其時，對於強積金制度的完善發展給予充份肯定。此外，最近過渡到新的『積金易』電子平台是提升基金透明度和以計劃成員為中心的一大進步。然而，這也同時為受託人帶來挑戰和機遇。」畢馬威中國香港資產管理合夥人姚子洋表示：「退休基金仍然是信託中最大的資產類別，凸顯了受託人在保障香港退休儲蓄方面的重要性。過渡到『積金易』平台，雖然帶來挑戰，但也將促使信託行業探索新的差異化，加強治理，以更好地服務強積金成員。」畢馬威中國香港區證券和資產管理主管合夥人徐明慧認為：「近期的監管發展提高了香港作為基金和信託中心的吸引力和可信度。然而，必須透過積極的人才招聘策略來配合強勁的增長。透過展示行業內多樣化且回報具吸引力的職業路徑，對於吸引新一代專業人才至關重要。」劉嘉時進一步指出：「儘管合規、呈報和監管要求越來越嚴格，但這些新標準也有助於提高行業的公信力。香港正在爲迎接世界各地投資者做好各方面的準備。當前信託業需要加快步伐，攜手合作，積極主動地爲這些客戶提供服務，否則將可能錯失鞏固香港作為全球領先信託中心的機會。」如需獲取完整報告，請瀏覽