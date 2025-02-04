畢馬威在香港慶祝「80年的信任」里程碑

畢馬威正籌備一系列年度活動，與客戶、前同事、商界和社會各界 共同慶祝這個意義非凡的2025年

香港 - 2025年2月4日 -畢馬威將於2025年慶祝在香港成立80周年，這標誌著畢馬威80年來對香港發展成爲領先的商業和國際金融中心的堅定承諾。畢馬威自1945年在香港成立，從最初由C. Bernard Brown和John Hunt領導的小團隊，發展成為香港商界的重要支柱，並對社會作出了重大貢獻。今年，畢馬威將舉辦一系列活動，聚集我們的客戶、前同事、員工和嘉賓，共同慶祝畢馬威的「香港故事」並展望未來。我們將以「80年的信任」為主題慶祝這一里程碑。這口號不僅回顧了我們的成就，也提醒著我們未來繼續肩負的重任。表示：「畢馬威在香港從規模較小的企業發展起來。我們有幸能夠與廣大朋友和客戶一起成長，成就彼此，為香港的發展出一分力。我們熱切期待在2025年與我們的持份者一起慶祝這一卓越歷程。」表示：「自1945年在香港開業以來，畢馬威取得了重大發展，但我們對贏得客戶和社會大眾信任的初心保持不變。因此，我們的慶祝活動將以信任為主題，這對我們來說至關重要。展望未來，我們將繼續追求卓越，與客戶、合作夥伴和社會各界攜手合作，爲香港創造更美好的未來。」