畢馬威在香港慶祝「80年的信任」里程碑

畢馬威正籌備一系列年度活動，與客戶、前同事、商界和社會各界 共同慶祝這個意義非凡的2025年香港 - 2025年2月4日 - 畢馬威將於2025年慶祝在香港成立80周年，這標誌著畢馬威80年來對香港發展成爲領先的商業和國際金融中心的堅定承諾。
畢馬威自1945年在香港成立，從最初由C. Bernard Brown和John Hunt領導的小團隊，發展成為香港商界的重要支柱，並對社會作出了重大貢獻。今年，畢馬威將舉辦一系列活動，聚集我們的客戶、前同事、員工和嘉賓，共同慶祝畢馬威的「香港故事」並展望未來。
80年的信任
我們將以「80年的信任」為主題慶祝這一里程碑。這口號不僅回顧了我們的成就，也提醒著我們未來繼續肩負的重任。
畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示：「畢馬威在香港從規模較小的企業發展起來。我們有幸能夠與廣大朋友和客戶一起成長，成就彼此，為香港的發展出一分力。我們熱切期待在2025年與我們的持份者一起慶祝這一卓越歷程。」
畢馬威香港區首席合夥人及中國副主席張頴嫻表示：「自1945年在香港開業以來，畢馬威取得了重大發展，但我們對贏得客戶和社會大眾信任的初心保持不變。因此，我們的慶祝活動將以信任為主題，這對我們來說至關重要。展望未來，我們將繼續追求卓越，與客戶、合作夥伴和社會各界攜手合作，爲香港創造更美好的未來。」
關於畢馬威
畢馬威在中國三十一個城市設有辦事機構，合夥人及員工超過14,000名，分佈在北京、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、福州、廣州、海口、杭州、合肥、濟南、南京、南通、寧波、青島、上海、瀋陽、深圳、蘇州、太原、天津、武漢、無錫、廈門、西安、鄭州、香港特別行政區和澳門特別行政區。畢馬威於1945年在香港開展業務。1992年，畢馬威在中國內地成為首家獲准中外合作開業的國際會計師事務所。2012年，畢馬威成為四大會計師事務所之中首家在中國內地從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。
畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球組織，提供審計、稅務和諮詢等專業服務。畢馬威國際有限公司（「畢馬威國際」）的成員所以畢馬威為品牌開展業務運營，並提供專業服務。「畢馬威」可以指畢馬威全球組織內的獨立成員所，也可以指一家或多家畢馬威成員所。
畢馬威成員所遍佈全球142個國家及地區，擁有超過275,000名專業人員。各成員所均為各自獨立的法律主體，其對自身描述亦是如此。各畢馬威成員所獨立承擔自身義務與責任。
植根香港八十載
2025年，畢馬威慶祝在香港成立八十周年。畢馬威自1945年起紮根香港，為首家在本港建立業務的國際會計師事務所，八十年來一直與政府、監管機構及商界攜手合作，協助建設香港成為全球首屈一指的商業及金融中心。憑藉這份合作無間的夥伴關係，畢馬威與客戶和本地社群建立了長久的互信基礎，成就畢馬威「80年的信任」的核心價值和周年誌慶主題。