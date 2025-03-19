畢馬威發佈第九期《香港就業市場展望》報告

機構應在優化經營管理與應對員工期望之間取得平衡香港 - 2025年3月19日 - 畢馬威中國今日發佈第九期《香港就業市場展望》報告，深入剖析了香港就業市場的最新發展趨勢及其面臨的挑戰。此報告涵蓋：香港專業人員對整體員工人數的預期、薪酬展望及薪酬福利待遇分析、人才管理方面的最新趨勢、留住和吸引人才策略、企業的增長領域，以及多個行業的薪酬表。報告發現，香港就業市場展望趨於謹慎：2025年，儘管不確定性仍然存在，首席級高管層對人員招聘的預期較去年略為樂觀；與此同時，大多數行業對整體員工人數的預期與去年相比略有下降。
調查在2025年1月2日至14日期間進行，共有425名香港商界管理級和專業人員受訪，分享了他們對於香港及大灣區就業市場和職業發展機會的專業看法。受訪者來自各行各業，53%受訪者的任職機構總部設在香港；50%受訪者擔任領導層職位（其中，21%為首席級；29%為部門主管或同等級別）。今年，首次將調查範圍擴大至涵蓋新加坡，而相關的調查結果將另行發佈。
畢馬威中國稅務個人服務主管蕭維強表示：「商業需求與勞動力結構不斷變化，以及科技不斷進步，是推動香港就業市場發展的主要因素。對機構而言，一方面是優化業務運營，另一方面是應對員工不斷變化的期望，他們需要完美平衡兩者，才能獲得長期成功。」
本年調查報告發現，人才管理對香港機構的重要性在不斷增加，僱主越來越注重吸引和留住高端人才。報告的主要發現包括：
- 就業市場展望趨於謹慎：2025年，儘管首席級高管層（76%）對保持或增加整體員工人數的預期更為樂觀，但基於不確定性仍然潛在，僱主在充滿挑戰的市場環境中更加謹慎。
- 薪酬預期降低：所有受訪者中，有74%的人預期2025年會獲得加薪；而去年這一比例爲78%。
- 員工轉職呈下降趨勢：14%的受訪者在2024年轉職；2023年和2022年轉職的比例分別爲15%和23%。
- 員工越來越追求穩定性：39%的受訪者視"工作穩定性"為轉換新工作時, 除金錢以外的最重要考慮因素；2024年這一比例為31%。
- 人才需求適應市場環境：97%的首席級與人力資源受訪者表示難以找到合適的人才，而53%的受訪者認為這些挑戰難以應付。
最後，本年的報告還探討了大灣區發展給香港機構帶來的機遇；65%的受訪者表示，其所在機構在香港以外的其他大灣區城市已經設有業務，或計劃三年內開展業務。大灣區擁有大量合資格專業人員，香港機構正在加大利用此優勢：2025年，約半數（51%）的首席級與人力資源受訪者曾從內地招聘人才，28%的受訪者曾從海外招聘。
關於畢馬威
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植根香港八十載
2025年，畢馬威慶祝在香港特別行政區成立八十周年。畢馬威自1945年起紮根香港，為首家在本港建立業務的國際會計師事務所，八十年來一直與政府、監管機構及商界攜手合作，協助建設香港成為全球首屈一指的商業及金融中心。憑藉這份合作無間的夥伴關係，畢馬威與客戶和本地社群建立了長久的互信基礎，成就畢馬威「80年的信任」的核心價值和周年誌慶主題。