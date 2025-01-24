畢馬威：2025年美國放慢減息步伐有利銀行維持息差

銀行業透過成本優化、數據管理及數碼化轉型，奠定長期增長基礎香港 - 2025 年 1 月 24 日 - 經歷一段長時間的挑戰後，香港銀行業在2024年呈現復甦跡象。隨著美國減息步伐較市場預測緩慢，復甦趨勢有望在2025年持續。
畢馬威最新發布的《2025年香港銀行業展望》報告預測，隨著生成式人工智能和虛擬資產等技術改變營運模式，積極求變和創新的銀行將迎來重大機遇。該報告剖析畢馬威對香港經濟前景的見解和預測，以及銀行業未來一年的關鍵業務主題，包括採用新興科技、ESG（環境、社會及管治）趨勢以及最新的監管發展。
畢馬威中國香港金融服務業、銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示：「經過一段長期挑戰後，香港銀行業在2024年逐漸回暖，開始呈現復甦跡象。中國內地的政策轉變，為2025年奠定審慎樂觀的發展基礎。香港交易所的集資額回升，以及中國內地推出的刺激消費政策等跡象顯示，經濟復甦趨勢逐漸形成，因此我們對香港銀行業今年的前景保持樂觀。」
零售及商業銀行方面，畢馬威預期美國減息步伐將較市場預期緩慢，有利香港銀行維持息差水平。投資銀行方面，內地利好政策料可提振消費信心，刺激企業集資及併購活動，推動香港市場。
畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧指出：「踏入2025年，銀行業經營環境日趨複雜，但我們認為銀行只要積極創新求變，今年將可把握重大機遇。生成式人工智能及虛擬資產等新興科技，有望為營運模式帶來新突破。銀行可通過優化成本、加強數據管理及推動數碼轉型應對當前挑戰，並為長遠的業務增長打好根基。」
防範風險仍為監管重點
近期持續有報道指銀行及客戶因網絡詐騙及金融罪案蒙受損失。2025年，防範相關風險依然是銀行業的首要任務。銀行需落實各項監管規定，提升風險抵禦能力。未來兩年，隨著認可機構和監管機構積極應對風險及加強合規監管，人工智能的應用將成為打擊金融犯罪的核心議題。
畢馬威預計，香港監管機構將推出新措施，進一步鼓勵銀行業採用分布式分類帳技術（DLT）。此舉旨在加強傳統結算和支付基礎設施的相關營運風險抵禦能力，並協助銀行調整業務模式以應對新興金融科技公司和「數碼原生」企業的競爭。
策略性成本優化
在地緣政治不明朗、營運開支上升及監管要求日趨嚴格的環境下，成本管理仍將是銀行業的關注重點。畢馬威預期，銀行不會一刀切大幅削減成本，反而是採取更具策略性的成本優化方案，識別效率低下的根本原因，並實施針對性改進措施。自動化技術將在其中發揮重要的作用，可有效解決前、中、後台核心流程中潛在的低效率問題。這不僅可以提高生產力、降低服務成本，更能改善客戶體驗，從而帶動收入增長。
數碼化轉型趨勢
香港銀行業預計於2025年加快數碼化轉型步伐。在香港金融管理局生成式人工智能沙盒等倡議的推動下，超過三分之一的金融機構已將生成式人工智能融入日常營運。虛擬資產也成為銀行數碼化轉型的關鍵項目，香港交易所的虛擬資產指數系列和香港金融管理局的Ensemble項目沙盒等計劃加速香港代幣化市場的發展。畢馬威預計，該等政策將在2025年繼續支持人工智能領域發展。
2025年，香港銀行應優先推動數碼轉型工作，積極使用「Fintech Connect」金融科技配對平台等資源、通過人才招聘和提升技能來擴展具備數碼技能的團隊，並透過建立穩健的數據管理框架，為數碼資產及生成式人工智能的未來發展做好準備。
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