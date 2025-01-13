當「藝術」遇上「幼教」— 嶄新職位幼兒藝術導師的職涯探索

香港 - 2025年1月13日 - 藝術教育對幼兒語文學習及情緒表達非常重要，吸引多元發展的人才有助推動幼兒在語言及藝術方面的成長。有見及此，由香港賽馬會慈善信託基金策動及捐助的「賽馬會專業創未來計劃」 (JC PROcruit C) 夥拍行業統籌之一保良局共同開設嶄新「幼兒藝術導師」的職位，為非幼兒教育背景的首次求職者提供入行機會，促進藝術與教學的結合，推動幼兒教育界的多元發展。



計劃的行業統籌為「幼兒藝術導師」安排不同的藝術體驗及培訓

主修傳意設計的Nia便是通過這個計劃職位投身幼兒教育界。剛畢業時，Nia對未來職涯毫無頭緒，但精通美術並曾兼職教小朋友繪畫的她，機緣巧合下看到計劃的招聘廣告，對「幼兒藝術導師」一職深感興趣，儘管沒有接受過幼教的專業訓練，她仍決定一試。



Nia體會到幼兒教育的工作需要耐性和責任感

初入職時，Nia主要幫忙幼稚園内的設計和佈置工作，包括設計及排版學校園訊、製作活動宣傳品、佈置教學環境等。這一年的見習經驗亦讓Nia有機會探索自我，相比起灌輸不同的繪畫技巧，她更享受以「陪伴」的方式與幼兒一同創作。



Nia 於計劃活動「和藝術有個約會」中拍下與學生一起製作的藝術作品

Nia分享道：「以前我未想過自己會成為一名幼稚園老師，但因為我對藝術的熱愛，並希望透過工作啟發小朋友去享受藝術，所以想了解加入幼教行業的可能性。JC PROcruit C的新型職位為我提供了探索學科以外的工作機會。加上招聘廣告中列出的價值觀、態度、技能和知識均與自己相符，便想試一試。」



Nia提及的價值觀 (Values)、態度 (Attitudes)、技能 (Skills) 和知識 (Knowledge)，是指JC PROcruit C採用的強項為本的VASK人才配對模式。僱主在招聘過程中，會通過上述四個面向去評估申請人是否適合該職位。以強項為本的招聘及人才配對模式突破了以學歷及專業資格為本的傳統，一方面讓年輕求職者更了解自己，同時幫助僱主找到更多合適的人才。



計劃的行業統籌為「幼兒藝術導師」安排不同的藝術體驗及培訓

因應「幼兒藝術導師」一職，保良局在兩屆計劃下成功為約三十間幼兒教育機構僱主配對了一百名見習生，其中逾六成見習生完成計劃後選擇留在幼教行業繼續發展或深造。計劃的成功促使保良局在其轄下機構單位正式開設「幼兒藝術導師」為常規職位，而該職位今年的申請人數十分踴躍，反映市場認同這個新型職位的理念。保良局專業教育書院亦於2024年5月開設「幼兒藝術導師」課程，提升修讀人士對創意藝術的知識和技能，他們均同意課程能有助實踐及推行不同藝術領域及教學。



計劃的行業統籌、僱主和其他合作夥伴共同為見習生安排職前及持續在職學習、專業職涯輔導等，提供不同面向的支持以協助他們順利從學校過渡至職場。整個計劃在過去兩屆合共四年共夥拍了近500名有心、有遠見的僱主，為接近1,000名首次求職的中學文憑或同等學歷、大專及大學畢業生提供了一年的專業見習機會。當中約七成見習生完成整個見習旅程，並有接近七成的畢業生獲僱主續聘，可見計劃的認受性。



JC PROcruit C已將計劃自2020年底開展至今的經驗、故事和實踐工具等上載至網站全新的「行業及就業資源中心」，歡迎有心的僱主、青年工作者，甚至是年輕人瀏覽有關人才配對和職涯發展的經驗和心得：https://jcprocruitc.org.hk/zh/resourcehub

