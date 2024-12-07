皇家加勒比國際遊輪2025年香港母港航次倍增

香港旅遊業蓄勢待發．遊輪業務助力經濟復甦

啟動儀式 (左起: 海洋光譜號船長 Captain Flemming B. Nielsen、香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生、香港特別行政區政府旅遊事務專員張馮泳萍女士，JP、香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸先生，GBS，JP、皇家加勒比國際遊輪中國區總裁博杰明先生、皇家加勒比國際遊輪香港區董事總經理馮啟聰先生、海洋光譜號酒店總監 Joni Gevriye)

海洋光譜號 2024-25 （香港母港）

出發日期

航程

2024年12月6日

5 晚日本：沖繩、石垣

2024年12月11日

4 晚越南：芽莊

2024年12月15日

5 晚日本：沖繩、石垣

2024年12月20日

9 晚日本：鹿兒島、宮崎、長崎、福岡

2024年12月29日

5 晚日本：沖繩（過夜）

2025年1月3日

4 晚越南：真美

2025年1月7日

5 晚日本：沖繩、石垣



海洋贊禮號 2025-26 （香港母港）

出發日期

航程

2025年4月21日

5 晚日本及台灣：沖繩、台北



海洋光譜號 2025-26 （香港母港）

出發日期

航程

2025年11月23日

11晚日本：福岡、境港、京都、金澤、佐世保

2025年12月4日

5晚日本：沖繩、石垣

2025年12月9日

5 晚越南：真美、芽莊

2025年12月14日

5 晚日本：沖繩、石垣

2025年12月19日

2 晚：週末海上派對

2025年12月21日

9 晚日本：福岡、長崎、熊本、鹿兒島

2025年12月30日

5 晚日本：沖繩、石垣

2026年1月4日

5晚日本及台灣：沖繩、台北

2026年1月9日

2 晚：週末海上派對



香港 - 2024年12月7日 - 作為全球領先國際遊輪品牌，以及於香港營運歷史最悠久的母港遊輪公司，將增加一倍香港母港航次，共有10個航次。超量子級別及其姊妹船將展開多元化的航程，於2024年12月提供5個從香港出發的航次，並在2025年提供10個母港航次，包括4晚 / 5晚 / 9晚 / 11晚暢遊日本、台灣及越南的遊輪假期。當中最不容錯過的是2025年11月23日出發 的11 晚日本航次，暢遊福岡、境港、金澤、舞鶴、佐世保，是為一眾旅遊愛好者度身訂做的全新獨有航線；這趟日本深度海上之旅蘊含多元豐富的文化，為旅客呈獻一個超越傳統空中旅行的難忘體驗。皇家加勒比國際遊輪更特別推出2晚周末海上派對，讓一眾繁忙的都市人在豪華的上度過輕鬆愉快的充電假期。2025年的復活節假期，將再次從香港出發，旅程尤其適合一家大小歡度親子時光、聚會及舉辦難忘慶祝活動，預計將會是最受歡迎的假期航線。於12月6日抵達香港，已經為香港帶來超過4,800名的國際旅客。而2025年的航次自推出而來銷情穩步上揚，為皇家加勒比國際遊輪進一步實現增加來年香港母港航次的願景。是日慶祝典禮由主禮嘉賓香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸先生, GBS, JP, 連同一眾特邀嘉賓，包括旅遊事務專員張馮泳萍女士, JP、香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生，以及皇家加勒比管理層代表，分別為皇家加勒比國際遊輪中國區總裁博杰明先生、皇家加勒比國際遊輪香港區董事總經理馮啟聰先生、海洋光譜號船長Flemming B. Nielsen 和酒店總監Joni Gevriye攜手見證這個光輝時刻，以夥伴合作精神及行業真知灼見共同推動遊輪業界的成長和繁榮發展。香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸先生, GBS, JP，表示：「歡迎皇家加勒比國際遊輪的回歸，政府會全力支持。在旅遊事務署的協調下，多個政府部門與郵輪碼頭營運商及皇家加勒比國際遊輪緊密合作，實施多項措施，幫助搭乘海洋光譜號的乘客能快速方便地進入市區。」黃偉綸說，去年香港迎接了3400萬名旅客，今年首十個月，訪客人數已達到約3700萬，預計全年訪港旅客將進一步上升，會較去年增長約三成。而2025年的前景亦將會更樂觀。皇家加勒比國際遊輪中國區總裁博杰明先生深信，以香港作為母港選擇是一個極具策略性的決定，表示：「香港本身就是一座充滿魅力的旅遊城市，其獨特的東西文化吸引著來自世界各地的遊客。香港是個國際化的購物及美食天堂、擁有世界級的文化遺產，每年都會舉辦國際盛事。此外，香港優越的地理位置，加上約有 170 個國家及地區的國民可獲豁免旅遊簽證，使香港具備成為亞洲遊輪樞紐的潛力。我們十分期待與香港攜手共同成長，持續將最新、最矚目的遊輪帶到香港。」香港旅遊發展局（旅發局）總幹事程鼎一先生表示：「我們非常歡迎及高興皇家加勒比國際遊輪公司的旗下兩艘遊輪重新以香港作為母港，並將香港母港航次增加一倍。這不僅反映遊輪公司對香港旅遊業前景充滿信心，配合多元化的遊輪旅遊行程，更有助吸引更多國際旅客訪港。旅發局會繼續積極與各大遊輪公司保持緊密聯繫，向它們推廣香港作為理想遊輪目的地的優勢，並攜手業界推動香港的遊輪業發展。」皇家加勒比國際遊輪選擇在香港增加母港航次，再次彰顯了香港在亞洲遊輪市場的領導地位以及對其重要性的認可。自疫情後，香港遊輪市場一直處於挑戰之中，而皇家加勒比國際遊輪以香港為母港的決定具有深遠的象徵意義，這不僅是對香港作為國際都會形象的肯定，更是印證了香港在亞洲遊輪舞臺上不可或缺的角色。當於12月再次以香港作為母港，除了大大刺激本地對遊輪產品的需求，我們預計在接下來的兩個月內將有超過20,000名海外遊客參加我們香港母港航次。是次皇家加勒比國際遊輪將母港航次倍增，促進了香港整體的直接及間接效益，從港口服務到物資及燃料供應，延伸至各行各業，包括酒店、零售、餐飲及運輸物流。皇家加勒比國際遊輪的母港策略還有助於吸引其他遊輪公司考慮以香港為母港，讓香港遊輪業百花齊放，從而推動香港成為亞洲遊輪樞紐。革命性的是一艘16層高、168,666噸重的遊輪，專為亞洲市場而設，可容納5,622位客人和2,137間客房。的獨特套房專區擁有一個樓高兩層、佔地2,809平方英尺的終極家庭套房，裡面設有室內滑梯，最多可容納11位賓客，為多代家庭提供終極假期、私人聚餐、購物體驗等。是一艘16層高、168,666噸重的遊輪，可容納4,182人和2,091間客房，其中包括了 1572間陽台客房、148間海景客房，還有 375間虛擬陽台房。最寬敞的豪華遊輪套房「皇家套房」提供無與倫比的住宿體驗，讓你以無盡方式譜寫難忘回憶！這兩艘超量子級及量子級的遊輪提供多姿多彩的娛樂活動及超乎想像的豐富美食體驗，無論是度假者、與家人享受親子時光，或是與朋友一起冒險，都是理想之選。從精彩刺激的冒險活動到放鬆身心的水療療程、非凡的餐飲體驗和夜生活，皆全方位打造無與倫比的假期，讓每一位賓客留下深刻美好的回憶。為各年齡層提供各式各樣的精彩體驗，包括在北極星觀景艙中從距離海面 300 英尺的地方，全方位360度欣賞引人入勝的美景。追求刺激的可以體驗 iFly 的 RipCord 跳傘、在FlowRider 衝浪模擬器上衝浪，以及在海上最大的室內活動中心—— SeaPlex挑戰碰碰車、滑旱冰、籃球等。Royal Theatre 及 Two70更提供多元化的頂級表演，從音樂表演到空中雜技，一應俱全。擁有多間令人垂涎的餐飲場所，提供來自世界各地的美菜佳餚，包括火鍋、鐵板燒和披薩，還有賓客最愛的Chops Grille美式扒房、Jamie's Italian等餐廳。從經典口味到頂級烹飪創作，一系列美食絕對滿足你的味蕾。