皓安綠能推動可持續影視製作與微短劇營銷 開拓全球市場

香港 - 2025年3月25日 - 影視行業正迎來綠色製作與短內容營銷的雙重變革。隨著ESG（環境、社會及企業管治）標準在全球影視產業日益重要，皓安綠能製作有限公司（下簡稱為「皓安綠能」）透過可持續製作技術，在協助影視企業減少碳足跡和降低成本之餘，也提升競爭力。皓安綠能藉著虛擬製作和執行減廢管理，可以降低長期製作成本，達至綠色製作的目標。同時，皓安綠能也積極推動微短劇（Micro Drama）進軍全球市場，為品牌與內容創作者開拓全新的全球發展機遇。





微短劇的時代已經來到了。騰訊新聞剛發佈的一份報告顯示，2024年尾，內地微短劇的發展非常蓬勃，行業市場規模已經飆升到504.4億元人民幑（近70億美元），首次超過了電影業的年度票房收入。



在剛結束的香港國際影視展（FILMART）首日，一場名為「從內容授權專家解析豎屏微短劇新潮流到律師解讀中國版權出海實踐」的研討會成功舉行。皓安綠能行政總裁洪肇興（Terence Hung）、易漾光橙行政總裁Cassandra Yang、何君雄何翠蓮何君全律師事務所的Henry S.律師，以及捷成保險顧問的Jonathan Ho，詳細分析了這個充滿商機的嶄新潮流。他們與多位行業專家深入探討了如何通過可持續製作、品牌短劇和內容授權（Licensing），來助力影視企業進軍國際市場，確保內容製作符合環保標準並提升商業價值。



此外，皓安綠能亦參與本年度的FILMART，展示其在可持續製作及綠色影視解決方案方面的最新成果，並與多位國際買家及潛在合作夥伴交流，積極拓展綠色影視的國際版圖。



綠色製作：降低成本並提升品牌價值



全球影視市場競爭日趨激烈，可持續製作不僅意味著環保，更是企業提升效率、降低成本和增強品牌影響力的關鍵策略。皓安綠能行政總裁洪肇興指出：「綠色製作不光是趨勢，也是影視企業能否成功進軍國際市場的關鍵。可持續技術可以為影視公司減少資源浪費，還可以提升品牌聲譽，吸引更大的市場和投資者的關注。隨著全球氣候變化日益嚴峻，各國都面臨著在經濟發展和環境保護之間尋求平衡的挑戰。中國在應對氣候變化方面承擔了重大的責任和義務。中國國家主席習近平宣佈中國將力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。皓安綠能的可持續製作技術也為這"3060"目標作出貢獻。」



皓安綠能提供的一站式綠色製作方案，讓影視企業實現高效、低碳的影視製作，並在市場競爭中建立更具影響力的品牌形象：



