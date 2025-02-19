盈科大衍地產發展有限公司 宣佈截至2024年12月31日止財務年度全年業績

綜合收入：港幣9.01億元（港幣8.22億元）

本公司股東應佔綜合淨虧損：港幣2.3億元（港幣4.66億元）

每股基本虧損：港幣11.29分（港幣22.89分）

無末期股息（無末期股息）

（2023年同期數字載列於括號內）香港 - 2025年2月19日 - 盈科大衍地產發展有限公司（「盈大地產」，香港聯交所股份代號：00432）今日宣佈截至2024年12月31日止年度全年業績。盈大地產及其附屬公司（統稱「本集團」）的綜合收入為港幣9.01億元，較2023年收入港幣8.22億元增加百分之十。2024年本公司股東應佔綜合淨虧損為港幣2.3億元，而2023年淨虧損為港幣4.66億元。2024年每股基本虧損為港幣11.29分，而2023年每股虧損為港幣22.89分。董事會不建議派發截至2024年12月31日止年度的末期股息。盈大地產在2024年錄得穩健業績，反映集團業務已重回增長軌道。國際旅遊業強勁復甦，加上日圓貶值，令集團受惠不淺。我們位於日本北海道的二世古花園柏悅酒店之入住率和收入，亦因為日本旅客數字屢創新高而大幅增長。截至2023/24年冬季，包含滑雪吊車及滑雪纜車在內的滑雪次數較疫情前(即2018/19年冬季)增長百分之七十。在冬季以外的月份，日本旅遊業的蓬勃發展繼續帶動我們在二世古經營的康樂業務。位於印尼雅加達的頂級商業物業Pacific Century Place, Jakarta (「PCP Jakarta」)的出租率於年內表現保持穩定，持續為集團的穩定收入來源之一。截至2024年12月31日止年度，已承諾的寫字樓樓面出租率為百分之八十五，2023年出租率為百分之八十三。香港中環己連拿利3–6號的物業發展項目上層建築工程已於2024年4月展開，工程進展良好。該項目計劃於2026年初竣工。長遠來看，我們對香港、日本、泰國和印尼的房地產行業持謹慎樂觀態度，並深信集團有能力不斷改善自身業績，旨在2025年繼續為集團帶來最大回報。盈大地產副主席及集團董事總經理林裕兒先生表示：「我們會繼續密切留意市場內任何風險因素和變化，並同時維持審慎積極的態度靈活應對，致力鞏固盈大地產的業務基礎，制定有效的經營策略，以提升盈利，最終為持份者創造理想回報。」