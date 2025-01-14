移卡旗下全資公司創信眾發力AI營銷 2024年業績快速增長

北京， 中國 - 2025年1月14日 - 隨著AI技術在廣告領域中的廣泛應用，廣告變現率的提升終於在公司營收端體現出來。



據悉精准營銷公司創信眾2024年運用AI進行文生圖的數量單一客戶超過20%，消耗占比超10%；在運用AI生成數字人視頻方面，單一客戶消耗占比近三分之一。



AI技術的廣泛應用帶來創信眾整體業務快速增長，其中在金融科技細分領域實現了行業領先，覆蓋行業90%以上的Top客戶，包括微眾銀行、寧波銀行、螞蟻寶、眾安保險等，續約率達90%以上。



公開資料顯示，創信眾為移卡旗下全資子公司，核心團隊成員均為資深行業人士。其中創始人秦令今曾先後擔任億瑪線上的技術總監、副總裁及COO等職位，並在網易擁有多年技術及管理經驗，具有接近20年的營銷行業經驗。



移卡投資創信眾，除了創信眾本身擁有足夠的競爭優勢外，更重要的是與移卡能夠在營銷業務上形成協同。



移卡擁有廣告精准營銷平台"聚量"，通過大數據分析，主要對線下流量的消費行為進行精准匹配，並幫助廣告主完成對接；創信眾作為中國領先的內容效果營銷服務提供商，擁有包括騰訊、抖音在內的頂級網絡媒體資源。雙方業務互通能帶來"1+1＞2"的效果，實現"線上＋線下"互補的全場景中流量和廣告主的精准匹配。



而且近年來移卡一直在加碼人工智能技術，早在2017年就創立了人工智能實驗室 AI Lab，專注於研究不同業務的大模型、演算法創建和內容生成等AI相關舉措，為業務應用做技術儲備和探索，同時將成熟的AI技術應用於移卡的業務場景當中，提升業務效率、降低運營成本。



截至目前，移卡推出了一系列由AI驅動的產品，包括以大模型訓練營銷內容和話術，提升轉化效率；提供AI驅動的業務分析工具，解讀營銷活動數據；根據商戶與其客戶的動態進行無縫、自動地客戶互動和場景配置；同時，根據商戶品牌理念自動生成獨特並具創意的品牌內容，提升其曝光率及銷售轉化等。這些AI產品和工具都可以賦能創信眾的營銷業務，從而進一步提升創信眾的營銷效率。



值得注意的是，移卡旗下的另一企業富匙科技即將於近期在東南亞地區推出AI Agent行業應用，並將在2025年上半年落地第一個新加坡品牌客戶。相信在移卡AI能力的加持下，創信眾也會持續發力人工智能，從而帶動業績進一步增長。

