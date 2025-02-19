空間數據共享平台大獎2025 共創北部空間 共享都會數據



「空間數據共享平台大獎2025」簡介會座無虛席。





如今手機地圖、導航等各種空間數據已融入日常生活，但真正的挑戰在於如何把數據資源用得其所，改善市民生活質素，推動智慧城市的發展。「空間數據共享平台大獎 2025」鼓勵參賽者將空間數據，結合地理信息系統、虛擬實境、擴增實境、物聯網等先進技術，用創新視角洞見未來。比賽分為高小組、初中組、高中組及公開組，獎品豐富，其中公開組冠軍獎金高達 4 萬元，更有機會向業界專家展示作品。







比賽分為學生組、公開組 獎品豐富





上屆比賽得獎作品題材廣泛，呈現出獨到創新思維與實際應用潛力。初中組冠軍作品《全城走塑、智能共享》透過空間數據分析商業區內環保餐具借還設施的最佳佈局，以減少即棄餐具的使用量。參賽同學表示，由時事、政府政策及全球趨勢中發掘主題，藉此學習如何以數據解決現實挑戰。







上屆高小組冠軍提出《城門花之道》，靈感來自學校鄰近的城門河，透過展示沿岸的花卉分布及人流趨勢。得獎同學提到，從地理空間實驗室學習分析人流趨勢，掌握如何運用空間數據，「盼望透過作品推廣城門河的美景。」





2024 年的高中組冠軍作品《綠「識」回收 - Green Recycling》結合物聯網與空間數據技術，設計出一款能同時回收 8 種資源的智能設備，並可讓大眾即時查閱回收箱使用量，旨在提升城市回收效率，改善使用體驗。得獎同學記得，初上講台時曾感緊張，「最後我們可以在台上很淡定地介紹我們的作品，不再緊張。這是在書本上學不到的，我們獲益良多。」





得獎者寄語：選取合適題目 聚焦分析相關數據





為應對香港租屋信息分散的困局，上屆公開組冠軍提出《ReNEST》房產租賃平台方案，運用地理信息系統（GIS）與人工智能技術，為海外學生和專業人士提供精準租屋及室友配對服務，「比賽是很好的契機，讓我們一起去探索新的方案，將想法實踐。」他們寄語，參賽者毋須囊括所有空間數據，重點在於選取合適題目，聚焦分析相關數據，並以簡單介面呈現，讓普羅大眾一目了然。





上屆得獎者於「空間數據共享平台大獎2025」宣傳短片中分享心得：



5.17 截止報名 攜手推動北都智慧城市發展





主辦單位將由 2 月起陸續舉辦不同活動，如空間數據、設計思維與其他工作坊，以及北部都會區實地考察，讓大家更深入掌握空間數據之應用及加深認識北部都會區的發展。誠邀大家積極參與，一起構思創新方案。





「空間數據共享平台大獎 2025」現已開放報名，截止日期為 2025 年 5 月 17 日。無論你是對創新科技充滿熱情的學生，還是關心社區發展的市民，都可以從環保、交通、城市規劃等多角度出發，提出改變北部都會區未來的獨特方案，開創宜居香港新局。





立即報名參加「空間數據共享平台大獎 2025」：



香港 - 2025年2月19日 - 發展局地理空間實驗室舉辦「空間數據共享平台大獎 2025」，以「共創北部空間，共享都會數據」為主題，誠邀全港學生及市民參與，提出創新建議，共同建構北部都會區的未來藍圖。