突破性研究強調 INDIBA Proionic 448kHz 在幹細胞增殖中的角色

新加坡 - 2025年2月14日 - 一項突破性的研究顯示，INDIBA Proionic 448kHz + 20kHz 技術顯著促進了間充質幹細胞（Mesenchymal Stem Cells, MSCs）的增殖，為美容、健康和再生醫學領域開啟了新的可能性。這項研究強調了非侵入性射頻治療在改善日常健康與提升生活品質方面的發展潛力，為關注美容與健康技術的專業人士和族群啟發了未來應用的願景。





重塑組織再生



這項由知名研究人員進行的研究表明，在非溫熱層級下應用 INDIBA 的 Proionic 系統可通過 MSC 增殖加速組織的再生。間充質幹細胞作為修復和再生受損組織的重要元素，其增殖率增加了 38%，表明在受控的 INDIBA 治療條件下，活性細胞和分裂細胞的數量更高。此外，該研究發現，總細胞數量增加了 25%，通過擴大可用於組織修復和年輕化的可用幹細胞庫，增強了 INDIBA 治療的再生潛力。



與其他依賴侵入性手術或化學干預的幹細胞療法不同，INDIBA 的方法結合了高科技與安全性，提供了一種更自然的解決方案。其從分子層面刺激細胞的能力，確保幹細胞能夠有效增殖，同時保留其天然的多向分化能力，可分化為軟骨、骨骼及脂肪等多種組織類型。對安全性與有效性的重視，讓關注美容與健康技術的專業人士及族群感到安心。



改變日常美容與健康



這項研究顯示在提升美容與健康上有出乎預期的效果。間充質幹細胞具有使肌膚煥發活力、恢復彈性以及修復受損組織的能力，使INDIBA 成為對抗衰老跡象和改善肌膚瑕疵的不可或缺的利器。



此外，在追求身體的恢復能力與運動表現的當下，這一技術在運動康復領域同樣具有影響力，因為更快的組織修復與縮短的恢復時間尤為關鍵。



關鍵研究結果



由 Dr. Hernández-Bule 和 Dr. Alexjandro Úbeda 及其團隊進行的研究表明，通過電容電阻電流傳輸技術（Capacitive-Resistive Electric Transfer, CRET），以 448kHz 的間歇電刺激處理，可顯著促進人類間充質幹細胞的增殖。這一發現對於治療各類組織損傷及退化性病變具有特別的重要性。



研究亮點：

● 細胞增殖： 研究觀察到接受 448kHz 電刺激的 MSC 的細胞數量顯著增加，相較對照組增幅達 25%。

● 作用機制： 研究指出，CRET 的效果不僅源於熱反應，還涉及細胞對電刺激的直接反應。

● 安全與有效性： 值得注意的是，該療法並未損害 MSC 的多向分化能力，確保其分化為多種細胞類型的能力保持完整。



INDIBA 科技背後的三大核心功能



INDIBA 技術的核心是三個重要的生理作用：



生物刺激（Biostimulation）： 在不損害細胞完整性的前提下促進細胞活性與再生，支持自然修復過程，增強組織再生。

微血循環（Vascularization）： 改善血液循環，將必要的營養和氧氣輸送至組織，同時清除毒素。

超能活化（Hyperactivation）： 提升細胞層級的代謝過程，進一步加速組織修復與恢復。



這些功能相互作用，創造出幹細胞蓬勃發展並促進組織再生與健康的理想環境。



展望未來



這項研究在理解射頻能量如何釋放幹細胞自然潛能方面邁出了關鍵的一步。隨著應用範圍涵蓋美容、健康和康復醫學，INDIBA 繼續成為非侵入性治療技術的領導者。



隨著我們不斷探索這一發現的應用，未來在通過科學提升人類生活方面充滿了無限可能。



如需了解更多關於 INDIBA 和該研究的資訊，請參閱發表於《Cell Physiology and Biochemistry》的原始文章。該期刊以其嚴格的同行評審程序和高質量研究而聞名。您也可透過以下連結查看該文章：https://karger.com/cpb/article/34/5/1741/73172/Electric-Stimulation-at-448-kHz-Promotes。