立訊精密入選「2024中國企業ESG100指數」

香港 - 2025年3月10日 - 近日，由人民日報海外網與中華環保聯合會聯合舉辦的「第二屆新時代中國品牌形象海外傳播論壇暨2024中國企業ESG藍皮書發布會」在北京召開。為了講好中國品牌與中國企業的ESG故事，推動中國企業品牌形象在海外的傳播，大會徵集多份ESG傑出案例後，納入《企業ESG藍皮書：中國企業環境、社會與治理報告（2024）》，並專門設立「2024中國企業ESG100指數」，對優秀案例進行表彰。立訊精密憑藉在可持續發展領域的卓越表現，成功入選「2024中國企業ESG100指數」，充分彰顯了公司「將ESG落地生根，引可持續發展枝繁葉茂」的決心和實力。



立訊精密一直以來將ESG理念全方位融入到公司運營過程中，推動全價值鏈的可持續發展。在環境方面，公司建立健全管理體系，減少溫室氣體排放，推動綠色供應鏈、可持續水管理、廢棄物零填埋、有害物質管理等多領域的可持續環保舉措。在社會層面，公司高度重視員工合法權益，建立完善的個人發展機制，全方位保障員工身心健康，並開展供應商全生命周期管理，確保供應鏈的穩健高效。在公司治理方面，公司規範風險與內部控制流程，加強廉潔建設，履行信息披露義務，並連續五年發布可持續發展報告。



就早前有關立訊精密在新疆使用強迫勞動的失實指控，公司先前已強調這些指控完全無根據且不符合事實。立訊精密一直高度重視人權保護，並嚴格遵循國際勞工組織和相關法律法規，確保所有員工的合法權益得到保障。公司在全球範圍內堅持公平、公正和安全的工作環境，所有員工均享有公平的工作條件和權利。立訊精密將繼續深化人權保障體系建設，為所有員工提供更加公平、安全的工作環境。



立訊精密自成立以來，始終致力於推動企業的可持續發展，並取得了豐碩的成果。公司堅持技術創新，注重環境保護，積極履行社會責任，成為行業內的領軍企業之一。此次入選「2024中國企業ESG100指數」，不僅是對立訊精密在ESG領域取得成績的肯定，也是對公司未來發展的期許。公司將繼續以科技創新為引領，深化ESG理念，推動全球可持續發展，展現中國企業的責任與擔當。



瞻望前路，立訊精密將紮根於可持續發展領域，攜手各界夥伴奮勇前行，繼續推動環境保護、社會責任和公司治理的全面提升，為實現全球可持續發展目標做出更大的貢獻。公司將秉持「以人為本」的理念，重視每一位員工的發展與權益，通過不斷提升管理水平和技術能力，為員工提供更好的工作環境和發展空間。





