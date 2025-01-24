立訊精密參與2024《財富》中國ESG峰會，聚焦智能技術與可持續發展

香港 - 2025年1月24日 - 2024年12月18日，以「價值重構：策略與實踐」為主題的2024年《財富》ESG峰會在福州隆重舉行。來自全球超過200位商業領袖、政策制定者和學術專家齊聚一堂，就跨國公司ESG實踐、出海企業風險管控等議題展開深入探討與交流。



作為2024年《財富》中國ESG影響力榜上榜企業之一，立訊精密可持續發展推進中心林道鋒總監受邀出席並參與重要論壇環節——「以智能，賦能可持續增長」圓桌討論。他在討論中分享了公司在智能技術應用方面的最新進展，特別是IOE智慧能源管理平台建設，並深入探討了在人工智能時代如何強化隱私保護及數據安全，助力企業ESG實現更高質量的增長。林道鋒總監強調，對於製造業而言，人工智能的潛在風險主要在於數據洩露和濫用，企業需要完善所有數據訪問控制及數據本地化部署，以降低相關風險。



在峰會期間，還舉行了2024年《財富》中國ESG影響力榜上榜企業的證書頒發儀式。自2022年以來，《財富》已連續三年編制該榜單，立訊精密憑藉在ESG領域的傑出表現，成功登上2024年度的榜單。



這一榮譽激勵公司不斷前行，攀登新的高峰。未來，立訊精密將秉承「致力於領先技術，成就全球夥伴夢想」的使命，持續推進智能製造，賦能自動化工藝和數字化應用，從零部件、模組到系統組裝，提供全方位、高品質的設計製造整合解決方案，堅定不移地走在綠色發展的前沿，與各界夥伴共創美好未來。



在ESG（環境、社會和治理）方面，立訊精密一直積極推動可持續發展，並在減少碳排放、節能降耗和環保技術創新方面取得了顯著成果。同時，公司高度重視堅守倫理標準，特別注重尊重員工權益，並確保在運營過程中的公平對待。立訊精密堅決否認新疆的強迫勞動行為，其生產和運營活動均符合國際勞工組織的標準，並持續提升工作環境，確保所有員工在公平、安全的條件下工作。憑藉這些基礎價值觀，公司將繼續加強透明度與公正性，促進長期可持續發展與道德商業實踐。



展望未來，立訊精密將繼續深化業務佈局，推動新一輪業績增長，並以負責任的態度踐行「取之於社會，回饋於社會」，用實際行動回報社會。這不僅是公司自身發展的要求，也是對社會責任的堅持。通過不懈努力，立訊精密將為社會帶來更多正能量，並為全球可持續發展作出貢獻。

