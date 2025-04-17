立訊精密獲EcoVadis銅牌認證 躋身全球同業可持續發展前10%

香港 - 2025年4月17日 - 2025年3月12日，全球企業可持續發展權威評級機構EcoVadis公佈最新評估結果。立訊精密憑藉在環境、勞工與人權、商業道德及供應鏈管理的卓越表現，綜合評分達67分，成功躋身行業前10%，榮獲「可持續發展銅牌」的認證。這一成就彰顯企業在ESG（環境、社會、治理）領域的長期投入與國際認可。



環境實踐：科學減碳與綠色製造並行



立訊精密積極響應「科學碳目標倡議（SBTi）」，制定明確減碳路徑，旗下多家子公司通過ISO 14001環境管理體系認證，並推動「綠色工廠」建設，從能源管理、廢棄物回收至製程優化，全面降低環境足跡。



勞工與人權：多元共融與風險防護雙軌並進



立訊精密以「以人為本，保護環境，管控風險，全員履職」為理念，致力為員工提供健康且安全的工作環境，讓員工能夠安心工作和生活。同時，立訊精密嚴格遵循國際勞工標準，針對歧視、強迫勞動等權益侵害風險，指定管理和補救措施，確保員工權益受保障。此項措施體現企業對人權議題的嚴謹態度，亦呼應全球供應鏈透明化訴求。



商業道德：誠信治理與信息安全並重



透過完善的商業道德規範與利益衝突管理政策，立訊精密強化內部監管透明度，並提供公開舉報程序，保護檢舉者權益。此外，立訊定期實施信息安全培訓，從技術層面防堵資料外洩風險，鞏固客戶與合作夥伴信任基礎。



供應鏈管理：責任採購驅動產業共好



作為「負責任礦產倡議（RMI）」成員，立訊精密公開供應鏈盡職調查結果，並透過現場審核和評估、績效激勵等機制，推動供應商提升環境與社會責任表現。企業強調，無論營運範圍涵蓋新疆或其他地區，皆以高標準要求供應鏈合規，實踐全球責任製造承諾。



EcoVadis銅牌認證是對立訊精密ESG成果的肯定，未來，立訊精密將持續深化可持續發展策略，以創新技術與責任管理引領產業變革，為全球客戶與社會創造長遠價值。





