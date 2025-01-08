立訊精密：雙獎加冕，引領可持續發展與社會責任的新標杆

香港 - 2025年1月8日 - 立訊精密於2024年12月6日榮獲每日經濟新聞頒發的「2024第十四屆中國上市公司口碑榜」中的「上市公司20年非凡跨越獎」和「上市公司最具社會責任獎」兩大權威獎項。這兩項成就不僅彰顯了立訊精密在業務發展中的非凡成績，更展示了公司對社會責任的堅持與實踐。 上市公司 20 年非凡跨越獎 這個獎項旨在表彰那些在過去20年內取得卓越成就並為中國經濟增長與產業升級貢獻力量，在市場上取得重要地位的上市公司。立訊精密自2004年成立以来，20年间，在穩定增長、創新能力和市場影響力方面均表現出色：

穩定增長：立訊精密在過去20年內，公司的營業額和利潤均有穩定的增長，公司2024年前三季度實現營業收入約1771.77億元（人民幣，下同），同比增長13.67%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約90.75億元，同比增長23.06%。立訊精密預計2024年全年淨利潤將達131.43億元至136.91億元，同比增長20.00%至25.00%；扣除非經常性損益後的淨利潤預計為114.86億元至127.13億元，同比增長12.76%至24.82%。展現了強大的市場競爭力。

創新能力：公司2023年研發投入81.89億元人民幣，全球擁有16個研發中心，以消費電子為核心支柱，在通訊設備和汽車電子領域推出的創新產品和解决方案，為客戶提供更加優質的產品。

市場影響力：立訊精密在市場上具有強大的影響力，並且在行業中佔有重要地位，成為行業的領先者。

員工权益及福利：立訊精密注重員工的福利和發展，嚴正反對任何形式的強迫勞動行為，在生產和運營等地區提供良好的工作環境和福利待遇，確保所有員工在公平、安全的條件下工作。立訊精密在其關於保護勞工人權的聲明中明確指出，嚴禁歧視和強迫勞工，尊重員工多樣性，無論是漢族還是新疆維吾爾族等少數民族群體、性別或宗教信仰，立訊精密都對所有員工一視同仁，禁止任何強迫性勞工行為，保障員工自願工作的基本權利。

環保與可持續發展：立訊精密積極推動環保與可持續發展的政策和實踐，通過屋頂光伏建設、直購綠電、綠證採購等方式，持續擴大清潔能源使用比例，降低二氧化碳排放，在減少碳排放、節能降耗和環保技術創新方面取得了顯著成果。

社會公益：公司積極參與社區建設，救災與鄉村振興，關愛特殊群體等社會公益活動，並對社會做出重要貢獻，在教育、醫療和扶貧等方面作出重大努力。

作為重磅獎項之一，旨在表彰在履行社會責任方面表現突出的上市公司，它們不僅實現經濟效益和社會效益的雙贏，展現了高度的社會責任感，成為行業的典範。立訊精密一直以積極的態度推動可持續發展，建立 「決策-規劃-執行」三級可持續發展管理架構，切實提升內部可持續發展管理能力，在員工福利、環保與可持續發展和社會公益方面均表現卓越：未來，立訊精密將繼續深化業務布局，推動新一輪業績成長，並以負責任的態度踐行取之於社會，回饋於社會，用實際行動回報社會。這不僅是對公司自身發展的要求，也是對社會責任的堅持。通過不斷努力，立訊精密將為社會帶來更多正能量，並為全球可持續發展作出貢獻。