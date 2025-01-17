第一屆亞太智慧金融論壇暨《共赴繁華》合作發佈會於香港圓滿落幕

香港 - 2025年1月17日 - 2025年1月16日，由 全球企業規模管理人員學會 主辦， 金星匯 及 港股策略王 協辦的 第一屆亞太智慧金融論壇（ 1st APAC Intelligent Finance Forum ） 在香港荃灣如心酒店圓滿結束。本次論壇吸引了來自中國、韓國、日本、菲律賓、泰國、印尼、台灣及香港等8個國家和地區的 520 名與會者 ，為人工智慧與金融科技在亞太地區的應用與未來發展進行深入探討，彰顯香港作為國際金融中心的引領地位。 智能金融的時代：以創新驅動未來 本次論壇聚焦於金融科技與人工智慧的深度融合，深入探討金融行業在新技術浪潮中的變革與機遇。核心主題包括：

香港金融市場發展趨勢

AI 趨勢與傳統金融的結合

順應 AI 新時代的香港金融

全球金融經濟大環境與亞太金融市場變化研討

何華真先生 （全球企業規模管理人員學會主席）

（全球企業規模管理人員學會主席） 鄧聲興博士 （股票分析師協會主席）

（股票分析師協會主席） 郭思治先生 （香港證券商協會會董）

（香港證券商協會會董） 溫傑先生 （香港著名財經評論員）

（香港著名財經評論員） 林嘉麒先生 （元宇證券基金投資總監）

（元宇證券基金投資總監） 秦亮亮先生 （中信里昂基金服務（亞洲）業務拓展基金服務董事）

（中信里昂基金服務（亞洲）業務拓展基金服務董事） Leo 黃家俊先生 （樹熊證券首席執行官）

（樹熊證券首席執行官） 劉智滿教授（香港大學計算機科學系名譽教授）

OAM Global 與智城發展控股（香港上市公司 HK.8268）

雙方將結合OAM Global在人工智慧演算法交易領域的技術專長與智城發展控股在智慧城市基礎設施建設的資源，推動AI算力實驗室與AI助理在智慧城市中的應用，提升基礎設施數字化與智能化水準。

OAM Global 與 Grand Koala SPC

合作旨在構建高效、可擴展的投資生態系統，通過創新金融產品和提升投資者參與度，實現資產可持續增長，進一步夯實亞太區資本市場的國際競爭力。

Grand Koala SPC 與 Koala Financial Group（香港上市公司 HK.8226）

雙方將整合基金管理和證券交易服務，構建無縫金融生態，提升資產管理效率，確保合規性與客戶資金安全，為投資者提供穩健且高效的資本市場服務。

論壇旨在促進金融科技創新應用，助力亞太地區在金融市場中的競爭力提升，並為行業搭建一個共用經驗與探索合作的高端交流平台。本届的論壇邀請到多位業界知名的重量級嘉賓，包括：與會嘉賓們就人工智慧如何顛覆傳統金融模式、金融科技如何推動資本市場效率提升，以及亞太地區如何把握全球經濟轉型機遇等議題進行深入探討，思想碰撞精彩紛呈。表示：「這次論壇成功地將人工智慧與金融市場的未來發展推向了新的高度。我們期待在這樣的平台上，與更多行業領袖合作，共同探索金融的無限潛力。」在論壇結束後，由主辦、協辦的《共赴繁華》合作發佈會於下午4點正式舉行。會上，三大前沿企業達成合作夥伴簽署了戰略合作諒解備忘錄：第一屆亞太智慧金融論壇的成功舉辦，不僅標誌著人工智慧與金融科技在亞太地區實現了前所未有的融合，更為各國間的多邊合作提供了新契機。未來，論壇主辦方計劃將該活動打造成年度盛會，進一步促進亞太地區金融科技的發展，並拓展至全球更多國家和地區，為國際資本市場的創新與繁榮注入新動力。全球企業規模管理人員學會主席何華真先生指出：「未來的金融市場將不再是單一競爭，而是科技、服務與資源的全面結合。我們期待與業界同仁攜手，共創智慧金融的新時代。」本次論壇的圓滿舉辦是行業邁向新篇章的里程碑，智慧金融的未來，才剛剛開始。