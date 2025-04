第一線憑藉AI數智化服務榮獲2025年亞太史蒂夫®金獎

表彰卓越成就 領導電信行業革新

香港 - 2025年4月11日 -世紀互聯(NASDAQ:VNET)旗下全資子公司、大中華領先企業網絡服務供應商第一線(DYXnet),於第十二屆亞太史蒂夫®獎中奪取「人工智能和機器學習創新」金獎(Innovation in Artificial Intelligence and Machine Learning)。獲國際知名的商業獎項殊榮,不僅肯定了第一線在提供專業ICT服務方面的努力,同時彰顯了其與時俱進的決心,致力在AI時代賦能企業實現數碼轉型。自2021年以來,第一線已多次獲得亞太史蒂夫®獎的嘉許,去年更同時斬獲「數碼轉型創新」金獎(Innovation in Digital Transformation)及「科技管理、規劃及實踐創新」銅奬(Innovation in Technology Management, Planning & Implementation),成績斐然。史蒂夫®獎被譽為全球首屈一指的商業獎項,其國際商業獎®至今已有23年歷史,而亞太史蒂夫®獎則是唯一一個表揚亞太地區29個市場的企業創新之商業獎項。今年,大會共收到1,000 多個提名,並請來世界各地100多位企業高管擔任評委,在二月和三月期間選出金、銀、銅獎得主。第一線在電訊行業的「人工智能與機器學習創新」類別中獲得金獎,表彰其透過創新技術推進企業網絡管理與網絡安全轉型的實力。第一線近年積極將服務向AI領域拓展,這次獲奬的AI數智化服務將AI與網絡及網絡安全服務無縫整合,旨在促進網絡營運及管理自動化,同時解決現代網絡安全架構的複雜性,實現智能運維(AIOps)。利用先進的機器學習演算法和即時分析技術,第一線持續了解客戶的需求和網絡狀況,提供靈活快速的回應、執行網絡效能優化、自動故障排除及減少停機時間,為企業客戶開啟人工智能驅動的網絡管理新時代。與此同時,第一線團隊亦緊貼產業趨勢,積極探索與ChatGPT、DeepSeek等領先大型語言模型(LLM)的深度整合,以提升第一線SD-WAN及SASE服務的表現。透過這些技術創新,第一線致力解決現代企業面臨的挑戰,同時為電訊業未來的人工智能和機器學習發展鋪路。第一線CEO陳姵妏表示:「我們非常高興看到第一線在AI領域的努力得到國際認可,這令我們擁抱人工智能時代的決心更加堅定,全力為企業的數智化轉型做好準備。隨著數智基礎設施格局迅速轉變,現代化的基礎設施和高效的網絡連接對企業保持競爭優勢至關重要。未來我們將繼續憑藉母公司的豐富資源,以及我們在算力、數據中心、網絡安全領域的合作夥伴生態,打造周全的一站式服務,釋放人工智能的全部潛力。」