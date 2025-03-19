第一線推出AI算力解決方案　加速企業客戶DeepSeek私有化部署

香港 - 2025年3月19日 - 在AI數智轉型的浪潮中，DeepSeek作為高效能的開源大型語言模型（LLM），推出後旋即成為企業建造專屬AI應用時的首選。針對企業對大模型私有化部署的強大需求，世紀互聯（NASDAQ: VNET）旗下全資子公司、大中華領先企業網絡服務供應商第一線（DYXnet），推出一站式的DeepSeek AI算力解決方案，集模型部署、算力、儲存、網絡資源於一身，滿足企業對模型訓練及AI推理之需要，加上具備AI專門知識的第一線技術團隊支援，助企業快速掌握DeepSeek模型應用，實現AI創新升級。



實現DeepSeek開箱即用 獨享NVIDIA算力

DeepSeek今年初發佈DeepSeek-R1模型引起全球廣泛關注，其深度思考模式在處理推理任務時表現卓越，能力媲美OpenAI的ChatGPT-4o；而革命性的低成本高效益MoE架構，大幅降低企業開發專屬AI的門檻；其開源特性更開啟了LLM私有化部署之大門，讓開發人員能以它作基礎進行創新，自行打造合乎需求的模型，將AI應用的安全性、可控性及合規性全面提升。根據中金公司投資銀行的報告預測，2025年中國DeepSeek AI伺服器市場的總銷售額將達到 540 億元人民幣，當中約5%的需求來自政府、金融、公共服務及醫療等涉及敏感資料的行業。



DeepSeek私有化部署一觸即發，為此，第一線向企業客戶推出一站式的DeepSeek AI算力解決方案，以基礎設施即服務 (IaaS) 的形式提供，將DeepSeek模型部署、算力、儲存、網絡資源整合在一個套件中，最快48小時交付，省卻企業購買硬件設備的前期成本之餘，更為客戶提供周全的AI技術支援。



第一線的DeepSeek AI算力解決方案設計，旨在解決企業在AI模型私有化時遇到「部署難」、「優化難」及「應用難」的痛點，通過將不同參數的DeepSeek模型與相應的GPU芯片匹配，並進行調整及優化，確保模型能夠發揮最佳性能，並實現開箱即用，簡化用戶體驗。第一線的AI專業團隊亦會全程提供技術支援，從模型選擇、硬件配置到運維更新，服務涵蓋模型微調、評測、部署、數據管理、知識庫搭建及系統接入等，全方位滿足不同行業AI應用落地的個性化需求。



方案分為「基礎版」、「進階版」及「滿血版」三個套餐，分別對應DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B、DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B及DeepSeek-R1三個不同模型版本，全部採用NVIDIA RTX 4090顯示卡或H20芯片，讓客戶獨享NVIDIA GPU算力的強大性能。



打造AI算力專線 提升私域數據傳輸質量及安全

第一線的母公司世紀互聯為國內數據中心的龍頭企業，近年積極向人工智能數據中心（AIDC）邁進，以承接企業客戶對AI數智轉型的龐大需求。第一線憑藉世紀互聯雄厚的基礎設施資源，加上第一線在企業網絡領域深耕25年的專業經驗，以及近年將AI與雲網安服務融合的技術與知識，整合資源推出DeepSeek一站式AI算力解決方案，進一步豐富AI全鏈佈局，回應客戶對AI創新的殷切需求。



乘著AI浪潮，第一線亦加速打造穩定而高速的算力專線AINet，讓客戶受惠於強大的骨幹網絡和卓越的網絡服務，實現數據無縫傳輸，構建企業的私域算力空間，充分發揮數據價值和算力資源，同時確保數據安全。



第一線致力於與客戶攜手共進，幫助企業在變化快速的市場中把握機遇，實現業務創新和增長。未來，第一線將繼續優化和升級解決方案，以滿足不斷變化的市場需求，推動AI技術的廣泛應用。



如欲了解更多DeepSeek私有化部署的優勢及第一線的方案部署，請瀏覽：https://www.dyxnet.com/hk/zh/deepseek-in-a-box/





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