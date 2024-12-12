第一線25週年誌慶　共建數字運河　邁向數智轉型新篇章

香港 - 2024年12月12日 - 2024年是第一線（DYXnet）成立第25年，標誌著公司賦能企業數碼轉型已跨越四分一個世紀。隨著科技日新月異，作為大中華領先的企業網絡服務供應商，第一線始終堅守「以客為先」的宗旨，憑藉穩定而廣泛的連接能力，幫助企業應對時代的變遷，探索新興機遇。第一線在12月6日的2024年度午餐會上，以「卓越廿五，再創篇章」為主題，與逾百名賓客舉杯慶祝，並承諾未來將專注於智慧轉型，將AI等新興技術與網絡、安全及雲端服務相融合，與合作夥伴及客戶共同構建「數字運河」，開創新時代的篇章。



在第一線香港區年度午餐會上，公司管理層與百多位合作夥伴及客戶舉杯慶祝，場面盛大。

整合雲網安服務能力 共建數字運河

第一線於1999年在香港成立，並於2014年成為世紀互聯（NASDAQ:VENT）的全資子公司。憑藉25年的豐富行業經驗，第一線已從電訊中立企業網絡服務供應商，發展成為多元化的ICT服務提供商，提供包括MPLS、SD-WAN、SASE等網絡、安全、雲端及AI服務，為客戶提供穩健的基礎設施及專業技術支援。第一線團隊敏捷而靈活的一站式服務，從顧問諮詢、部署到運維管理一應俱備，致力於量身定制符合企業發展需求的解決方案。



第一線CEO陳姵妏在午餐會致歡迎辭時強調，第一線在過去25年來不斷創新，始終以客戶為先，著眼提升服務質量，並致力拓展網絡節點及網絡覆蓋能力。她指出：「除了以往在東南亞及歐美網絡部署外，今年第一線更在阿聯酋杜拜、墨西哥等地完成網絡節點上線，網絡覆蓋更廣泛，讓客戶透過無縫的連接能力，跨越疆界，在搶佔新興市場時盡享優勢。」隨著全球市場的發展和客戶業務擴展的需求，第一線已在全球設立超過200個網絡據點（PoP點），服務能力覆蓋逾700個城市，為客戶設立的網絡用戶端點已超過30,000個。



陳姵妏感謝第一線團隊的努力和奉獻，並感謝合作夥伴和客戶25年來的支持和信任。她說：「我們相信，只有跟客戶和合作夥伴攜手同行，才能共同克服各種挑戰，共建『數字運河』，實現今天的成就！」



AI創新 迎向智慧轉型新篇章

生成式人工智能（GenAI）迅速發展，技術應用在各行各業中逐漸普及。企業在追趕AI步伐的同時，數碼轉型也隨之進化為數智轉型，ICT領域的基礎設施、網絡及安全等方面也出現變革。為此，第一線在年度午餐會上特別舉辦了名為「數碼轉型新篇章」的論壇，邀請合作夥伴探討AI時代的最新趨勢，成果豐碩。



近年來，第一線以前瞻的視野，緊貼市場趨勢，積極在產品及解決方案中融入AI技術，包括推動網絡服務智能化，將AI與網絡運維管理結合，打造新一代智慧型網絡「InsightNet」，實現人工智能輔助運維（AIOps），令網絡運維更加高效。此創新技術獲得業界認可，並在年初的「太平洋史蒂夫®大獎」中獲得電訊行業「數碼轉型創新」金獎，彰顯了第一線在AI領域的卓越成就。



此外，第一線同時推出了「AI線靈系列」，旗下產品包括企業級GenAI助手「DYXnet ChatV」，以及與騰訊智影合作的AI多媒體解決方案「數字人平台」。前者可與OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini及商湯的SenseChat AI等強大模型對接，幫助客戶靈活自建知識庫，構建專屬智能助手；後者則利用尖端AI技術，快速生成AI虛擬主播播報影片，創造品牌代言人，並可與DYXnet ChatV結合，解鎖AI數字人實時應用場景。



展望未來，第一線將繼續推動網絡、安全、雲端及AI的服務創新，緊貼科技發展及市場需求，積極尋求突破，助客戶在瞬息萬變的市場中保持競爭優勢，發掘無限商機。第一線期待在每一個數碼轉型的篇章中，為企業提供專業可靠的技術支援，連結創新意念，推動不同領域的變革。





https://www.dyxnet.com