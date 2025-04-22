第三期「AWS Startup Loft Accelerator」正式啟動　賦能初創企業出海

：AWS 將為入選初創企業提供全方位資源對接，為初創企業成長的各個發展階段提供全面支援，包括創投企業、AWS 合作夥伴網絡、大型企業聯合創新等。入選初創企業將與創投企業直接交流，向頂尖投資人士學習投資融資趨勢，了解成為成功獨角獸企業所需的關鍵決策及發展路徑。同時，本屆加速器將為每家入選企業配備專屬夥伴，為團隊提供精準且定製化的協助，幫助企業對接 AWS 全球合作夥伴網絡，推動初創企業的技術整合與落地。在大型企業聯合創新方面，初創企業將有機會與大型企業創新及採購決策者直接對話，與 AWS 的客戶攜手創建場景解決方案。

：AWS 將為入選初創企業提供全球化實戰支援，協助其進行實際場景磨合，並善用亞馬遜全球優勢，加速拓展全球業務。入選初創企業將有機會親赴内地、新加坡、北美等地區進行實地考察，深入了解當地商業環境與用戶需求。同時，AWS 將充分利用全球資源，為入選初創企業配對擁有豐富海外營運經驗的企業團隊，提供實踐本地化營運、合規管理及用戶增長等方面的指導，協助企業更全面地了解不同市場的特點。此外，AWS 團隊將協助初創團隊根據各自的業務場景調整模型、優化產品，並與合作夥伴、歷屆加速器初創企業及全球成功創業者攜手合作，向本屆初創企業分享寶貴的實戰經驗，並提供可以借鑒的真實案例與策略，協助企業找到全球定位。透過 AWS 全球市場營銷資源，初創企業亦將獲得品牌營銷支援及展示創新成果的機會，藉此提升品牌知名度，吸引潛在客戶，為全球化發展奠定穩固基石。

：AWS 將為入選初創企業提供高達 10 萬美金的雲端資源支援，協助入選企業在生成式 AI 領域快速起步。入選企業可運用 AWS 各類生成式 AI 產品和工具，更有效地進行核心業務迭代和創新。AWS 將派出資深架構師與演算法工程師，因應企業需求，為初創企業提供一對一的深入技術指導。這些專家將深入了解入選企業在不同發展階段所面臨的技術困難與痛點， 例如產品架構設計、生成式 AI 大型模型訓練和優化及應用部署等，並提供精準有效的解決方案和建議。

關於 Amazon Web Services

自 2006 年來，Amazon Web Services 一直在提供世界上服務最豐富、應用廣泛的雲端服務。AWS 為客戶提供超過 240 種功能全面的雲端服務，包括運算、儲存、數據庫、網絡、分析、機器學習與人工智能、物聯網、流動、安全、混合雲、媒體，以及應用開發、部署和管理等方面，遍及35個地理區域內的 111 個可用區域(Availability Zones)，並已公佈計畫在墨西哥、紐西蘭和沙特阿拉伯等建立 5 個 AWS 地理區域、15 個可用區域。AWS 的服務獲得全球超過百萬客戶的信任，包括發展迅速的初創公司、大型企業和政府機構。通過 AWS 的服務，客戶能夠有效強化自身基礎設施，提高營運上的彈性與應變能力，同時降低成本。欲了解更多有關 AWS 的資訊，請瀏覽： https://aws.amazon.com。

