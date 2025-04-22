第三期「AWS Startup Loft Accelerator」正式啟動　賦能初創企業出海

協助生成式 AI 初創企業釋放潛能，加速全球發展香港 - 2025年4月22日 - Amazon Web Services (AWS) 宣布，第三期「AWS Startup Loft Accelerator」正式啟動。AWS 將聯同超過 30 家創投企業與產業機構，包括啟明創投、紀源資本、藍馳創投、高榕創投、經緯創投、源碼資本、金沙江創投、真格基金、線性資本、祥峰投資、峰瑞資本、錦秋基金在內的 30 多家創投及行業機構共同支援參與本屆創業加速器的初創企業。本屆聚焦生成式 AI 的加速器計畫為期 10 周，將遴選 30 家初創企業參與。AWS 以 「因企制宜，護航實戰」 為本屆加速器的核心理念，並建基於前兩屆加速器的成功經驗，從生成式 AI 全方位賦能、全球化實戰支援與全面資源對接三大方面，為初創團隊提供更精準、更深入的創業支援。
「AWS Startup Loft Accelerator」是 AWS 在 2023 年為初創企業推出的一項深度賦能計畫，亦是 AWS 全球加速器項目在大中華區的實踐。該創業加速器旨在協助入選企業把握生成式 AI 帶來的龐大機遇，加速創新、全球業務部署及增長。自推出以來，加速器已為超過 60 家初創企業提供全面的科技及資源支援，涵蓋智慧應用、智慧硬件、大型模型和工具鏈、Agent、行業垂直解決方案等多個生成式 AI 領域，協助企業迅速找到業務場景，推出產品，並加速全球業務部署。
AWS 大中華區合作夥伴及初創計畫總經理蘇小龍表示：「初創企業是科技創新的先鋒，也是推動行業變革的關鍵力量。多年來，AWS 一直致力透過領先的技術賦能、切實有效的資源對接及自身的全球優勢，協助初創企業將顛覆性的構想轉化為現實。自加速器啟動以來，我們見證了各地初創企業的無限潛力。在生成式 AI 重塑全球產業格局的關鍵時期，我們希望憑藉自身在初創領域的深入了解及全球資源，成為初創企業構建和部署生成式 AI 解決方案、開拓全球業務的首選夥伴，同時讓「Startup Loft Accelerator」成為初創企業開拓全球業務的首選平台。我們秉持一貫宗旨，充分發揮 AWS 的優勢，以創業者及其團隊為本，與創投企業和機構同心協力，為初創企業提供強而有力的支援，協助其加速創新發展。」
第三期「AWS Startup Loft Accelerator」將匯聚在生成式 AI 領域擁有豐富實戰經驗、深厚專業知識的導師團隊，由生成式 AI 全方位賦能、全球化實戰支援及全面資源對接三方面為初創企業提供定制化的加速方案。根據各初創企業的特定需求，導師團隊將全程深入參與，並優化服務，為初創企業提供精準資源配對、進度跟進等以初創為核心的全面支援，藉此加速每個初創企業在生成式AI領域的創新進程：
- 生成式 AI 全方位賦能：AWS 將為入選初創企業提供高達 10 萬美金的雲端資源支援，協助入選企業在生成式 AI 領域快速起步。入選企業可運用 AWS 各類生成式 AI 產品和工具，更有效地進行核心業務迭代和創新。AWS 將派出資深架構師與演算法工程師，因應企業需求，為初創企業提供一對一的深入技術指導。這些專家將深入了解入選企業在不同發展階段所面臨的技術困難與痛點， 例如產品架構設計、生成式 AI 大型模型訓練和優化及應用部署等，並提供精準有效的解決方案和建議。
- 全球化實戰支援：AWS 將為入選初創企業提供全球化實戰支援，協助其進行實際場景磨合，並善用亞馬遜全球優勢，加速拓展全球業務。入選初創企業將有機會親赴内地、新加坡、北美等地區進行實地考察，深入了解當地商業環境與用戶需求。同時，AWS 將充分利用全球資源，為入選初創企業配對擁有豐富海外營運經驗的企業團隊，提供實踐本地化營運、合規管理及用戶增長等方面的指導，協助企業更全面地了解不同市場的特點。此外，AWS 團隊將協助初創團隊根據各自的業務場景調整模型、優化產品，並與合作夥伴、歷屆加速器初創企業及全球成功創業者攜手合作，向本屆初創企業分享寶貴的實戰經驗，並提供可以借鑒的真實案例與策略，協助企業找到全球定位。透過 AWS 全球市場營銷資源，初創企業亦將獲得品牌營銷支援及展示創新成果的機會，藉此提升品牌知名度，吸引潛在客戶，為全球化發展奠定穩固基石。
- 全方位資源對接：AWS 將為入選初創企業提供全方位資源對接，為初創企業成長的各個發展階段提供全面支援，包括創投企業、AWS 合作夥伴網絡、大型企業聯合創新等。入選初創企業將與創投企業直接交流，向頂尖投資人士學習投資融資趨勢，了解成為成功獨角獸企業所需的關鍵決策及發展路徑。同時，本屆加速器將為每家入選企業配備專屬夥伴，為團隊提供精準且定製化的協助，幫助企業對接 AWS 全球合作夥伴網絡，推動初創企業的技術整合與落地。在大型企業聯合創新方面，初創企業將有機會與大型企業創新及採購決策者直接對話，與 AWS 的客戶攜手創建場景解決方案。
如欲了解更多有關是次發佈詳情，請瀏覽：「AWS Startup Loft Accelerator」。
關於 Amazon Web Services
自 2006 年來，Amazon Web Services 一直在提供世界上服務最豐富、應用廣泛的雲端服務。AWS 為客戶提供超過 240 種功能全面的雲端服務，包括運算、儲存、數據庫、網絡、分析、機器學習與人工智能、物聯網、流動、安全、混合雲、媒體，以及應用開發、部署和管理等方面，遍及35個地理區域內的 111 個可用區域(Availability Zones)，並已公佈計畫在墨西哥、紐西蘭和沙特阿拉伯等建立 5 個 AWS 地理區域、15 個可用區域。AWS 的服務獲得全球超過百萬客戶的信任，包括發展迅速的初創公司、大型企業和政府機構。通過 AWS 的服務，客戶能夠有效強化自身基礎設施，提高營運上的彈性與應變能力，同時降低成本。欲了解更多有關 AWS 的資訊，請瀏覽：https://aws.amazon.com。